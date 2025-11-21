"Clair Obscur: Expedition 33" คว้า 7 รางวัลเวที Golden Joystick 2025

Clair Obscur: Expedition 33 จากสตูดิโอ Sandfall Interactive ครองเวที Golden Joystick Awards 2025 อย่างยิ่งใหญ่ โดยคว้ารางวัลทั้งหมด 7 รางวัล จากทุกสาขาที่เข้าชิง ซึ่งรวมถึงรางวัล Ultimate Game of the Year หรือเกมยอดเยี่ยมแห่งปี
งานประกาศรางวัล Golden Joystick Awards 2025 จัดขึ้นที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยรางวัลตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้เล่นทั่วโลก (ยกเว้นรางวัล Streamers' Choice, Critics' Choice และ Breakthrough Award ที่ตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญของแต่ละวงการ) ซึ่งการกวาดรางวัลถึง 7 สาขาของ "Clair Obscur: Expedition 33" ถือสัญญาณดีก่อนงาน The Game Awards 2025 ที่ได้เข้าชิงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 10 สาขา
โดย Clair Obscur: Expedition 33 คว้าทั้งหมด 7 รางวัล ได้แก่
- เกมยอดเยี่ยมแห่งปี (Ultimate Game of the Year)
- นักแสดงนำยอดเยี่ยม (Best Lead Performer): Jennifer English รับบท Maelle
- นักแสดงสมทบยอดเยี่ยม (Best Supporting Performer): Ben Starr รับบท Verso
- เพลงประกอบยอดเยี่ยม (Best Soundtrack)
- สตูดิโอแห่งปี (Studio of the Year): Sandfall Interactive
- ออกแบบวิชวลยอดเยี่ยม (Best Visual Design)
- การเล่าเรื่องยอดเยี่ยม (Best Storytelling)
สำหรับรางวัลอื่น ๆ มีดังนี้
- ออกแบบเสียงยอดเยี่ยม (Best Audio Design): Ghost of Yotei
- เกมเล่นมัลติเพลเยอร์ยอดเยี่ยม (Best Multiplayer Game): Peak
- เนื้อหาเสริมยอดเยี่ยม (Best Game Expansion): Lies of P: Overture
- เกมอินดี้ยอดเยี่ยมที่จัดจำหน่ายด้วยตนเอง (Best Indie Game - Self-published): Hollow Knight: Silksong
- เกมอินดี้ยอดเยี่ยม (Best Indie Game): Blue Prince
- เกมที่อยู่ระหว่างพัฒนายอดเยี่ยม (Best Early Access Game): R.E.P.O.
- ตัวอย่างเกมยอดเยี่ยม (Best Game Trailer): Grand Theft Auto VI
- เกมมือถือให้บริการต่อเนื่องยอดเยี่ยม (Still Playing - Mobile): Pokemon Go
- เกมพีซีหรือคอนโซลให้บริการต่อเนื่องยอดเยี่ยม (Still Playing - PC & Console): Minecraft
- เกมขวัญใจสตรีมเมอร์ (Streamers' Choice): Peak
- เกมรีเมคหรือรีมาสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Remake / Remaster): The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- เกมสะเทือนวงการ (Breakthrough Award): Schedule I
- เกมมิ่งฮาร์ดแวร์ยอดเยี่ยม (Best Gaming Hardware): AMD Ryzen 9 9950X3D
- ผลงานดัดแปลงจากเกมยอดเยี่ยม (Best Game Adaptation): Arcane ซีซัน 2
- เกมพีซีแห่งปี (PC Game of the Year): Hollow Knight: Silksong
- เกมคอนโซลแห่งปี (Console Game of the Year): Ghost of Yotei
- เกมขวัญใจนักวิจารณ์ (Critics' Choice): Donkey Kong Bananza
- เกมที่รอคอยมากที่สุด (Most Wanted Game): Grand Theft Auto VI
ที่มา: https://x.com/GoldenJoysticks
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*