โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนสนุกตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ กับอิเวนต์สุดพิเศษ ในคอนเซ็ปต์ Happiness is calling

โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ10 พ.ค. 68งานประกวดหนุ่มน้อยชาวสวน ชวนชมความน่ารักของน้องๆ หนูๆ ในชุดชาวสวนผักผลไม้ กับเวทีประกวดไอเดียสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยสีสันและรอยยิ้ม10 พ.ค. 68 – 11 พ.ค. 68Pokemon Go Community Day รวมพลเหล่าคนรัก Pokemon Go มาร่วมสนุกและจับโปเกมอนสุดพิเศษไปด้วยกัน17 พ.ค. 68 – 18 พ.ค. 68ประกวดท้าวผาแดง นางไอ่คำ มหานคร ร่วมอนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน กับการประกวดที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง ถ่ายทอดตำนานรักอมตะผ่านการแสดงอันทรงคุณค่า24 พ.ค. 68–25 พ.ค. 68 Cosplay Contest การแข่งขัน Cosplay รูปแบบใหม่ รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล30 พ.ค. 68–31 พ.ค. 68Concert Back to School คอนเสิร์ตต้อนรับเปิดเทอม มาปล่อยอารมณ์ความสนุกสุดมันส์กันให้สุดๆไปเลยโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง17 พ.ค. 68 รวมพลังทำความดี บริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์30 พ.ค. 68–9 มิ.ย. 68 Pet Safari รวมเหล่าสัตว์ตัวจิ๋วสุดน่ารักกว่า 50 ชนิด พบกับคาเฟ่ น้องหมาสุดคิวท์ พร้อมกับน้องเหมียวหลากสายพันธุ์ มีน้องสัตว์ Exotic น้องนก น้องงู อีกัวน่า ตัวเตกู และน้องคาปิบาร่าสายพันธุ์หายาก31 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68Stack Fighter เปิดเวทีการแข่งขันให้เหล่านักสู้หน้าใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ ชิงชัยในสนาม เพื่อคว้าเหรียญและถ้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ31 พ.ค. 68 No Smoking Day วันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี8 พ.ค. 68 –14 พ.ค. 68 เจ๊…พาชิม เตรียมตัวพบกับ เจ๊…พาชิมมาเสิร์ฟความอร่อยพร้อมความบันเทิงให้ถึงที่ ชมฟรี!!! ตลอดงาน18 พ.ค. 68COS & COV 2025 การแข่งขันเต้น Cover Dance สุดมันที่เปิดเวทีให้น้องๆ เยาวชนได้โชว์สไตล์ในแบบของตัวเอง พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท ร่วมส่งแรงเชียร์และสนุกไปกับโชว์การเต้นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายเกาหลี ญี่ปุ่น หรือสตรีทแดนซ์21 พ.ค. 68 – 25 พ.ค. 68RobinFood เทศกาลความอร่อยที่รวมกว่า 60 ร้านดังจากทั่วประเทศ พร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ด กว่า 100 รายการ ทั้งอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่มสุดชื่นใจ ให้สายกินได้มา "อิ่มพุง" กันแบบจุใจในบรรยากาศสุดคึกคักโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด2 พ.ค. 68 – 11 พ.ค. 68Boxing Tournament ครั้งแรกของเวทีมวยสุดมันส์ ที่จะพาคุณมาระเบิดความเร้าใจไปกับการแข่งขันชกมวยสไตล์มืออาชีพ ท่ามกลางบรรยากาศดุเดือดดั่งสนามจริง การันตีความเข้มข้นและมันส์สะใจทุกคู่ชก11 พ.ค. 68Little Rainy Runaway เตรียมร่มให้พร้อมแล้วออกมาเดินแบบในสายฝนกับเวทีแฟชั่นโชว์สุดสดใส เปิดโอกาสให้น้องๆ อายุ 3–10 ปี ได้โชว์ความน่ารัก สดใส กับธีมแฟชั่นฤดูฝน29 พ.ค. 68 –31 พ.ค. 68Maesot Green City มหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมรักษ์โลกครั้งยิ่งใหญ่ พบกับนิทรรศการจัดแสดงไอเดียสีเขียว พร้อมกิจกรรมประกวดออกแบบกำแพงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงพลังรักษ์โลกผ่านงานศิลปะ30 พ.ค. 68 Job Fair นิทรรศการตลาดแรงงานและสินค้าจากท้องถิ่นโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์17 พ.ค. 68 – 18 พ.ค. 68Anime Cosplay Contest เวทีรวมพลคนรักอนิเมะ! ร่วมสัมผัสความคึกคักของการประกวดแต่งคอสเพลย์สุดสร้างสรรค์ พร้อมชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมากมาย22 พ.ค. 68 – 25 พ.ค. 68อร่อยดีที่นี่นนท์ งานรวมสินค้าและของดีจากผู้ประกอบการจังหวัดนนทบุรี ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์31 พ.ค. 68 – 2 มิ.ย. 68Mermaid Live Show การแสดงเมอร์เมดสุดอลังการ ที่จะพาเด็กๆ และครอบครัวดำดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการ พบกับโชว์สุดตระการตา และมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้สนุกสนานตลอดวันโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน1 พ.ค. 68, 11 พ.ค. 68 และ 25 พ.ค. 68รับบริการตัดผมฟรี! จากสถาบันสอนตัดผมชายของ อาจารย์พรชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านทรงผมชายที่ดีที่สุดในเมืองบ่อวิน10 พ.ค. 68 และ 24 พ.ค. 68รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์1 พ.ค. 68 – 31 พ.ค. 68พบกับ ตลาดน้ำ สุดชิคที่ยกบรรยากาศแบบไทยๆ มาไว้กลางศูนย์การค้า เพลิดเพลินไปกับของกินพื้นบ้านขึ้นชื่อ ชมการสาธิตทำอาหารไทยโบราณ และกิจกรรมตกปลากระดาษ12 พ.ค. 68 –18 พ.ค. 685th Anniversary Robinson Lifestyle Bowin เฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน สนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเดือน เพื่อขอบคุณลูกค้า22 พ.ค. 68 –25 พ.ค. 68 คอนเสิร์ตส่งท้ายซัมเมอร์ ศิลปินจัดเต็ม 3 วัน 3 คืน ให้พี่น้องชาวบ่อวินได้ม่วนชื่น30 พ.ค. 68 –8 มิ.ย.68 มหกรรมยานยนต์ พบกับมหกรรมยานยนต์ จากค่ายรถยนต์ชั้นน า เปิดตัวรถใหม่สุดล้ำเทรนด์รถ EV มาแรง!31 พ.ค. 68งานแข่งขันกีฬา E-Sport ที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ่อวินกลับมาอีกครั้ง เปิดเวทีให้เยาวชนได้โชว์ทักษะการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมลุ้นเงินรางวัลกว่า 10,500 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร17 พ.ค. 68 Cosplay Contest 2025 การประกวดคอสเพลย์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 15,000 บาท ภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย24 พ.ค. 68Balance Bike Championship การแข่งขันจักรยานขาไถของน้องๆ วัยซน ที่เปิดสนามให้นักซิ่งรุ่นจิ๋วได้ปล่อยพลังในสนามจริง พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท25 พ.ค. 68 Cover Dance 2025 ร่วมการประชันความสามารถ ในการประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด11 พ.ค. 68 Street Cover Dance 2025 เฟ้นหาสุดยอดนักเต้นในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นที่สุด พร้อมชิง เงินรางวัล และของรางวัลมากมาย24 พ.ค. 68 – 25 พ.ค. 68Kid’s Market ตลาดนัดของน้องๆ ที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย ฝึกฝนทักษะการขาย เสริมสร้างความกล้าแสดงออก พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ตลอดทั้งวันโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี11 พ.ค. 68Super Model 2025 เวทีประกวดความสามารถและบุคลิกภาพของรุ่นใหม่ พร้อมการแสดงโชว์ความสามารถพิเศษ พร้อมก้าวสู่วงการมืออาชีพ13 พ.ค. 68 –19 พ.ค. 68 Enjoy Zoo ชมสัตว์สุดน่ารัก สัตว์แปลกหายาก และเพลิดเพลินกับกิจกรรมเวิร์กชอป17 พ.ค. 68 – 18 พ.ค. 68Tamiya & Bey Blade X ประลองความเร็วกับรถทามิย่าและพลังหมุนของเบย์เบลด31 พ.ค. 68จั่นมีดี สายศิลป์โชว์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์ ถ่ายทอดผ่านท่วงท่ารำและการแสดงดนตรีพื้นบ้านในสไตล์ร่วมสมัย ชวนชมความงามของศิลป์ไทยที่เข้าถึงได้ทุกวัยโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร17 พ.ค. 68 – 18 พ.ค. 68NB Hobby Triple Challenge!การแข่งขันรถรางของเล่นยุค 90 ที่จะพาผู้ร่วมงานย้อนกลับไปในวัยเด็ก แข่งขันความเร็วและความแม่นยำแบบสุดมันส์22 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68เจ๊... พาชิม พบกับเทศกาลอาหารที่รวมร้านเด็ดร้านดังมากกว่า 100 ร้านค้าในบรรยากาศสุดครึกครื้น อิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายทั้งคาวหวาน31 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68Mukdahan Logic Game 2025 การแข่งขันครอสเวิร์ดที่เฟ้นหาสุดยอดนักคิดระดับจังหวัด พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี10 พ.ค. 68 – 11 พ.ค. 68Vanguard D Fight Regional 2025 ศึกการ์ดเกมระดับภูมิภาค ที่จะคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8,000 บาท18 พ.ค. 68คอนเสิร์ต Cocktail ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์อำลาอันยิ่งใหญ่ของวง Cocktail ที่จะมามอบความประทับใจและบทเพลงฮิตในใจแฟนเพลงทั่วประเทศ30 พ.ค. 68 – 31 พ.ค. 68หวานเว่อเฟส เทศกาลของหวานสุดละมุน รวมร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วสุพรรณฯ ทั้งเค้ก ขนมปัง เครื่องดื่มสุดฟิน พร้อมเวิร์กชอปทำขนมและกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดวันโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี1 พ.ค. 68–28 พ.ค. 68 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดลพบุรี และจังหวัด ใกล้เคียง15 พ.ค. 68 แถลงข่าวการแข่งเจ็ตสกี แถลงข่าวการแข่งเจ็ตสกี จังหวัดลพบุรี x กกท.จังหวัดลพบุรี24 พ.ค. 68 – 25 พ.ค. 68Super Coach Football 3 on 3 สนามฟุตบอลจิ๋วสุดมันส์สำหรับนักเตะตัวน้อย มาวัดฝีเท้ากันแบบ 3 ต่อ 3 ในบรรยากาศแข่งขันจริง ความท้าทายใหม่ที่ไม่ควรพลาด31 พ.ค.68 – 1 มิ.ย. 68Kid’s Markets ตลาดนัดของน้องๆ ที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย ฝึกฝนทักษะการขาย เสริมสร้างความกล้าแสดงออก พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ตลอดทั้งวันโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี15 พ.ค.68 รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพลังทำดีบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วน หนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์19 พ.ค.68 Cover Dance เอาใจสายรักการเต้น ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท17 พ.ค.68 – 23 พ.ค. 68กลับมาอีกครั้งกับ เทศกาลหมูหันสระบุรีครั้งที่ 5 พบกับร้านเด็ดประจำจังหวัด พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังที่จะสร้างความบันเทิงทุกค่ำคืนในบรรยากาศแสนอบอุ่น28 พ.ค.68 – 3 มิ.ย.68 Toyota Fest เตรียมตัวพบกับโปรโมชันสุดพิเศษ จากโตโยต้าสระบุรี พบกับคอนเสิร์ต เต็มวง จากดาราศิลปินทุกวัน31 พ.ค. 68True 5G E-Sport Tournament 2025 การแข่งขัน ROV สุดเดือดจาก True ที่จะเฟ้นหาสุดยอดนักรบออนไลน์โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง1 พ.ค.68 – 11 พ.ค.68 Enjoy Zoo ใกล้ชิดสัตว์น้อยน่ารัก ให้อาหารแบบใกล้ๆที่ทั้งครอบครัวต้องหลงรัก31 พ.ค. 68School Music Contest การแข่งขันดนตรีของนักเรียนที่เปิดเวทีให้แสดงความสามารถทั้งร้องและเล่นดนตรีในสไตล์ของตนเองโรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี17 พ.ค. 68 T-Pop Cover Dance 2025 ระดับมัธยมศึกษา มาเต้นให้กระจาย ชิงรางวัลรวมกว่า 8,000 บาท23 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68มหกรรมของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทย & SMEs พบกับโดมติดแอร์ขนาดใหญ่ที่รวมสินค้าของดีจาก 4 ภาค มากกว่า 220 ร้านค้า ทั้งของกิน ของใช้ ของแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายย่อยโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง30 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68Halal Food Fest มหกรรมอาหารฮาลาลที่รวมร้านเด็ดกว่า 60 ร้าน และเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 30 ร้าน พร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ31 พ.ค. 68 Thai Medical by PSU กิจกรรมเวิร์กชอปจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การทำยาดม“ตรีธาตุ” พร้อมเสวนาสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ31 พ.ค. 68วันงดสูบบุหรี่โลก by PSU ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก และยังมี การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษของบุหรี่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี24 พ.ค.68 – 28 พ.ค. 68Thai Fruit Festival 2025 เทศกาลผลไม้สุดยิ่งใหญ่ของดีเมืองปราจีนบุรี ยกทัพทุเรียน มังคุด เงาะ และผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนดัง พร้อมโปรโมชันสินค้านาทีทองโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง5 พ.ค.68 – 18 พ.ค. 68คิดส์ยูนิเวิร์ส มหกรรมของเล่นครั้งยิ่งใหญ่ เปิดโลกจินตนาการให้กับเด็กๆ ด้วยของเล่นจากแบรนด์ดัง พร้อมโซนกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ15 พ.ค.68 – 25 พ.ค. 68Fun Town ครั้งแรกที่ยกสวนสนุกทั้งเครื่องเล่นและเกมมาไว้ในศูนย์การค้า ครบเครื่องทั้งความสนุกและความปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกครอบครัว17 พ.ค.68 – 18 พ.ค. 68Futsal Tournament การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุ 6–12 ปี กว่า 32 ทีม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท24 พ.ค. 68 Concert Cocktail 77 Ever Tour ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์อำลาอันยิ่งใหญ่ของวง Cocktail ที่จะมามอบความประทับใจและบทเพลงฮิตในใจแฟนเพลงทั่วประเทศโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช10 พ.ค. 68 – 11 พ.ค. 68 รวมพลคนน่ารัก พบกับความสามารถทางด้านดนตรีของน้องๆจากโรงเรียนบ้านครูเอ็ม แบบเต็มอิ่ม 2วันเต็ม24 พ.ค. 68 – 25 พ.ค. 68การประกวด ทำนองแห่งสิ่งแวดล้อมเวทีดนตรีของเยาวชน เพื่อสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านบทเพลง พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง26 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68 สืบสานภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่น อัตศิลป์ ตรัง ร่วมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น งานหัตถกรรม และเส้นทางผ้าไหม พร้อมกิจกรรมสาธิตการทอผ้าและแสดงศิลปะวัฒนธรรม30 พ.ค. 68 – 2 มิ.ย. 68See South Soul งานรวบรวมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากภาคใต้ การแสดงศิลปะร่วมสมัย และกิจกรรมนาทีทองที่นักชอปตัวจริงห้ามพลาดโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร12 พ.ค. 68Beyblade X ศึกหมุนสุดมันส์ของเด็กๆ กับการแข่งขันเบย์เบลดที่ใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร14 พ.ค. 68KPP E-Sports การแข่งขัน ROV การแข่งขันระดับเยาวชน 32 ทีม นัดอุ่นเครื่องก่อนชิงแชมป์ หาตัวแทนจังหวัด24 พ.ค.68 – 2 มิ.ย. 68 มหกรรมยานยนต์ งานมอเตอร์โชว์ที่โปรโมชันแรงที่สุดในก าแพงเพชรโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ10 พ.ค. 68 Cover Dance 2025 ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ เหล่าน้องๆที่มีใจรักด้านการเต้นชิงเงินรางวัลมูลค่า กว่า 10,000 บาท16 พ.ค. 68 Cosplay Contest 2025 รวมคนรักคอสเพลย์จากทั่วภาคอีสาน ประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่า รวมกว่า 10,000 บาท15 พ.ค. 68 – 16 พ.ค. 68Job & Learn Fair เวทีพบกับผู้ประกอบการกว่า 100 แห่ง พร้อมกิจกรรมอบรมอาชีพ ฝึกงาน และเวิร์กชอปที่สามารถขอใบรับรองเพื่อใช้ในการสมัครงานทั้งในและต่างประเทศได้อย่างกฎหมาย31 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68Kid’s Market ตลาดนัดของน้องๆ ที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย ฝึกฝนทักษะการขาย เสริมสร้างความกล้าแสดงออก พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ตลอดทั้งวันโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน25 พ.ค. 68 Seoul by Infinity Medical Clinic พบกับมินิคอนเสิร์ตจากลำไย ไหทองคำ พร้อมกิจกรรมลุ้นรางวัลใหญ่จากคลินิกความงาม25 พ.ค. 68Back to School and Dance Party แฟชั่นโชว์ธีมนักเรียนสุดคิวต์จากโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ตามด้วย Dance Party30 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68Catnival พบกับแมวสายพันธุ์หายาก และการประกวดแต่งตัวเจ้าตูบของเหล่าทาส พร้อมกับเหล่าสัตว์สุดแปลกหายากโรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์8 พ.ค. 68 – 9 พ.ค. 68ของดีบุรีรัมย์ งานรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชน จัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการ รวมของดีประจำจังหวัดไว้ในที่เดียว16 พ.ค. 68 – 18 พ.ค. 68Buriram Coffee & Bakery #2 สายกาแฟและเบเกอรี่ไม่ควรพลาดกับงานที่รวมร้านดังของบุรีรัมย์ พร้อมมุมพักผ่อนฟังดนตรีสดสุดชิลล์24 พ.ค. 68True 5G E-Sport Tournament 2025 การแข่งขัน ROV สุดเดือดจาก True ที่จะเฟ้นหาสุดยอดนักรบออนไลน์30 พ.ค. 68IT Expo งานรวมสินค้าไอทีครบวงจร พร้อมโปรโมชันลดราคาสูงสุดถึง 70%โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา15 พ.ค. 68 – 21 พ.ค. 68Luminous Summer by Infinity Medical Clinic พบกับกิจกรรมแนะนำความงาม พร้อมไฮไลต์พบกับการแสดงสดจากวง P E R S E S ในวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค. 6825 พ.ค. 68 Cocktail 77 Ever Tour เตรียมตัวให้พร้อมกับการออกเดินทางครั้งสุดท้ายของวง Cocktail ที่จะไปเจอทุกคน27 พ.ค. 68ร่วมพลังทำความดี บริจาคโลหิต ชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี10 พ.ค. 68 –11 พ.ค. 68 Meet & Greet สามข้าว Family พบกับข้าวซอย หรือน้องฮั่งตู๋ มาพร้อมข้าวนึ่ง ข้าวมัน มา โชว์ความสามารถมากมาย17 พ.ค. 68 – 18 พ.ค. 68Balance Bike การแข่งขันจักรยานขาไถหนูน้อยนักทรงตัว พบกับเหล่านักซิ่งฟันน้ำนมหลากหลายรุ่น ที่จะมาแสดงความสามารถกันอย่างสนุกสนาน พร้อมของรางวัลมากมาย17 พ.ค. 68 – 21 พ.ค. 68เกษตรแฟร์ งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และของดีราชบุรีที่รวบรวมมาให้เลือกช้อปแบบจัดเต็ม พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้และชิมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปคุณภาพเยี่ยม22 พ.ค. 68 – 25 พ.ค. 68 Open House ชมผลงาน เปิดโลกการเรียนรู้จากโรงเรียนสุริยวงศ์30 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68Street Football การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 10 และ 12 ปี ในบรรยากาศสุดเร้าใจ พร้อมรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท และโอกาสโชว์ฝีเท้าในสนามจริงโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์9 พ.ค. 68 –18 พ.ค. 68OTOP ของดีชายแดนใต้ เปิดโลกแห่งสินค้าพื้นถิ่นจากภาคใต้กับกว่า 250 บูธ ไม่ว่าจะเป็นผ้า เครื่องประดับ อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน31 พ.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68ประกวดระบำอัปสรสราญ ร่วมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถิ่นผ่านการประกวดระบำอัปสร พร้อมชิงถ้วยรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมร่วมสร้างทุกโมเมนต์แห่งความสุข ผ่านอิเวนต์ที่จัดขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ในทุก สาขาทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ มอบเป็นประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญทุกเจนในครอบครัว เป็นพื้นที่แห่งการพบปะ ความสนุก และความอบอุ่นที่เติมเต็มทุกวันของทุกคน พร้อมเดินหน้าก้าวสู่การเป็นศูนย์การค้าฯ ที่หนึ่งในใจของครอบครัวไทยอย่างแท้จริงติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)