สวธ. จัดงาน Thailand International Game Showcase 2025 เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลักดันเกมไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมเกมนานาชาติ Thailand International Game Showcase 2025 อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23–24 สิงหาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้นโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย ผ่านอุตสาหกรรมเกม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ระดับภูมิภาค
นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมที่ปัจจุบันเป็นมากกว่าแค่สื่อความบันเทิง แต่ยังเป็นโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพในการผสานวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อเป็นช่องทางในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาระดับโลก พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีสากล ผ่านการสนับสนุนทั้งในด้านการสร้าง IP เวทีการแข่งขันและแสดงความสามารถ เทคโนโลยี การพัฒนาแพลตฟอร์ม และการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาให้เกมไทยกลายเป็นหนึ่งในพลังที่ขับเคลื่อนการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยตั้งเป้าดันเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้แตะมูลค่า 4 ล้านล้านบาท ภายในปี 2570”
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ามูลค่าตลาดปี 2568 จะอยู่ที่ 2,372 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 84,000 ล้านบาท แนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 7.09% ต่อปี และมีจำนวนผู้เล่นในไทยกว่า 30 ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมของเกมมือถือ อีสปอร์ต และคอนเทนต์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ นำมาสู่โอกาสที่น่าจับตาของอุตสาหกรรมเกมไทย
นายประสพ กล่าวเพิ่มเติมว่า Thailand International Game Showcase 2025 เป็นงานมหกรรมเกมนานาชาติ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงคุณค่าของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมถึงสนับสนุนเกมที่ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้ต่อยอดขยายพื้นที่จัดงานและเพิ่มความหลากหลายมากของเกมให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านการเปิดพื้นที่ให้ทั้งนักพัฒนา ผู้ประกอบการ นักลงทุน คอสเพลย์เยอร์ นักศึกษา และแฟนเกมได้มีพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยน และส่วนร่วมในงาน โดยคาดว่าตลอดการจัดงานในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 30,000 คน และสร้างเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย แบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่
• Game Developer Zone รวม 40 บริษัทเกมไทยและ Publisher ชั้นนำ เพื่อโชว์ผลงานเกมคุณภาพฝีมือคนไทย พร้อมอุปกรณ์ไอทีล่าสุด
• Board Game Zone พบกับบอร์ดเกมและการ์ดเกมสัญชาติไทยที่ดังไกลถึงต่างประเทศ อาทิ Age of Bitcoin และ Summoner Master
• Cosplay Zone รวมคอสเพลย์เยอร์ชื่อดังจากไทย ญี่ปุ่น และฮ่องกง มาร่วมสร้างสีสันและพบปะแฟนคลับ
• E-Sport Zone สร้างแรงบันดาลใจไปกับโปรเพลเยอร์จาก Buriram United Esports และ King of Gamers ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์สู่การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ
• University Gamer Zone พื้นที่โชว์ผลงานเกมสุดครีเอทีฟจากนักศึกษาคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อยอดการเรียนรู้และเส้นทางอาชีพ
นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาระดับ International จากผู้เชี่ยวชาญเกมระดับโลกมากมาย อาทิ ผู้บริหาร Talon Esports พร้อมกิจกรรมการแสดงสุดพิเศษและ Mini Concert จากศิลปินชื่อดังอย่าง Perses, LYKN, อิงค์ วรันธร และ Vtuber อีกมากมาย
Thailand International Game Showcase 2025 มุ่งมั่นเปิดมุมมองใหม่ให้คนไทยได้เห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมเกมในฐานะ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งอนาคต ที่สามารถสร้างทั้งความสนุก ความภาคภูมิใจ และโอกาสทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์เกมไทยได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 23–24 สิงหาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
