Assassin’s Creed Shadows จับมือ Dead By Daylight เผยภารกิจพิเศษ เริ่มแล้ววันนี้!

เมื่อชาวบ้านเริ่มหายตัวไป Naoe ก็เริ่มสงสัยถึงการมีอยู่ของสิ่งแปลกประหลาดที่โจมตีชาวเมือง Harima โดยเมื่อปลดล็อกส่วนการเล่นของ Yasuke แล้ว ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงภารกิจฟรีที่จะพาไปค้นพบความจริงเบื้องหลังกองกำลังชั่วร้ายนี้ได้ และหากต้องการที่จะบรรลุภารกิจนี้ ผู้เล่นจะต้องเชี่ยวชาญกลไกพิเศษ และเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่น่าเกรงขามดังกล่าวเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เล่นจะได้รับรางวัลพิเศษและสามารถปรับแต่งนักฆ่าของตนให้มีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้นด้วยแพ็กที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Dead by Daylight ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องแต่งกาย อาวุธ เครื่องประดับ และโอกาสที่จะได้ควบม้าทะยานไปดุจเงาอันมืดมิดกับม้าผู้ซื่อสัตย์อย่าง Mauriceคอลแลบพิเศษ "Assassin’s Creed Shadows x Dead By Daylight" เริ่มแล้ววันนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟรนไชส์อัสแซสซินส์ครีดได้ที่ https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dead by Daylight ได้ที่ https://deadbydaylight.com/