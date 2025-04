ตลอดเดือนเม.ย.นี้ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ไปกับอิเวนต์สุดมันส์ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนคุณมาเฉลิมฉลองความสุขต้อนรับปีใหม่ไทยไปกับอิเวนต์สุดยิ่งใหญ่ตลอดเดือนเมษายนนี้ ที่จะเติมเต็มความสนุกให้ทุกคนในครอบครัวแบบจัดเต็ม! พบกับกิจกรรมไฮไลต์สงกรานต์มากมาย ทั้ง ปาร์ตี้คอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินดัง อุโมงค์น้ำมหาสนุก ขบวนแห่สงกรานต์สุดอลังการ การแข่งขันประกวดการแต่งกายในธีมซัมเมอร์ เทศกาลอาหารแสนอร่อย และกิจกรรมเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา ทั้งการร่วมฉลองปีใหม่ไทยอย่างมีสีสัน! เพียงแต่งชุดไทยมาเดินช้อปที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 รับฟรี! ไอศกรีมสุดอร่อย 1,000 ถ้วยต่อสาขา และ “โรบินสันไลฟ์สไตล์ ICE CREAM FEST 2025" โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ สเวนเซ่นส์ เฟ้นหาสุดยอดนักกินไอศกรีม “มะม่วงอกร่องทองซันเด อร่อยตราตรึง” ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ลุ้นชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 156,000 บาท (ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขานครศรีธรรมราช)ปลุกพลังความสนุกตลอดเมษายนนี้ ฉ่ำความสุขตลอดเทศกาลสงกรานต์ ไปกับหลากหลายอิเวนต์ตอบโจทย์ทุกสไตล์สำหรับทุกคน ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ได้แก่โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี11 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68Songkran Festival ขบวนกลองยาวสุดยิ่งใหญ่ พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดดังในเพชรบุรี เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย12 เม.ย. 68สุขทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประกวดหนูน้อย-นางสงกรานต์สุดอลังการ เปิดโอกาสให้สาวงาม และหนูน้อยโชว์ความสามารถ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท13 เม.ย. 68Film Fest 3D ครั้งแรกในเพชรบุรี! สนุกกับการชมภาพยนตร์กลางแปลงแบบ 3 มิติ ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศสงกรานต์19 เม.ย. 68 – 20 เม.ย. 68Football cup 2025 การแข่งขันฟุตบอล ร่วมชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท21 เม.ย. 68 – 23 เม.ย. 68ไหลมาสาด เต็มที่ไปกับปาร์ตี้สุดมันส์ และดีเจชื่อดัง จัดเต็ม แสง สี เสียง ชวนทุกคนได้แดนซ์กระจายตลอดค่ำคืนโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง4 เม.ย. 68 – 13 เม.ย. 68Summer Food Festival ตะลุยชิมเมนูเด็ดจากร้านดัง พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ ที่จะทำให้ฤดูร้อนนี้ไม่เหมือนเดิม11 เม.ย. 68YENTEX Songkran Summer Party สาดความสนุกกับคอนเสิร์ตจากวง Tilly Birds, Paradox และดีเจสุดฮอตโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี19 เม.ย. 68 – 20 เม.ย. 68Kid’s Market เปิดพื้นที่ให้น้องๆ เรียนรู้การเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋ว ขายของน่ารักน่าช้อป สนุกกับเพื่อนๆ ในช่วงปิดเทอม งานนี้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย10 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68Giant Jungle Summer Camp ยกขบวนสัตว์ไซส์ใหญ่ และสัตว์หายากนานาชนิดกว่า 30 สายพันธุ์ ชมฟรี! ตลอดงาน13 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68สงกรานต์เมืองเหน่อ ชมขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำอันเป็นสิริมงคล และร่วมลุ้นไปกับ ประกวดเทพีสงกรานต์ พร้อมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าประทับใจ26 เม.ย. 68 – 28 เม.ย. 68สุพรรณ มันส์ YES เปียก สาดสนุกตลอด 3 วันเต็ม! มันส์กับศิลปินดัง และดีเจดัง30 เม.ย. 69วันแรงงานแห่งชาติ พบกับกิจกรรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง1 เม.ย. 68 – 15 เม.ย. 68Royal Project โครงการหลวง ยกผลผลิตคุณภาพจากดอยมารวมไว้ที่ตรัง12 เม.ย. 68 – 15 เม.ย. 68Songkran Festival Summer 2025 สุดฟินกับอุโมงค์น้ำขนาดยาวกว่า 15 เมตร ร่วมรดน้ำผู้สูงอายุ และประกวดเทพีสงกรานต์วันวาน19 เม.ย. 68Trang Cover Dance Contest 2025 ประชันสเต็ปแดนซ์ ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลกว่า 20,000 บาท25 เม.ย. 68 – 27 เม.ย. 68Trang Seafood Festival งานซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองตรัง ลิ้มรสซีฟู้ดสดใหม่ พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตจาก ลิลลี่ - ได้หมดถ้าสดชื่นโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ10 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68Songkran ม่วนชื่น ยกความสุข ม่วนชื่น พร้อมกิจกรรมมากมาย และ Water Fest 2025 สนุกมันส์ทุกวัน 7 วัน กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน26 เม.ย. 68แข่งขันทำพานบายศรีอัตลักษณ์อีสาน เวทีประชันฝีมือของเยาวชนชัยภูมิในการทำพานบายศรีแบบโบราณ พร้อมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมมากมาย28 เม.ย. 68Fashion Show Summer Kids ชวนน้องๆ มาสะบัดลุคให้โลกจำ ไปกับความน่ารักสดใสบนเวทีรันเวย์สุดชิคทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ปล่อยของมาร์เก็ต ตลาดเปิดท้ายปล่อยของแหล่งช้อปปิ้งยามเย็นแห่งใหม่ของคนชัยภูมิโรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์10 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68สงกรานต์งานวัด สนุกกับบรรยากาศสงกรานต์ครบรสแบบไทยๆ ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย17 เม.ย. 68Summer Energy Concert พบกับวง “ซามูไร” ที่จะมาเติมความร้อนแรงต้อนรับวันไหลสงกรานต์โรบินสันไลฟ์สไตล์ กําแพงเพชร12 เม.ย. 68 – 15 เม.ย. 68Studio Café Songkran Music Festival 2025 ปาร์ตี้คอนเสิร์ตสุดมันส์กลางอุโมงค์น้ำยักษ์ใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร พร้อมดีเจและศิลปินสุดฮอต22 เม.ย. 68 - 1 พ.ค. 68Carnival Pet Party ชมขบวนความน่ารักของเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนรู้ ที่ยกทัพมาพร้อมกิจกรรมสุดหรรษาให้คนรักสัตว์ได้ฟินกันถ้วนหน้า26 เม.ย. 68Robinson Dance เวทีประชันลีลาสเต็ปสุดปังกับการแข่งขันคัฟเวอร์แดนซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร ค้นหาทีมแดนซ์ตัวจริงแห่งปีโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง10 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68Giant Jungle Summer Camp เปิดโลกซาฟารีสุดอลังการ! ตื่นตากับขบวนสัตว์ยักษ์หายากกว่า 30 สายพันธุ์ ให้คุณและครอบครัวได้ตะลุยแดนป่าใหญ่ในบรรยากาศแสนสนุก26 เม.ย. 68 – 30 เม.ย. 68ร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ร่วมกราบนมัสการ หลวงพ่ออลงกต พร้อมบริจาคปัจจัย และข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กกำพร้า และคนชราโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ12 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68Songkran Music Festival เทศกาลดนตรีสุดมันส์ต้อนรับสงกรานต์! มันส์ทุกเย็นกับคอนเสิร์ต 5 วัน 5 วง พร้อมสนุกกลางสายน้ำไปกับเพื่อนและครอบครัว26 เม.ย. 68 – 27 เม.ย. 68Kid’s Market ตลาดนัดฟันน้ำนม ชวนอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋วในตลาดนัดสุดน่ารัก พบกับของขายกว่า 200 ไอเทมในบรรยากาศสดใสที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องหลงรักโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี13 เม.ย. 68 – 15 เม.ย. 68เทศกาลสงกรานต์งานวัด สนุกย้อนวันวานในบรรยากาศงานวัดสุดคลาสสิก เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ชมโชว์เพลงลูกทุ่ง และกิจกรรมความบันเทิงมากมาย24 เม.ย. 68 – 30 เม.ย. 68เจ๊พาชิม อร่อยทั่วไทยยกมาไว้ในที่เดียว รวมร้านเด็ดร้านดังจากทั่วประเทศ เสิร์ฟความอร่อยพร้อมสีสันจากร้านดาราชื่อดัง26 เม.ย. 68Kid’s Summer Fashion Show 2025 เวทีแฟชั่นโชว์ของเด็กๆ ที่ทั้งน่ารัก สดใส และเต็มไปด้วยความมั่นใจ พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน1 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68 สรงน้ำพระเทศกาลสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างอบอุ่น12 เม.ย. 68ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ เทพบุตรเทพธิดา ให้กำลังใจและชมความน่ารักสดใสของหนูน้อยชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัลสุดพิเศษ13 เม.ย. 68ขบวนแห่กลองยาวต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ร่วมขบวนแห่กลองยาวสุดคึกคัก พร้อมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคลให้ครอบครัวรับปีใหม่ไทย20 เม.ย. 68Buddy Go & Go Family Championship 2025 กิจกรรมการแข่งขันหมากล้อมชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล24 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68Creative Innovation Start-up งานจัดแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ MGT424 สร้างอาชีพของมหาวิทยาลัยรังสิต26 เม.ย. 68Summer Fashion Show & Dance Party อวดลุคแฟชั่นสุดปัง พร้อมโชว์สเต็ปแดนซ์สุดมันส์ ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์11 เม.ย. 68 – 18 เม.ย. 68Songkran Fest ร่วมสนุกกับขบวนแห่กลองยาวสุดยิ่งใหญ่ พร้อมสรงน้ำพระขอพรเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยความสุข19 เม.ย. 68 – 20 เม.ย. 68NB Hobby Tamiya & Beyblade เปิดสนามประลองความเร็ว กับการแข่งขัน Tamiya Mini 4WD Beyblade x NB Hobby23 เม.ย. 68 รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ให้ชีวิตด้วยการให้เลือด26 เม.ย. 68 – 27 เม.ย. 68Card Game Festival สงคราม Card Game ครั้งแรกใจกลางเมืองราชพฤกษ์โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี18 เม.ย. 68 – 20 เม.ย. 68มันส์โคตรเปียก เตรียมตัวให้พร้อมกับความมันส์แบบจัดเต็ม! ระบบน้ำสุดอลังการ ชุ่มฉ่ำสะใจ พร้อมกิจกรรมสงกรานต์ที่คุณไม่ควรพลาด17 เม.ย. – 20 เม.ย. 68Local BDG (การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน) จับมือร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี จัดแสดงสินค้า และให้ความรู้กับกับคนในชุมชนท้องถิ่น23 เม.ย. – 27 เม.ย. 68 สินค้าสุขภาพประจำจังหวัดลพบุรี จับมือร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จัดแสดงสินค้าเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น25 เม.ย. 68 – 26 เม.ย. 68วันไหลชาวปลวก ลพบุรี พบกับศิลปินชื่อดังมากมายในงานวันไหลสุดยิ่งใหญ่ มอบความสุข สนุก มันส์ให้ชาวลพบุรีแบบเต็มพิกัดโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน9 เม.ย. 68 – 20 เม.ย. 68สรงน้ำพระเกจิดัง ณ เมืองบ่อวิน ครั้งแรกในบ่อวิน ร่วมสรงน้ำพระเกจิดังขอพรขอความโชคดีต้อนรับช่วงเทศกาลสงกรานต์25 เม.ย. 68สงกรานต์ เฟสติวัล 2025 มันส์ไม่หยุดกับคอนเสิร์ตสงกรานต์โดยศิลปินเสียงเท่ “เม้ก อภิสิทธิ์” ที่จะมาปล่อยความสนุกแบบจัดเต็มโรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี30 เม.ย. 68 – 3 พ.ค. 68ชาวปลวกปราจีนบุรี Festival คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ พบกับศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย พร้อมระบบแสง สี เสียง สุดอลังการโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง5 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68สรงน้ำพระเกจิ 5 วัดดัง เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยกับพิธีสรงน้ำพระจากวัดดังในระยองและชลบุรี12 เม.ย. 68Songkran Kids Contest ประกวดหนูน้อยสงกรานต์และโชว์ความสามารถน่ารักๆ จากเด็กๆ ชิงรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท19 เม.ย. 68 – 21 เม.ย. 68MOC Market Rayong ครั้งที่ 1 ตลาดพาณิชย์ จังหวัดระยอง รวมสินค้าพื้นบ้านอาหารท้องถิ่น ของดีประจำจังหวัดโรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร12 เม.ย. 68 – 13 เม.ย. 68Music Songkran 2025 เวทีแห่งเสียงดนตรีจากเยาวชนกว่า 20 วง ที่จะมามอบความสุขในเทศกาลสุดชุ่มฉ่ำ26 เม.ย. 68 – 27 เม.ย. 68Futsal cup #2 ร่วมชมการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด11 เม.ย. 68 – 20 เม.ย. 68Carnival Pet Party 2025 รวมพลสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก พร้อมการแสดงจาก Pet Influencer ที่คุณหลงรัก30 เม.ย. 68ROV Championship 2025 #1 ร่วมแข่งขัน ROV E-spot โดยทรูประจำภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 1/2025โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช10 เม.ย. 68รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ร่วมสืบสานประเพณีดีงาม พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมรำวงย้อนยุคสุดอบอุ่น12 เม.ย. 68ประกวดหนูน้อย และ ธิดาสงกรานต์ เฟ้นหาดาวดวงใหม่รุ่นเล็ก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี13 เม.ย. 68Summer Kid Contest 2025 เฟ้นหาดาวดวงใหม่วัย 8 – 14 ปี ชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท ในธีมแฟชั่นรับลมร้อน11 เม.ย. 68 – 16 เม.ย. 68ใจดีกลับบ้าน ช้อปครบ 3,000 บาท ทั้งห้างและศูนย์รับฟรี บัตรเติมน้ำมัน 400 บาท14 เม.ย. 68 – 15 เม.ย. 68สุนทรีย์ลีลาศสงกรานต์ ร้อง เต้น รำวงกันแบบสนุกๆ ในบรรยากาศสงกรานต์ย้อนยุค19 เม.ย. 68Cover Dance Championship เวทีโชว์สเต็ปแดนซ์สุดมันส์จากน้องๆ ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท20 เม.ย. 68I Dass & I Dream Show การแสดงความสามารถของน้องๆ ที่หลงรักในเสียงเพลง27 เม.ย. 68 – 5 พ.ค. 68Balloon Festival 2025 ถ่ายรูปสุดชิคกับบอลลูนหลากสี พร้อมชิลกับอาหารและบรรยากาศสบายๆศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ผ่านกิจกรรมและอิเวนต์สุดพิเศษที่จัดขึ้นตลอดเดือนเมษายนในทุกสาขาทั่วประเทศ สร้างบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน และเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความอบอุ่นของครอบครัว เพื่อมอบเป็นประสบการณ์แสนประทับใจให้กับลูกค้าทุกคน พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์การค้าที่หนึ่งในใจของทุกครอบครัวทั่วไทยอย่างแท้จริงติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)