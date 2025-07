ช้อป ชิม ชิล ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ กว่า 100 อิเวนต์ ตลอดเดือนกรกฎาคม

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อน ออกมาสัมผัสประสบการณ์ความสุขและความสนุกได้แบบ Non-stop ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ กับกิจกรรมสุดพิเศษมากกว่า 100 กิจกรรมทั่วประเทศ ที่จัดเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งกิจกรรมสายกิน สายเที่ยว สายช้อป สายเด็กและครอบครัว และกิจกรรมพิเศษของแต่ละชุมชน พลาดไม่ได้! กับอิเวนต์ประจำสาขาที่คัดสรรมาให้ร่วมสนุกกันอย่างจุใจในทุกสัปดาห์ เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง

มาร่วมเติมพลังความสุขไปกับมากกว่า 100 อิเวนต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สำหรับทุกวันได้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้แก่

5 ก.ค. 68 – 6 ก.ค. 68 NB HOBBY พบกับการแข่งรถแข่งสุดมันส์ของน้องๆ ที่จะมามอบความน่ารักให้กับทุกคน18 ก.ค. 68 คอนเสิร์ต COCKTAIL เตรียมพบกับค่ำคืนสุดพิเศษจากวงร็อกขวัญใจมหาชน “Cocktail” กับคอนเสิร์ตใหญ่ ที่จะมาระเบิดเวทีด้วยบทเพลงทรงพลัง ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงดนตรีให้แฟนๆ ได้ประทับใจไม่รู้ลืม20 ก.ค. 68 จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP ความน่ารักมาเคาะประตูถึงที่! จุ๊มเหม่งและเดอะแก๊ง ยกขบวนมาสร้างสีสัน พร้อมกิจกรรมสุดสดใสให้แฟนคลับได้ร่วมสนุกแบบใกล้ชิด26 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68 การแข่งขันประกวดกลองยาวประยุกต์ ร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับเหล่าทีมกลองยาวจากทั่วภาคอีสาน ประชันจังหวะ โชว์ลีลาสุดเร้าใจ บนเวทีแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท5 ก.ค. 68, 12 ก.ค. 68 และ 13 ก.ค. 68 COVER DANCE 2025 เปิดเวทีให้สายแดนซ์โชว์ลีลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 17,000 บาท!2 ก.ค. 68 – 6 ก.ค. 68 THE JURASSIC CAMP ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์สุดตื่นเต้น ยกทัพไดโนเสาร์มาให้ชมแบบใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมสนุกสนานสำหรับครอบครัว19 ก.ค. 68 ดนตรีนำทาง สืบสานความเป็นไทย ศิวิไลซ์เพลงพื้นบ้าน เวทีแห่งเสียงเพลงเพื่อเยาวชน เปิดรับสมัครการประกวดเพลงอีสาน ชิงทุนการศึกษากว่า 15,000 บาท สืบสานมรดกดนตรีไทยอย่างภาคภูมิ19 ก.ค. 68 BOX LOG FIGHT THAILAND 2025 ศึกชิงเจ้าสังเวียนกลับมาอีกครั้ง! เชิญชมการแข่งขัน สุดดุเดือด พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท22 ก.ค. 68 CRESTVIEW INTERNATIONAL SCHOOL PERFORMANCE SHOW ขอเชิญร่วมชมการแสดงสุดสร้างสรรค์จากนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ CRESTVIEW ถ่ายทอดความสามารถผ่านโชว์ที่อันน่าประทับใจ25 ก.ค. 68 – 28 ก.ค. 68 LOPBURI COCOA & CHOCOLATE SPACE 2025 ดื่มด่ำความละมุนในโลกของโกโก้และช็อกโกแลต เพลินไปกับสินค้าหลากรส พร้อมกิจกรรมสุดฟินสำหรับสายหวานตลอดงาน30 ก.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 ROBINFOOD อร่อยเพลิดเพลินไปกับเทศกาลอาหารสุดกู๊ด รวมร้านดังมากกว่า 60 ร้านทั่วประเทศ5 ก.ค. 68 จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP “จุ๊มเหม่ง” น้องหมาขวัญใจแฟนคลับ พร้อมเดินสายแจกความน่ารักสดใสแบบเต็มพิกัด!6 ก.ค. 68 COVER DANCE ประกวดเต้นของเด็ก เยาวชนเพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท12 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 รวมพลังเชียร์ศึกแห่งเกียรติยศ! ชิงแชมป์เทควันโดระดับภูมิภาค ปลุกพลังนักกีฬาเยาวชนในบรรยากาศสุดมันส์ทุกวันตลอด ก.ค. 68 NIGHT MARKET เพลิดเพลินทุกค่ำคืนกับตลาดไนท์มาร์เก็ตสุดคึกคัก รวมของกิน ของใช้ ของแต่งบ้าน และบรรยากาศสุดชิล6 ก.ค. 68 จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP “จุ๊มเหม่ง” พร้อมแจกความสดใสในทริปสุดน่ารักที่ทุกคนรอคอย ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ9 ก.ค. 68 – 14 ก.ค. 68 ROBIN FOOD เปิดประสบการณ์ใหม่กับมหกรรมรวมร้านเด็ดทั่วไทย ลิ้มลองเมนูดังที่รวมไว้ในที่เดียว สายกินตัวจริงต้องไม่พลาด!11 ก.ค. 68 – 13 ก.ค. 68 COVER DANCE ประกวด Cover Dance ชิงเงินรางวัล22 ก.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 KID UNIVERS สนุกเต็มขั้นกับโลกของเล่นและกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับเด็ก พร้อมช้อปของเล่นราคาพิเศษ ทั้งแบบปลีกและส่ง27 มิ.ย. 68 – 6 ก.ค. 68 OTOP ทั่วไทย ของดีชายแดนใต้ ของดี ชายแดนใต้ ร่วมใจสู่เมืองตรัง8 ก.ค. 68 – 20 ก.ค. 68 ZOO ZA ยกขบวนสัตว์แสนน่ารักจากหลากหลายสายพันธุ์ทั่วโลก ให้ครอบครัวได้ใกล้ชิด สนุกพร้อมเรียนรู้แบบจัดเต็ม18 ก.ค. 68 – 20 ก.ค. 68 TALAD PANICH EP3 ตอน ฟาร์มอร่อย รวมของดีจากเกษตรกรเมืองตรัง ผลไม้ ผักปลอดสาร สินค้าแปรรูปกว่า 40 ร้านค้าในบรรยากาศอบอุ่น27 ก.ค. 68 จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP พบกับจุ๊มเหม่ง น้องหมาเซเลบสุดคิวท์ พร้อมกิจกรรมสุดน่ารักในบรรยากาศที่อบอวลด้วยรอยยิ้มจากแฟนคลับทั่วตรัง25 ก.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 PRIMA VIP JEWELRY FAIR พบกับเครื่องประดับเพชรทอง New Collection และสินค้าราคาพิเศษภายในงาน Prima19 ก.ค. 68 SCHOOL MUSIC CONTEST 2025 เวทีเฟ้นหานักดนตรีรุ่นใหม่ไฟแรง ครั้งที่ 3 ชวนส่งแรงเชียร์น้องๆ สู่ความฝันผ่านเสียงเพลงสุดสร้างสรรค์26 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68 VITHIPHET TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 ระเบิดความมันส์กับการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมโชว์ฝีมือเยาวชนจากทั่วเพชรบุรี5 ก.ค. 68 – 6 ก.ค. 68 ประกวดบอนสี 2025 ศึกประชันเสน่ห์ไม้ใบสุดฮิต ชิงเกียรติบัตรจากสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทย พร้อมชมความงามของบอนสีหลากสายพันธุ์สุดตระการตา8 ก.ค. 68 รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต13 ก.ค. 68 SCHOOL MUSIC CONTEST เวทีเฟ้นหานักดนตรีรุ่นเยาว์แห่งบุรีรัมย์ เปิดรับทั้งเดี่ยวและวง ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 บาท พร้อมโชว์พลังเสียงสุดสร้างสรรค์17 ก.ค. 68 10th ANNIVERSARY ROBINSON LIFESTYLE BURIRAM เชิญประกวดวาดภาพ “10 ปี โรบินสันไลฟ์สไตล์ เคียงคู่บุรีรัมย์” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 17,200 บาท19 ก.ค. 68 สอบเลื่อนสายคุณวุฒิ เทควันโด บุรีรัมย์ กิจกรรมสอบเลื่อนสายคุณวุฒิเทควันโดนักกีฬาตัวน้อย เตรียมความพร้อม ก้าวสู่สายต่อไปอย่างภาคภูมิใจ26 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68 CARD GAME TOURNAMENT เปิดศึกประชันกลยุทธ์กับทัวร์นาเมนต์การ์ดเกมสุดมันส์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะตลอดงาน28 ก.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 MOTOR & EX EXPO งานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระดับปี รวมแบรนด์ดัง โปรโมชันแรง และกิจกรรมมันส์1 ก.ค. 68 – 6 ก.ค. 68 TOPS ธงฟ้า ราคาประหยัด สินค้าอุปโภค บริโภค วัตถุดิบปรุงอาหาร และอาหารแปรรูปต่างๆในราคาพิเศษ1 ก.ค. 68 – 6 ก.ค. 68 GRP GOLD COOKIES คุกกี้เนยแท้ อันดับ 1 จากมาเลเซีย Premium Cookies หอมกลิ่นเนยตั้งแต่เปิดกล่อง10 ก.ค. 68 – 12 ก.ค. 68 เสน่ห์นคร พบของดีเมืองนครฯ รวมสินค้าอัตลักษณ์ งานหัตถกรรม เครื่องจักสานย่านลิเภา และผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายในบรรยากาศสุดประทับใจ11 ก.ค. 68 KID'S MARKET เสริมทักษะนอกห้องเรียนให้ผู้ประกอบการตัวน้อย ได้ฝึกขายสินค้าจริง พร้อมเรียนรู้พื้นฐานธุรกิจอย่างสนุกและสร้างสรรค์18 ก.ค. 68 – 19 ก.ค. 68 NOKKON CHOPPER MEET รวมพลสายคลาสสิกและไบค์เกอร์กับงานรวมตัว “Nokkon Chopper Meet” บรรยากาศสุดมันส์ท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์5 ส.ค. 68, 12 ส.ค. 68, 19 ส.ค. 68 และ 26 ส.ค. 68,WORKSHOP ART & MUSIC ชวนน้อง ๆ ฝึกศิลปะสร้างสรรค์จากครูศิลป์สุดน่ารัก เรียนรู้เทคนิคการระบาย การปั้น และศิลปะแห่งจินตนาการในแบบฉบับเด็กๆ31 ก.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 TAMIYA ROAD TO JAPAN ครบรอบ 5 ปี จัดการแข่งขันรถแข่ง Tamiya Addict Mini4WD Phuket Go to Japan12 ก.ค. 68 – 13 ก.ค. 68 BEYBLADE X MUKDAHAN 2025 CONTEST ศึกประลองความเร็วและพลังแห่งลูกข่าง! เชิญร่วมการแข่งขัน Beyblade X พร้อมลุ้นของรางวัล19 ก.ค. 68 STREET COVER DANCE แข่งขัน Cover Dance ชิงเงินรางวัล20 ก.ค. 68 ROV แข่งขัน ROV ชิงเงินรางวัล26 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68 ตะกร้อ คัพ ร่วมเชียร์สุดใจในศึกตะกร้อระดับจังหวัด รวมทีมฝีเท้าดีจากทั่วมุกดาหารมาประชันความแม่น แข็งแกร่ง และคล่องตัว12 ก.ค. 68 จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP “จุ๊มเหม่ง” น้องหมาขวัญใจมหาชน เตรียมเดินสายมอบความสดใส พร้อมกิจกรรมสนุกสุดใกล้ชิดให้แฟนคลับได้ฟินทั่วศูนย์การค้า26 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68 ซากังราว บอนไซ คอนเทสต์ สัมผัสความงามของศิลปะต้นไม้จิ๋ว กับการประกวดบอนไซที่รวมช่างฝีมือและผู้หลงใหลบอนไซจากทั่วประเทศ6 ก.ค. 68 KID’S SPORT DAY เชิญร่วมส่งแรงใจให้น้องๆ หนูๆ ในวันกีฬาสีอนุบาล เสริมสร้างสุขภาพ ความกล้าแสดงออก และความสนุกแบบอุ่นหัวใจทั้งครอบครัว19 ก.ค. 68 จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP “จุ๊มเหม่ง” น้องหมาขวัญใจแฟนคลับ เตรียมเดินสายมาเติมเต็มรอยยิ้มและพลังบวก พร้อมกิจกรรมสุดน่ารักให้ทุกคนได้ร่วมสนุก4 ก.ค. 68 – 6 ก.ค. 68 งานผลไม้ GI และของดี วิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี รวมของดีท้องถิ่น ผลไม้ GI สินค้าเกษตรแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน ร่วมสนับสนุนผู้ผลิตไทยอย่างยั่งยืน12 ก.ค. 68 THE NEW FACE เวทีเฟ้นหานางแบบรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัล สายสะพาย เกียรติบัตร และโอกาสก้าวสู่การเป็น Brand Ambassador ของโรบินสันไลฟ์สไตล์19 ก.ค. 68 – 20 ก.ค. 68 COFFEE FEST 2025 คอกาแฟห้ามพลาด! รวมร้านดัง กิจกรรม Latte Art และมินิคอนเสิร์ต ในบรรยากาศหอมกรุ่นสุดชิล ตลอดสองวันเต็ม26 ก.ค. 68 TAEKWONDO COMPETITION ส่งแรงใจให้นักเทควันโดรุ่นจิ๋วในเวทีสร้างฝัน พร้อมพบ “น้องเทนนิส - พาณิภัค” ฮีโร่เหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย ผู้สร้างแรงบันดาลใจระดับโลก1 ก.ค. 68 – 20 ก.ค. 68 JUMPTOPIA สัมผัสประสบการณ์สุดมันส์กับ “JUMPTOPIA” บ้านลมยักษ์อันดับ 1 จากสิงคโปร์ ที่จะมาสร้างสีสันให้เด็กๆ ได้กระโดดสนุกตลอดวัน12 ก.ค. 68 – 13 ก.ค. 68 LOGIC GAME ประลองไหวพริบ ค้นหาแชมป์ตัวจริง! กับเกมต่อศัพท์ สมการ ซูโดกุ และ Math Bingo ชิงถ้วยเกียรติยศในสนามแข่งขันระดับประเทศ26 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68 จักรยานขาไถ การแข่งขันจักรยายขาไถ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในตัวหนูๆ5 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 WCF INTERNATIONAL CAT SHOW BY ARC งานประกวดแมวระดับนานาชาติ รวมแมวหลากสายพันธุ์ตามมาตรฐาน WCF พร้อมกิจกรรมสำหรับคนรักแมวอย่างครบครัน11 ก.ค. 68 – 13 ก.ค. 68 BUTTERFRY GARDEN & CRAY FISH CONTEST ชมความงดงามของผีเสื้อ พร้อมการแข่งขันกุ้งเครย์ฟิชสายพันธุ์เนื้อ และแกลเลอรีสัตว์โลกสุดแปลกตา19 ก.ค. 68 5th TVARA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 ศึกชิงแชมป์เทควันโดรุ่นเยาวชน เสริมสร้างวินัยและความแข็งแกร่งให้เด็กๆ พร้อมโชว์พลังและศักยภาพในสนาม20 ก.ค. 68 MUSIC AWARD 2025 รับสมัคร Bangkok Music Awards ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ27 ก.ค. 68 รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต13 ก.ค. 68 จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP “จุ๊มเหม่ง” พร้อมเดินสายมอบรอยยิ้มและความสดใสให้แฟนคลับแม่สอด ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดอบอุ่นได้ทั้งครอบครัว18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 เกษตร แฟร์ พบตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพจากพื้นที่จังหวัดตาก สนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น พร้อมช้อปของดีวิถีชุมชนในบรรยากาศแสนสบาย18 ก.ค. 68 – 28 ก.ค. 68 MEET AND EAT ตลาดที่รวบรวมอาหาร และเครื่องเล่นเอาใจคุณหนูๆ26 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68 ก็มาดิ CRAFT #2 กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลสายคราฟต์! รวมงาน Craft Art, Craft Food, Mind Craft พร้อมเสิร์ฟกาแฟท้องถิ่นรสชาติเฉพาะตัว3 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 LEAF SPACE MARKET เติมพลังธรรมชาติให้บ้านและใจ พบกับ ต้นไม้ สินค้า Eco-Friendly พร้อมเวิร์กชอปแต่งบ้านสุดชิค7 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 พลังศรัทธาแห่งมูเตลู รวมพลสายมูฯ กับหมอดูชื่อดังกว่า 50 ท่าน พร้อมพิธี “มูเตลูแห่งปฐม ประทีปกลางน้ำ” เสริมมงคลในบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์12 ก.ค. 68 ประกวด LINE DANCE การประกวดสุดยิ่งใหญ่แห่งสมุทรปราการ สนุกไปกับรายการบันเทิง 5 วาไรตี้19 ก.ค. 68 COVER DANCE CONTEST ON STREET แดนซ์ลั่นสตรีท! เวทีประชันความมันส์จากทีมแดนซ์ทั่วประเทศ โชว์พลัง ความสร้างสรรค์ และความเฟียสแบบไร้ขีดจำกัด4 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 SEOUL SOCIETY CLINIC พบกับกิจกรรมโปรโมชันสุดพิเศษจาก โซล โซไซตี้ คลินิก กิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย พร้อมชมมินิคอนเสิร์ต6 ก.ค. 68 COVER DANCE CONTEST SEASON #4 ประชันลีลาสายแดนซ์! ชิงทุนการศึกษา ถ้วยรางวัลจากโรบินสันไลฟ์สไตล์ และ ททบ. 510 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 มหกรรมทุเรียนหมอนทอง รวมพลคนรักทุเรียนในงานเดียว! อิ่มอร่อยไปกับหมอนทองคัดพิเศษ รับประกันความฟินทุกคำ12 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 CARD GAME TOURNAMENT การประกวดการ์ดเกมชิงรางวัลมากมาย28 ก.ค. 68 เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในกิจกรรมแสดงดนตรีไทย ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย25 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 INFINITY CLINIC ชมมินิคอนเสิร์ต และโปรโมชันสุดพิเศษกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายจาก Infinity Clinic5 ก.ค. 68 TRUE5G E-SPORT TOURNAMENT 2025 ศึกการแข่งขัน E-sport พร้อมตัดสินเจ้าแห่งสมรภูมิรบอันดุเดือด10 ก.ค. 68 – 15 ก.ค. 68 กาดเมืองราช ชวนมาช้อป ชิม ชิล กับของอร่อยเมืองราช ราคาถูกใจ พร้อมผ้าซิ่นคูบัวสุดงดงาม12 ก.ค. 68 – 13 ก.ค. 68 CROSSWORD CHAMPIONSHIP ศึกชิงแชมป์เกมต่อคำสุดมันส์ เสริมทักษะด้านภาษา พัฒนาความจำ และลับสมองในบรรยากาศสนุกเต็มพิกัด18 ก.ค. 68 – 20 ก.ค. 68 HEALTH FOOD HEALTHY สุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร! รวมเมนูเพื่อสุขภาพ ทั้งอร่อย สะอาด และปลอดภัย พร้อมไอเดียการดูแลตัวเอง22 ก.ค. 68 HAIR FREESTYLE TOURNAMENT งานการแข่งขันประกวด Hair Freestyles พร้อมลุ้นใครจะเป็น 1 ช่างตัดผมสุดยอดปรมาจารย์30 ก.ค. 68 – 5 ส.ค. 68 เจ๊...พาชิม รวมร้านเด็ดจาก TikTok สเต็ก ขนมปังไส้ทะลัก และเมนูสุดฮิตในโลกโซเชียล พร้อมมินิคอนเสิร์ตฟรี!7 ก.ค. 68 EEC โครงการยกระดับภูมิปัญญาสู่การสร้างสรรค์เมนู ประชันไอเดียสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่น ชิงรางวัลรวมกว่า 63,000 บาท ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ครัวสมัยใหม่18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 ROBINFOOD ชวนอิ่มอร่อยกับเทศกาลรวมร้านเด็ดชื่อดังจากทั่วประเทศ คัดสรรเมนูฮิตมาเสิร์ฟให้เลือกชิมแบบจุใจในที่เดียว20 ก.ค. 68 COVER DANCE CONTEST 2025 แข่งเต้น Cover Dance ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 20,000 บาท26 ก.ค. 68 YAMAHA SHOW CASE พบกับเวทีโชว์ความสามารถของเยาวชนกว่า 65 โชว์ ทั้งร้องเพลง เต้น Cover Dance และดนตรีสดสุดประทับใจตลอดวัน3 ก.ค. 68 นัดพบแรงงาน ร่วมกับสำนักงานจัดหางาน จังหวัดสระบุรี จัดงานงานนัดพบแรงงาน5 ก.ค. 68 BALANCE BIKE พบกับการแข่งขันจักรยานสุดมันส์แห่งปี13 ก.ค. 68 BEYBLADE X CHAMPIONSHIP 2025 เตรียมพร้อมประลองความเร็วแห่งลูกข่าง ที่สายสปินต้องไม่พลาด!26 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68 KID’S WORKSHOP X SUNDAY เปิดโลกเรียนรู้ให้น้อง ๆ กับกิจกรรม Workshop สนุกทุก สร้างเสริมจินตนาการ พร้อมร่วมกิจกรรมฟรี! ตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม12 ก.ค. 68, 26 ก.ค. 68 รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต13 ก.ค. 68, 27 ก.ค. 68 ตัดผมฟรี โดยอาจารย์พรชัย ชาวบ่อวินรับบริการตัดผมฟรี จากอาจารย์พรชัย ครูสอนตัดผมชั้นนำในเมืองบ่อวิน19 ก.ค. 68 ROV CHALLENGE 2025 งานแข่งขัน E-Sport ที่รวมพลคนรักเกมส์ครั้งยิ่งใหญ่ของบ่อวิน19 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 มหกรรมอาหารทะเลสด ครั้งแรกในบ่อวิน! พบกับมหกรรมอาหารทะเลสด กุ้ง ปู หอย หมึก พร้อมกิจกรรมสนุก “ตกบ่อกุ้งใหญ่” ที่สายกินต้องห้ามพลาด26 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 THAI LANGUAGE DAY ร่วมเฉลิมฉลองวันภาษาไทยแห่งชาติ กับการแข่งขันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งแรกของเมืองบ่อวิน เสริมสร้างความภาคภูมิใจ28 ก.ค. 68 – 1 ส.ค. 68 เรียนปั้นดินเผากับวิถีคนเกาะเกร็ด เปิดประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาจากช่างฝีมือเกาะเกร็ด ถ่ายทอดวิถีชุมชนดั้งเดิมสู่เยาวชนและครอบครัวในบ่อวิน5 ก.ค. 68 – 6 ก.ค. 68 GADGET SALE ช้อปสนุกกับโปรสุดคุ้มในงาน GADGET SALE พร้อมร่วมสนุกกิจกรรมบิงโกลุ้นของรางวัลจากสินค้า IT และแกดเจ็ตสุดล้ำ9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 มหกรรมทุเรียนหมอนทอง ฟินเต็มคำกับทุเรียนหมอนทองเนื้อแน่น กลิ่นหอม การันตี ความอร่อย สดใหม่ส่งตรงจากสวนสุพรรณบุรี13 ก.ค. 68 ART & CRAFT ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรม Workshop & DIY ที่เปิดโอกาสให้ทุกวัยร่วมสนุกผ่านงานศิลป์และงานฝีมือ16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 น้องเหน่อการันตี ของดีเมืองสุพรรณ ช้อปครบ จบในงานเดียว กับของดีเมืองสุพรรณกว่า 50 ร้านค้า ทั้งอาหารพื้นถิ่น สินค้าโอทอป และของฝากขึ้นชื่อ26 ก.ค. 68 JEANS FEST พบกับดาราหนุ่มฮอตหน้าใส พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 16 ก.ค. 68 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก แฟนคลับเพลงลูกทุ่งห้ามพลาด! พบกับศิลปินจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแบบใกล้ชิด พร้อมเสียงเพลงและรอยยิ้มสุดอบอุ่นตลอดทั้งงาน12 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 มูเตเลิฟ พบกับ Workshop เอาใจคนชอบมูต้องเลิฟ15 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68 นิทรรศการศิลปะ ค้นหาโลกศิลปะไร้พรมแดนไปกับวิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์26 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 ประกวดสัตว์ปีกสวยงาม อวดโฉมสัตว์ปีกหลากสายพันธุ์ในการประกวดสุดน่ารัก พร้อมกิจกรรมสำหรับครอบครัวและคนรักสัตว์แบบครบครัน25 มิ.ย. 68 - 6 ก.ค. 68 ZOOZAR สนุกสนานไปกับเทศกาลญี่ปุ่นสุดอลังการ พบกับอาหาร กิจกรรมต่างๆ และการประกวดคอสเพลย์สุดอลังการ12 ก.ค. 68 รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต12 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68 KID’S UNIVERSE เปิดจักรวาลความสนุกของเด็กๆ กับของเล่น ของสะสม และกิจกรรมสร้างจินตนาการ พร้อมโบว์เท่สุดพิเศษที่น้องๆ ต้องเลิฟ17 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 FOOD TRUCK CARNIVAL อร่อยไปกับขบวน ฟู้ดทรัค ที่ขนความอร่อยมาไว้ที่นี่แล้ว18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 WORLD OF JAPAN ตะลุยญี่ปุ่นในเมืองฉลอง! เทศกาลอาหารญี่ปุ่นสุดฟิน พร้อมประกวดคอสเพลย์และกิจกรรมสนุกสไตล์ญี่ปุ่นสุดอลังการตลอดทั้งวัน25 ก.ค. 68 MASTERCHEF JUNIOR พร้อมหรือยังกับศึกกระทะเล็กรุ่นจิ๋ว! เมื่อเหล่าเชฟตัวน้อยจะมาประชันฝีมือทำอาหารอย่างสร้างสรรค์ในบรรยากาศสุดน่ารัก26 ก.ค. 68 จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP พบกับจุ๊มเหม่ง น้องหมาเซเลบขวัญใจแฟนคลับ ที่จะมาแจกความน่ารักสดใส พร้อมกิจกรรมอบอุ่นใจสำหรับทุกคนในครอบครัว4 ก.ค. 68 รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เชิญรวมพลังทำดี บริจาคโลหิตทุกวันศุกร์ ก.ค. 68 บริการตัดผมฟรี ครีเอตลุคใหม่แบบไม่มีค่าใช้จ่าย กับบริการตัดผมฟรีทุกวันศุกร์ โดยโรงเรียนเสริมสวยสมพร สนับสนุนทักษะอาชีพและการแบ่งปันสู่ชุมชนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ก.ค. 68 ตลาดนัดติดแอร์ เพลิดเพลินกับตลาดนัดติดแอร์ในบรรยากาศชิลๆ รวมสินค้าท้องถิ่น แฟชั่น ผักผลไม้สด และอาหารพร้อมทาน ครบจบในที่เดียว5 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 MINI ROBOT SHOW & PLAY กิจกรรมการเรียนรู้ เวิร์คช้อป ต่อเลโก้ แข่งขันซูโม่โรบอท รับของรางวัลมากมาย15 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 HEART AND ART กิจกรรมของคนรักศิลปะ ให้คนมีรักในงานศิลป์มาพบกัน15 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 STORYTELLING พาน้องๆ เปิดโลกจินตนาการผ่านนิทานสนุก พร้อมร่วมประดิษฐ์ชิ้นงาน DIY ที่ได้ทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และรอยยิ้ม25 ก.ค. 68 แข่งขันตอบคำถาม เรื่องกฎหมาย ร่วมเชียร์เยาวชนในการแข่งขันตอบคำถามด้านกฎหมาย จัดโดยศาลเยาวชนชัยภูมิ ชิงรางวัล พร้อมส่งเสริมความรู้สู่สังคม25 ก.ค. 68 – 31 ก.ค. 68 SEA LIFE CHAIYAPHUM ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเลสุดมหัศจรรย์ ชมนิทรรศการสัตว์ทะเลหายาก พร้อมสัมผัสสัตว์ทะเลจริงแบบใกล้ชิดครั้งแรกในชัยภูมิ26 ก.ค. 68 GREEN MARKET รวมสินค้าคุณภาพจากชุมชน ช้อปของกิน ของใช้ ปลอดภัย ใส่ใจโลก และสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์แห่งความสุขตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ผ่านกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน และทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทยทั่วประเทศ ตอกย้ำการเป็นศูนย์การค้าฯ ที่มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างครบครันในทุกมิติ ทั้งการช้อปปิ้ง ความสนุกสนาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว พร้อมเดินหน้าในบทบาท “Center of Life” ที่หนึ่งในใจของทุกคน และทุกชุมชนอย่างแท้จริงติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle ( https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall