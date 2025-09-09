โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนทุกเจเนอเรชันออกมาใช้โมเมนต์ ครบทุกสไตล์ ไปกว่า 130 อิเวนต์หลากสไตล์

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปลุกพลังความสนุกสนานในทุกจังหวะชีวิต ชวนทุกครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสายกิจกรรมทั่วประเทศ มาใช้เวลาคุณภาพร่วมกันผ่านกิจกรรมสุดพิเศษที่จัดเต็มตลอดทั้งเดือนกันยายน กว่า 130 อิเวนต์ ตั้งแต่กิจกรรมเพื่อครอบครัว งานประกวดแข่งขัน กิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดชิค เทศกาลของกิน และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง พบกับโมเมนต์แห่งความสนุกสนานในแบบที่คุณเลือกได้ พร้อมโปรโมชัน และความบันเทิงครบทุกสไตล์ ที่เดียวครบจบทั้ง ช้อป กิน เที่ยว ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศ เพลิดเพลินกับทุกโมเมนต์แห่งความสุขไปกับหลากหลายกิจกรรม ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา ได้แก่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง
17 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68งาน “มหัศจรรย์ของดี OTOP อ่างทอง” ที่ยกขบวนสินค้า OTOP คุณภาพจากจังหวัดอ่างทองมาให้เลือกช้อปแบบจุใจ
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68 “CARD GAME FESTIVAL 2025” เวทีแห่งความท้าทายของเหล่าเกมเมอร์สายการ์ดเกม ร่วมแข่งขันประชันกลยุทธ์พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ
24 ก.ย. 68กิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการเลือดในยามฉุกเฉิน
27 ก.ย. 68“GRAND OPENING WINNER NIGHT MARKET” ตลาดกลางคืนแห่งใหม่ล่าสุด ที่รวมความครบครัน
27 ก.ย. 68 – 28 ก.ย. 68การแข่งขัน “COVER DANCE STAGE BATTLE 2025” น้องๆ เยาวชนผู้รักในการเต้นได้แสดงความสามารถ ชิงรางวัลและถ้วยเกียรติยศ ท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นเวที
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
8 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68“TOYOTA FEST” พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซื้อรถยนต์ ด้วยโปรโมชันสุดพิเศษภายในงาน พร้อมลุ้นรับของรางวัล เมื่อจองรถทุกรุ่นจากโตโยต้า สระบุรี
11 ก.ย. 68 – 17 ก.ย. 68“เจ๊..พาชิม” เทศกาลรวมความอร่อยที่สายกินตัวจริงต้องมาสัมผัส พบกับร้านเด็ดร้านดังจาก TikTok ดารา และอินฟลูเอนเซอร์กว่า 40 ร้าน
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68ปลุกพลังนักเตะสายสตรีตใน “STREET FOOTBALL CHALLENGE 2X2” ครั้งแรกของสระบุรี กับการแข่งขันฟุตบอลขนาดย่อมสุดเข้มข้น ชิงความเป็นหนึ่งในสนามที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์และพลังแห่งการแข่งขัน
28 ก.ย. 68ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสุดพิเศษกับ “30th ANNIVERSARY YAMAHA SARABURI” พบกับกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมของที่ระลึกและความสนุกอีกมากมาย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน
30 ส.ค. 68 – 8 ก.ย. 68พบกับงาน “MOTOR SHOW” มหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่ โปรโมชันพิเศษแบบจัดเต็มเฉพาะในงานนี้เท่านั้น!
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68ประลองความเร็วและแม่นยำใน “TAMIYA” สนามท้าทายความสามารถของนักซิ่งจิ๋วการแข่งขัน Tamiya Mini 4WD, Beyblade และ Crush Gear
13 ก.ย. 68 และ 27 ก.ย. 68กิจกรรม “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ที่เปิดรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
14 ก.ย. 68 และ 28 ก.ย. 68บริการตัดผมฟรีจากทีมลูกศิษย์อาจารย์พรชัย
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68“CROSSWORD GAME” การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการเพื่อการศึกษา รวมถึง เอ็ดดูพลอยส์, เอแม็ก, คำคม, ครอสเวิร์ด และซูโดกุ ชิงแชมป์สุดท้าทาย
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68เตรียมพบกับความมันส์ไม่รู้จบใน “มันส์ม่วน” เทศกาลอาหารและดนตรีสดที่ขนความอร่อยและความบันเทิงมาให้ตลอดคืน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
13 ก.ย. 68 “FOODPARK EAT MARATHON” การแข่งขันกินจุกินไวที่เฟ้นหาสุดยอดนักกิน 20 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
20 ก.ย. 68“COCKTAIL 77 EVER TOUR” คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวง COCKTAIL ที่จะมาแสดงแบบเอ็กซ์คลูซีฟในจังหวัดชลบุรี จังหวัดเดียวเท่านั้น!
27 ก.ย. 68 – 28 ก.ย. 68“BALANCE BIKE CHAMPIONSHIP 2025” เปิดโอกาสให้น้องๆ วัยจิ๋วได้ออกมาประลองความเร็วและฝึกทักษะการทรงตัว พร้อมของรางวัลมากมาย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68เชิญชวนทุกคนเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการกับ “ART LAND” ดินแดนของคนรักศิลปะ
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68กลับมาอีกครั้ง “NB HOBBY” การแข่งขันรถจิ๋วและลูกข่าง ที่เหล่านักซิ่งและสายปั่นรอคอย
27 ก.ย. 68 – 28 ก.ย. 68เปิดสนามแห่งความมันส์กับ “ROV TOURNAMENT” ศึกการแข่งขัน ROV Pro League 2025 Winter ที่ขนทัพทีมโปรสายเกมมาประชันฝีมือ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา
28 ส.ค. 68 – 10 ก.ย. 68“ROBINSON SUPER JEANS WEEK” มหกรรมยีนส์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีกลับมาอีกครั้ง พร้อมดีลแรงจากแบรนด์ยีนส์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ลดสูงสุดถึง 70%
1 ก.ย. 68 – 30 ก.ย. 68ร่วมฉลอง “11th ANNIVERSARY ROBINSON LIFESTYLE CHACHOENGSAO” กับเดือนแห่งความสุขที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ โปรโมชันจากร้านค้าแบรนด์ดัง และของรางวัลมากมายตลอดทั้งเดือน
11 ก.ย. 68 – 17 ก.ย. 68 “MOTOR SHOW” มหกรรมยานยนต์ที่รวมรถหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ พร้อมโปรโมชันครบจบในงานเดียว ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68การแข่งขัน “COSPLAY CONTEST” เวทีประชันความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000 บาท
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68งาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” พร้อมเวทีการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ประจำปี 2568
23 ก.ย. 68“FIREMAN KID’S” เรียนรู้การอพยพ และการดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับน้องๆ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นในการดูแลตัวเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
3 ก.ย. 68 และ 24 ก.ย. 68ร่วมแบ่งปันน้ำใจผ่านกิจกรรม “ตัดผมฟรี” โดยทีมช่างมืออาชีพ
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68มาประลองทักษะกับเวที “CARD GAME / BEYBLADE / TAMIYA” สำหรับสายเกม สายซิ่ง และสายลูกข่าง พร้อมรางวัลให้ลุ้นกันแบบจุใจ
14 ก.ย. 68“POKEMON GO COMMUNITY DAY” วันแห่งการรวมตัวของผู้เล่น Pokémon GO เพื่อออกล่าพร้อมกันทั่วเมือง
20 ก.ย. 68สัมผัสความงดงามของผ้าไทยใน “แฟชั่นโชว์ผ้าไทย” โดยดีไซเนอร์ชื่อดังของจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสง่างาม
28 ก.ย. 68คอนเสิร์ตการกุศล “คอนเสิร์ตศิลปินไม่ทิ้งกัน” รวมศิลปินยุค 80–90's นำโดย
ไวตามิน เอ และ ตู่ แมคอินทอช พร้อมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนศิลปิน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68“TRANG VTEA BOARD GAMES 2025” มหกรรมกีฬาวิชาการระดับประเทศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้ กับการแข่งขันบอร์ดเกมและกิจกรรมเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยเกียรติยศแห่งปีที่เยาวชนไม่ควรพลาด
20 ก.ย. 68“วันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2568” ชวนเด็กและเยาวชนร่วมแสดงความสามารถในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
27 ก.ย. 68เฟ้นหาเยาวชนต้นแบบกับ “YOUNG TALENT STAR COMPETITION 2025” การแข่งขันที่รวมสุดยอดความสามารถของเยาวชนจากกว่า 50 โรงเรียน ชิงทุนการศึกษาและรางวัลสุดพิเศษมากมาย
28 ก.ย. 68ร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นกับ “การประกวดมโนราห์เยาวชน” ชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน
21 ก.ย. 68 “DANCE DESIGN CONTEST” การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลงในรูปแบบ Line Dance และบาสโรป พร้อมชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลลิขสิทธิ์
26 ก.ย. 68 – 5 ต.ค. 68INFINITY CLINIC เปิดตัวโปรโมชันพิเศษที่มาพร้อมกิจกรรมแจกของรางวัล และชมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
27 ก.ย. 68 – 28 ก.ย. 68“NB HOBBY SPEED & SPIN” การแข่งขันความเร็วในรูปแบบของ Tamiya Mini 4WD, Beyblade และ Crush Gear ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลลิขสิทธิ์สุดพิเศษ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร
13 ก.ย. 68เฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่ใน “FUTURE LEADERS SPEECH TALENTS SHOW MUKDAHAN 2025” การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร
13 ก.ย. 68ร่วมชม “การแข่งขันกลองยาว ประจำปี 2568” ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
14 ก.ย. 68ดื่มด่ำบทเพลงลูกทุ่งใน “มินิคอนเสิร์ต แองเจลิกา อาร์สยาม” ที่จะมาสร้างความสุขให้กับชาวมุกดาหาร
20 ก.ย. 68ร่วมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านใน “การประกวดดนตรีพื้นบ้านอีสาน” ชิงทุนการศึกษาจากศูนย์การค้า
27 ก.ย. 68พบกับงาน “SUWAPICH KIDS FAIR” งานเปิดบ้านที่เต็มไปด้วยความสนุกของเด็กๆ จากโรงเรียนสุวพิชญ์ พร้อมการแสดงจากนักเรียน และกิจกรรมมากมาย
โรบินสไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
12 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68“ร้อยเอ็ด JURASSIC” พบกับการแสดงโชว์สุดตื่นตาตื่นใจของไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมเครื่องเล่น และสวนสนุก
21 ก.ย. 68รวมพลคนรักไม้หนามกับงาน “CACTUS ROIET” การประกวดแคคตัสที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท พร้อมบูธจำหน่ายไม้ประดับและของสะสม
27 ก.ย. 68 – 28 ก.ย. 68งาน “SUDOKU & BOARD GAMES 2025” การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร
13 ก.ย. 68กิจกรรม “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ที่เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามวิกฤต ทุกหยดเลือดของคุณคือพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่
16 ก.ย. 68ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนแสดงศักยภาพใน “TO BE NUMBER ONE DANCE” การประกวดเต้นสไตล์ DANCERCISE ชิงถ้วยรางวัลสุดพิเศษ
27 ก.ย. 68กิจกรรม “ปั่นรับลมชมเมืองกำแพง” งานที่ผสมผสานการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมรณรงค์ลดโลกร้อนและสร้างสุขภาพดีให้กับทุกคนในชุมชน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี
7 ก.ย. 68 – 18 ก.ย. 68ตื่นตากับประสบการณ์สุดอลังการในงาน “DINOSAUR ON TOUR” ที่ยกกองทัพไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ เคลื่อนไหวได้ เสียงจริง สมจริงที่สุดในไทย พร้อมโซนเล่นหิมะและกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย
16 ก.ย. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษา ทุกหยดโลหิตของคุณมีค่าสำหรับชีวิตของอีกหลายคน
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68ร่วมลุ้นความมันส์ใน “FOOTBALL CUP 2025” การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 10 และ 12 ปี เวทีสำหรับเยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอล เพื่อชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
27 ก.ย. 68 – 28 ก.ย. 68“BEYBLADE TOURNAMENT” สนามแห่งการทดสอบความเร็ว ความแรง และทักษะการควบคุมลูกข่างของเหล่าเบลดเดอร์ ชิงของรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68 “BEYBLADE X” ศึกเบลเบรดสุดมันส์แห่งกาญจนบุรี พบกับการแข่งขัน Mini Battle สุดเร้าใจ พร้อมบูธจำหน่ายสินค้า BEYBLADE X ลิขสิทธิ์แท้ และสนามซ้อมฟรี! สำหรับเหล่าเบลดเดอร์ตัวจริง
15 ก.ย. 68 – 16 ก.ย. 68งาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กาญจนบุรี” งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน
22 ก.ย. 68 – 23 ก.ย. 68“SCHOOL MUSIC CONTEST 2025” การประกวดวงดนตรีสากลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 20 ปี ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี
13 ก.ย. 68พบกับความน่ารักแบบจัดเต็มในงาน “COSTOWN: ANIMAL CARNIVAL” ที่จะรวมเหล่าคาแรกเตอร์สุดคิวต์ และคอสเพลย์สุดสร้างสรรค์
20 ก.ย. 68“KITA MUAY THAI” การแข่งขันคีตะมวยไทย โชว์ลีลาสุดพิเศษของเยาวชน และนักกีฬามือสมัครเล่น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
27 ก.ย. 68พลาดไม่ได้กับกับความน่ารักแบบยกทีมใน “โกลเด้นยกก๊วน PET CLUB” งานรวมแก๊งโกลเด้นรีทรีฟเวอร์สุดเฟรนด์ลี่ ที่จะมาโชว์ความคิวต์ใจละลาย
28 ก.ย. 68“COVER DANCE 2025” เวทีประกวดเต้นที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้โชว์สเต็ปอย่างเต็มที่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี
28 ส.ค. 68 – 3 ก.ย. 68กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับงาน “เจ๊..พาชิม” ยกทัพร้านเด็ดร้านดัง พร้อมเมนูอร่อยจากทุกสารทิศ
13 ก.ย. 68พบกับความน่ารักและพลังความสดใสของน้องๆ หนูๆ ในกิจกรรม “แข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นอนุบาล”
13 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68เอาใจคนรักสัตว์ในงาน “CARNIVAL PET PARTY 2025” พบกับขบวนสัตว์น่ารักนานาชนิด พร้อมกิจกรรมสนุกๆ และบูธจำหน่ายสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงแบบจัดเต็ม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
4 ก.ย. 68 – 10 ก.ย. 68ใกล้ชิดธรรมชาติไปกับ “ENJOY ZOO” เปิดโอกาสให้คุณและครอบครัวได้สัมผัสสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิด พร้อมร่วมให้อาหารอย่างใกล้ชิด
13 ก.ย. 68 “KID'S DAY หนูน้อย COOKING SHOW” เชิญชวนน้องหนูมาเรียนรู้การทำอาหารกับเชฟชื่อดัง สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์
14 ก.ย. 68“BANCHANG COVER DANCE” การแข่งขัน Cover Dance สุดมันส์ ที่เปิดโอกาสให้เหล่านักเต้นได้ปล่อยของ ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 20,000 บาท
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68 “BEYBLADE AND TAMIYA EXTREME DASH” สนามประลองความเร็วแห่งภาคตะวันออก ที่จะพาคุณสัมผัสความเร้าใจจาก Beyblade และ Tamiya พร้อมของรางวัลมากมายสำหรับผู้ชนะ
27 ก.ย. 68 – 28 ก.ย. 68งาน “ROV BATTLE WAR” ศึก ROV สุดมันส์ที่รอคุณมาพิสูจน์ความสามารถ เปิดรับสมัครนักแข่งสายอีสปอร์ตทั่วภูมิภาค พร้อมชิงเงินรางวัลและของรางวัลสุดพิเศษ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตลอดเดือน ก.ย. 68เชิญชวนมา “ตลาดนัดติดแอร์” ที่รวมร้านค้าหลากหลายให้คุณได้ ช้อป ชิม ชิลล์
ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน ก.ย. 68“บริการตัดผมฟรี” สำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มอบบริการโดยช่างฝีมือคุณภาพ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด
12 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68งาน “OTOP พาณิชย์จังหวัดตาก” มหกรรมสินค้าดี ของกินอร่อย ของใช้ของฝากแน่นๆ จากผู้ประกอบการทั่วทั้งจังหวัดตาก
24 ก.ย. 68 – 30 ก.ย. 68 “พุงกาง ฟู้ดแฟร์” ที่ยกขบวนร้านอร่อยมานำเสนอแบบแน่นๆ
27 ก.ย. 68ม่วนกันให้เต็มเสียงใน “งานแสดงดนตรีลูกทุ่ง” โชว์สุดมันส์ในสไตล์ลูกทุ่งแท้ๆ
29 ก.ย. 68หันมาดูแลหัวใจของคุณในงาน “วันหัวใจโลก” กับกิจกรรมให้ความรู้จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ แม่สอด ชวนทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพหัวใจผ่านกิจกรรมตรวจสุขภาพ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
10 ก.ย. 68 “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68เปิดสนามแข่งสำหรับนักซิ่งรุ่นจิ๋วใน “BALANCE BIKE CHAMPIONSHIP 2” สนามนี้มีแต่ความสนุก พร้อมของรางวัลมากมาย
27 ก.ย. 68 – 28 ก.ย. 68รวมทีมแล้วมาวัดฝีเท้าใน “FUTSAL CLUB TOURNAMENT” การแข่งขันฟุตซอลระดับชุมชน ที่เปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยได้แสดงฝีเท้า ชิงชัยเพื่อเกียรติยศและรางวัล
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
13 ก.ย. 68ประทับใจกับศิลปะฝีมือคนไทยใน “การประกวดแกะสลักผักผลไม้” ชมฝีมือสุดประณีตจากนักแกะสลักทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่
14 ก.ย. 68“COSPLAY CONTEST” การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครสุดอลังการ
15 – 20 ก.ย. 68เปิดสนามประลองฝีมือ “หมากรุกไทย” เรียนรู้กลยุทธ์จากเกมคลาสสิก และพบกับกิจกรรมฝึกสมองอีกมากมาย
21 ก.ย. 68เข้าสู่โลกของอีสปอร์ตกับกิจกรรม “ROV” พบกับการแข่งขันสุดมันส์ พร้อมเวิร์ก
ช็อปการสตรีมเกม การสร้างคอนเทนต์ และการฝึกฝนโดยเหล่าเกมเมอร์มืออาชีพ
27 ก.ย. 68 “การประกวดดนตรีพื้นเมืองอีสาน - ระนาด” ที่จะพาคุณสัมผัสเสียงดนตรีพื้นบ้านอันไพเราะผ่านฝีมือของเยาวชนท้องถิ่น
28 ก.ย. 68 “การประกวดดนตรีพื้นเมืองอีสาน - พิณ” สืบสานความภาคภูมิใจจากดนตรีอีสาน สู่เวทีระดับภูมิภาค
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68ร่วมเปิดมุมมองใหม่ผ่านเลนส์กล้องกับ “โครงการสะพายกล้อง ท่องเมืองสุพรรณ” ภายใต้หัวข้อ “มุมมองใหม่ของสุพรรณบุรี” ลุ้นรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 ก.ย. 68เตรียมพบกับความปังจากศิลปินสุดฮอต “ปิง กฤตนัน” ในงาน “INFINITY RAY OF ALLURE” มินิคอนเสิร์ตที่จะเติมพลังเสียงเพลง
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพใน “KID'S MARKET” ที่เต็มไปด้วยสินค้าไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมเวทีการแสดงจากน้องๆ นักเรียน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์
9 ก.ย. 68งาน “CAT LOVER” การแข่งขันสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าทาสแมว กับกิจกรรม “แข่งกินแมวเลีย” ชิงรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68เปิดสนามให้นักซิ่งรุ่นจิ๋วในการแข่งขัน “จักรยานขาไถ BALANCE BIKE” ชิงแชมป์ภาคอีสานตอนกลาง พร้อมถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
19 ก.ย. 68ค้นหาหนุ่มหล่อมากความสามารถ ในเวที “MISTER BURIRAM 2025” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวบุรีรัมย์
20 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68งาน “BEYBLADE BURIRAM CONTEST” เวทีแห่งศึกลูกข่างเทพ ที่จะเฟ้นหาผู้ควบคุมลูกข่างผู้กล้า พร้อมประชันความเร็ว ชิงความเป็นหนึ่ง
27 ก.ย. 68สนุกสุดขอบเวทีกับ “ประกวดโชว์ลีลานางไห-หมากกั๊บแก้บ” เวทีที่รวมความคิดสร้างสรรค์และลีลาอันโดดเด่นของชาวอีสาน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
14 ก.ย. 68“BEYBRADE X LOPBURI DRAGOON HUNTER” ที่ขนทัพลูกข่างมาสร้างความมันส์ สนามนี้รอให้คุณมาล่าแชมป์ พร้อมของรางวัลมากมายรออยู่!
21 ก.ย. 68ค้นหาเสียงใสๆ ที่เต็มไปด้วยพลังจากน้องๆ รุ่นจิ๋วในงาน “VOICE TRAINING STUDIO CONTEST SEASON 3”
22 ก.ย. 68ร่วมทำความดีด้วยหัวใจในกิจกรรม “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ส่งต่อพลังชีวิตให้ผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง
25 ก.ย. 68 – 1 ต.ค. 68“เจ๊..พาชิม” เทศกาลความอร่อยที่ยกขบวนร้านเด็ดร้านดังจาก TikTok ร้านดาราศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง
8-9, 15-16, 22-23 ก.ย. 68เสริมทักษะน้องๆ อย่างรอบด้านใน “WORKSHOP ART & MUSIC” คลาสศิลปะ คณิตศาสตร์ และการเล่านิทาน โดยวิทยากรจาก Dayone
12 ก.ย. 68 – 13 ก.ย. 68 “THE HALAL HERITAGE” นิทรรศการและกิจกรรมที่จะพาคุณไปรู้จักประวัติศาสตร์และศาสนาอิสลามผ่านมุมมองที่น่าสนใจ
13 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68ปกป้องสุขภาพคุณและคนที่คุณรักในกิจกรรม “INFLUENZA VACCINATION” บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี! สำหรับผู้ที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไป
21 ก.ย. 68“JETTS DANCE FREE STAGE” กิจกรรม Zumba Dance สุดคึกคักโดยครูฟิล์ม ครูเจเจ และครูนาวิน พร้อมรับบัตร Voucher ใช้บริการ 3 วัน มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!
26 ก.ย. 68 – 5 ต.ค. 68เปิดโลกของความน่ารักใน “PET PARADISE CAMPING” ที่รวมเหล่าสัตว์แสนรู้และสัตว์แปลกตาไว้มากมาย
27 ก.ย. 68 – 28 ก.ย. 68 “COFFEE CAMPING PARTY” สัมผัสบรรยากาศแคมป์ปิ้งสุดอบอุ่น Glamping Vibe กับกาแฟดริป ดนตรีสด และกิจกรรมผ่อนคลาย ในโซน Glow in White
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง
9 ก.ย. 68“รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมเป็นผู้ให้ บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย และสร้างพลังแห่งการแบ่งปันให้แก่สังคม
5 ก.ย. 68 – 14 ก.ย. 68สนุกสนานย้อนสู่โลกดึกดำบรรพ์ในงาน “DINO LAND ADVENTURE PARK” สวนสนุกธีมไดโนเสาร์ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น ร้านขนม ของเล่น และอาหารหลากหลาย
10 ก.ย. 68 – 16 ก.ย. 68ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในงาน “LIFESTYLE BRAND SALE” พบกับสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ดังจากศูนย์การค้า ลดจัดเต็ม ถูกใจสายช้อปทุกเจเนอเรชัน
17 ก.ย. 68 – 21 ก.ย. 68 “THE VINTAGE MARKET” แหล่งรวมสินค้าแนววินเทจที่คัดสรรมาอย่างมีสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของตกแต่ง หรือของสะสมสุดคลาสสิก
20 ก.ย. 68 – 26 ก.ย. 68งาน “MOTOR SHOW 2025” รวมแบรนด์ชั้นนำทั้ง Volvo, Toyota, Ducati, Royal Enfield, GWM และ BMW พร้อมโปรโมชันแรงเฉพาะในงานเท่านั้น
24 ก.ย. 68 – 30 ก.ย. 68พบกับมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ในงาน “CENTRAL RETAIL GRAND SALE” ที่รวมสินค้าในเครือ Central Retail ครบทุกหมวดหมู่ ลดสูงสุดถึง 80% คุ้มค่าทุกการช้อป
27 ก.ย. 68เตรียมเบลเบรดคู่ใจให้พร้อม! ในกิจกรรม “HASHTAG TOYS BEYBLADE X” สนามแห่งการประชันฝีมือของเหล่าเบลดเดอร์ ชิงตำแหน่งแชมป์อันดับ 1 ประจำภูเก็ต
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ
3 ก.ย. 68 – 12 ก.ย. 68 “MOTOR SHOW 2025” มหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่ ที่รวม
แบรนด์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่น พร้อมข้อเสนอพิเศษ
6 ก.ย. 68 – 7 ก.ย. 68เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “ตลาดนัด...ฟันน้ำนม” พื้นที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยที่เต็มไปด้วยความน่ารักและความตั้งใจ
28 ก.ย. 68เพิ่มโอกาสในชีวิตไปกับกิจกรรม “สอนสร้างอาชีพ” โครงการดีๆ ที่เปิดให้ผู้สนใจทุกวัยมาเรียนรู้ทักษะเพื่อสร้างอาชีพเสริม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมความมั่นคงทางรายได้
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.ย. 68
อย่าพลาดกับ “GREEN MARKET” ตลาดสะอาด ปลอดสารเคมี ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพจากใจเกษตรกรส่งตรงถึงมือคุณ เอาใจสายสุขภาพ
ตลอดเดือนกันยายนนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา พร้อมเป็นจุดหมายแห่งความสุขของทุกคน ด้วยกิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดหลากหลาย ที่ตอบโจทย์ทั้งสายช้อป สายกิน สายเที่ยว และสายครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา เวิร์กช็อป นิทรรศการ การแสดง และเทศกาลอาหารที่จัดเต็มตลอดเดือน พร้อมให้ทุกคนได้ร่วมสร้างโมเมนต์ดีๆ กับคนที่คุณรักได้ในที่เดียว แล้วพบกันที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)