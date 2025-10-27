"Assassin’s Creed Shadows" เตรียมวางจำหน่ายบนสวิตช์ทู 2 ธ.ค.นี้!

"Assassin’s Creed Shadows" เกมแอ็คชั่นลอบสังหารภาคล่าสุดจาก Ubisoft ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ Nintendo Switch 2 ช่วยให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปกับเกมได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง พร้อมวางจำหน่าย 2 ธันวาคมนี้
เมื่อเปิดตัว Assassin’s Creed Shadows เวอร์ชัน Nintendo Switch 2 จะรวมเนื้อหาอัปเดตทั้งหมดนับตั้งแต่เกมวางจำหน่าย โดยจะเหลือเพียงส่วนเสริม ‘Claws of Awaji’ ที่จะมาในต้นปีหน้า
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำ Assassin’s Creed Shadows มาสู่ผู้เล่น Nintendo” Charles Benoit ผู้อำนวยการเกมของ Assassin’s Creed Shadows กล่าว “ไม่ว่าจะหลบหนีจากเงามืดในฐานะ Naoe หรือเผชิญหน้ากับศัตรูโดยตรงในฐานะ Yasuke ผู้เล่นจะสามารถท่องไปตามท้องถนนและหลังคาบ้านเรือนในยุคศักดินาของญี่ปุ่นได้ด้วยเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch 2 ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ใดก็ตามที่การเดินทางพาพวกเขาไป”
เจ้าของ Nintendo Switch 2 สามารถซื้อเกมได้ในวันเปิดตัว ทั้งในรูปแบบแผ่นเกมพร้อมคีย์การ์ดเกม Nintendo Switch 2 หรือดาวน์โหลดจาก Nintendo eShop สำหรับ Nintendo Switch 2 โดย Assassin’s Creed Shadows เวอร์ชัน Nintendo Switch 2 จะรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มผ่าน Ubisoft Connect เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้อย่างราบรื่นในทุกแพลตฟอร์ม
Assassin’s Creed Shadows นำทีมพัฒนาโดย Ubisoft Quebec พาผู้เล่นเดินทางสู่ญี่ปุ่นในยุคศักดินาอันน่าหลงใหล นำเสนอโลกที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและสมจริง ขับเคลื่อนด้วยเอนจิน Anvil ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ผู้เล่นจะได้รับบทบาทสองบทบาท คือ Naoe นินจานักฆ่า และ Yasuke นักรบซามูไรทรงพลัง ซึ่งแต่ละคนมีทักษะและความสามารถที่แตกต่างกัน ผู้เล่นสามารถสลับระหว่างสองบทบาทได้อย่างราบรื่น ขณะที่ฝึกฝนสไตล์การเล่นที่เสริมซึ่งกันและกัน ค้นพบโชคชะตาร่วมกัน และนำพาญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
Assassin’s Creed Shadows วางจำหน่ายแล้วบน Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Amazon Luna, Mac ที่ใช้ชิป Apple ผ่านทาง Mac App Store และ Windows PC ผ่านทาง Ubisoft Store, Steam และ Epic Games Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ assassinscreed.com
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*