โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนร่วมฉลองวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เสิร์ฟอิเวนต์สุดพิเศษกว่า 100 งาน

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ด้วยแคมเปญสุดพิเศษ “Happy Mother’s Day รางวัลแห่งความสุข ของคุณแม่แห่งปี” ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 68 – 31 ส.ค. 68 ผนึกกำลังกับพันธมิตรและร้านค้าชั้นนำกว่า 600 ร้านค้าทั่วประเทศ มอบโปรโมชันลดสูงสุดถึง 50% พร้อมลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท เพื่อร่วมส่งต่อความรักและคำขอบคุณแด่คุณแม่ในโอกาสสำคัญนี้ และขอเชิญชวนอิ่มเอมกับโมเมนต์แห่งความสุข กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวไปกับหลากหลายอิเวนต์รวมมากกว่า 100 งานที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสายกิน สายเที่ยว สายช้อป และกิจกรรมพิเศษเฉพาะชุมชน เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นในวันแม่ให้แก่ทุกคนในครอบครัวอย่างครบครัน ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี
2 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68“CARD GAME FESTIVAL 2025” ร่วมสนุกและพิสูจน์ความแกร่งเพื่อก้าวสู่แชมป์
9 ส.ค. 68 – 10 ส.ค. 68รายการ “TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2025” การแข่งขันปิงปองระดับเยาวชน เปิดเวทีสร้างฝันสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
9 ส.ค. 68 – 12 ส.ค. 68ฉลองเทศกาลวันแม่ “MARKET GIFTS FOR MOM” ตลาดต้นไม้ ต้นมะลิ และของขวัญสื่อรักที่เปี่ยมด้วยความหมาย
24 ส.ค. 68“จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP” ยิ้มไม่หุบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะเติมเต็มหัวใจ
27 ส.ค. 68 – 31 ส.ค. 68 “มหกรรมขนมไทยกรุงเก่า” รวมสุดยอดขนมไทยเอกลักษณ์เฉพาะตัว
30 ส.ค. 68 – 31 ส.ค. 68เวทีการแข่งขันดนตรีมัธยมสุดมันส์ “SCHOOL MUSIC CONTEST 2025”
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง
1 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 “COFFEE TASTE” เทศกาลกาแฟนัดพิเศษรวมร้านกาแฟชื่อดังทั่วไทยกว่า 30 บูธ
7 ส.ค. 68 – 31 ส.ค. 68“นิทรรศการศิลปะวิทยาลัยช่างศิลป์” ที่จะพาคุณเปิดโลกแห่งจินตนาการ ผ่านฝีมือและแรงบันดาลใจของศิลปินรุ่นใหม่
9 ส.ค. 68 – 10 ส.ค. 68การประกวดวงดนตรีเด็ก “เด็กจิ๋ว ปากแจ๋ว” น้องๆ จะได้แสดงความสามารถทั้งการร้องและการเล่นดนตรี พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
12 ส.ค. 68พบกับเวทีการประกวดตัวแทนเยาวชนระดับประเทศ เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปสู่เวที MISS TEEN INTERNATIONAL THAILAND 2026 ระดับนานาชาติ
16 ส.ค. 68 – 17 ส.ค. 68การประกวดสัตว์ปีกสวยงาม สนามที่ 2 ที่จะขนขบวนสัตว์หายาก น่ารัก และอลังการ มาให้ชมกันอย่างจุใจ
22 ส.ค. 68 – 24 ส.ค. 68สัมผัสมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยในงาน “มนต์เสน่ห์ลิเกอ่างทอง” ที่ขนทัพลิเกมาโชว์ลีลาการแสดงอันอ่อนช้อย ควบคู่กับมหกรรมสินค้าพื้นบ้าน ของดีประจำจังหวัด
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา
1 ส.ค. 68ร่วมส่งกำลังใจให้เหล่าทหารใหม่ในงาน “ส่งทหารเรือ ผลัดที่ 2” ประจำปี 2568 มอบแรงสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตชายชาติทหาร
4 ส.ค. 68 – 13 ส.ค. 68 “งานมหกรรมบ้านและคอนโด” ที่รวบรวมโครงการอสังหาริมทรัพย์จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ พร้อมบริการให้คำปรึกษาสินเชื่อโดยธนาคารชั้นนำ และเช็กเครดิตบูโรฟรี!
9 ส.ค. 68ต้อนรับเทศกาลวันแม่ด้วยเสียงเพลงสุดไพเราะจากน้องๆ สถาบัน KPN ในงาน “MELODIES FOR MOM” ที่จะมาขับกล่อมบทเพลงแห่งความรัก
16 ส.ค. 68 “FAST MUSIC HOME SHOWCASE” ที่จะพาไปสัมผัสศักยภาพด้านดนตรีของเด็กๆ
22 ส.ค. 68 – 24 ส.ค. 68 “BREWSHOT PADRIEW SEASON 1” ศึกกาแฟสายแข่ง! รวมคาเฟ่ชื่อดังในแปดริ้วมาไว้ในที่เดียว พร้อมเวทีแข่งขันสร้างสรรค์เมนูกาแฟและขนมหวาน ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท
29 ส.ค. 68กิจกรรม “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและน้ำใจ
28 ส.ค. 68 – 10 ก.ย. 68 “ROBINSON SUPER JEANS” งานยีนส์สุดยิ่งใหญ่ที่รวมไอเทมยีนส์แบรนด์ดัง ลดสูงสุดถึง 70%
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
31 ก.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 “SARABURI LOCAL MARKET” รวมของดีของเด็ดจากพี่น้องชาวสระบุรี ทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอาหารพื้นบ้านสุดอร่อย
5 ส.ค. 68กิจกรรม “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและน้ำใจ
6 ส.ค. 68 – 10 ส.ค. 68“ROBINFOOD” มหกรรมความอร่อยที่รวมเมนูเด็ดกว่า 100 รายการจากร้านดัง พร้อมเสิร์ฟให้สายกินได้ตะลุยชิมกันแบบฟิลกู๊ดถึง 5 วันเต็ม
8 ส.ค. 68ร่วมเป็นสักขีพยานใน งานแถลงข่าวประเพณี “แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ” ที่จะจัดขึ้น ณ ลำน้ำป่าสัก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
12 ส.ค. 68เฉลิมฉลองวันแม่กับกิจกรรมสุดอบอุ่น “MOTHER'S DAY” จากโรงเรียนเกตุพิชัย และกิจกรรมบอกรักแม่
31 ส.ค. 68กิจกรรม “BEYBLADE X SARABURI XTREME MATCH” การแข่งขันเฟ้นหานักเบย์เบลดตัวจริงเสียงจริงของจังหวัดสระบุรี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี
1 ส.ค. 68 – 10 ส.ค. 68มหกรรมยานยนต์ “MOTOR SHOW 2025” ที่ขนทัพรถยนต์หลากหลาย
แบรนด์ชั้นนำมาให้ชมและทดลองขับ พร้อมรับโปรโมชันและข้อเสนอพิเศษ
2 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68กิจกรรม “COSPLAY CONTEST” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท พร้อมของรางวัลและ Gift Voucher มากมาย
9 ส.ค. 68 – 12 ส.ค. 68ร่วมซึ้งและอบอุ่นไปกับการแสดงสุดพิเศษจากน้องๆ GBU Music Academy, Yamaha Music และชมรมแม่ๆ เพื่อนและเพลง กับกิจกรรม “MOTHER'S DAY SHOW”
16 ส.ค. 68 – 17 ส.ค. 68การแข่งขัน “COVER DANCE” ที่จัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งรุ่นตามอายุ พร้อมลุ้นของรางวัลสุดมันส์
18 ส.ค. 68แสดงพลังดนตรีของเยาวชนสุพรรณบุรีบนเวที “MUSIC CONTEST” การประกวดวงดนตรี
30 ส.ค. 68“YHMC YOUNG HARMONIE MUSIC COMPETITION” การประกวดร้องเพลงสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป ที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ...แค่กล้าก้าวขึ้นเวที
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
2 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68งานจำหน่าย “สินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองกาญจน์” ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรโดยตรง
7 ส.ค. 68 – 17 ส.ค. 68สวนสนุกโฉมใหม่ “FUNTOWN” ที่ยกความสนุกจากต่างประเทศมาไว้ในกาญจนบุรีแบบจัดเต็ม ตลอด 11 วันเต็ม
9 ส.ค. 68เฉลิมฉลองเทศกาลวันแม่ด้วยเวที “SING FOR MOM & FASHION SHOW” ที่รวมทั้งการประกวดร้องเพลงเพื่อคุณแม่ และแฟชั่นโชว์จากแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท
16 ส.ค. 68 – 17 ส.ค. 68เสริมสร้างทักษะและความกล้าให้หนูน้อยนักปั่น กับการแข่งขันจักรยานขาไถ “BALANCE BIKE” ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 15,000 บาท
17 ส.ค. 68“LOOK LEVEL UP BY INFINITY MEDICAL CLINIC” พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษจากการปรากฏตัวของเซเลบริตี้หนุ่มหล่อ “เอส - ศุภ สง่าวรวงศ์” ณ ลานกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
23 ส.ค. 68 “จุ๊มเหม่ง ROAD TRIP” สร้างสีสันและรอยยิ้มให้แฟนคลับทุกคนได้หัวใจพองโต
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี
2 ส.ค. 68คอนเสิร์ตการกุศลสุดพิเศษ “THE PALACE CONCERT” พร้อมกิจกรรมบันเทิง
2 ส.ค. 68 – 12 ส.ค. 68พาคุณแม่มาเติมรักกลางสวน ในงาน “MOTHER LIFE'S MARKET” กับตลาดสุดอบอุ่นในธีม “รักแม่ รักษ์โลก” ที่รวบรวมสินค้าออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก และกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆ
16 ส.ค. 68 – 17 ส.ค. 68ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 21 ปี โรงเรียนดนตรีอัครคีตา กับงาน “MUSIC CELEBRATION” ที่จะพานักเรียนกว่า 350 ชีวิตขึ้นแสดงโชว์ศักยภาพทางดนตรี ถ่ายทอดบทเพลงและจังหวะอย่างสุดประทับใจ
23 ส.ค. 68 – 24 ส.ค. 68การแข่งขัน “BEYBLADE COMPETITION” เฟ้นหาสุดยอดนักหมุนตัวจริงของปราจีนบุรี พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
26 ส.ค. 68 – 3 ก.ย. 68อิ่มอร่อยกับมหกรรมอาหารครั้งใหญ่ “เจ๊..พาชิม FESTiFOOD” ที่ขนร้านเด็ดร้านดังมาให้ชิมกันถึงที่ พร้อมกิจกรรมสุดสนุก
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน
30 ก.ค. 68 – 8 ส.ค. 68“MOTOR SHOW” มหกรรมยานยนต์ พบกับค่ายรถแบรนด์ดังมากมายที่ยกทัพมาพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ เงื่อนไขดี ราคาดี พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มเฉพาะในงานนี้
9 ส.ค. 68 – 15 ส.ค. 68“FAMILY FUN FAIR” สัปดาห์แห่งความสุขของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองบ่อวิน ทั้งโซนของเล่น อาหาร งานแฮนด์เมด และกิจกรรมสำหรับเด็ก
9 ส.ค. 68 และ 23 ส.ค. 68กิจกรรม “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและน้ำใจ
10 ส.ค. 68 และ 24 ส.ค. 68เชิญ ตัดผมฟรีกับอาจารย์พรชัย อาจารย์ชื่อดังจากสถาบันสอนตัดผมระดับชั้นนำของบ่อวิน พร้อมแชร์เทคนิคดูแลเส้นผมแบบมืออาชีพ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด
9 ส.ค. 68พิธี “มอบเกียรติบัตร คุณแม่ดีเด่น” ปี 2568 เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวและสังคม
10 ส.ค. 68กิจกรรมวิ่ง “MAE SOT 21 INTERNATIONAL HALF MARATHON 2025” พาทุกคนสัมผัสเสน่ห์ของแม่สอดในมิติใหม่ ผ่านเส้นทางการวิ่งที่สวยงามและเรื่องราวของชุมชน
23 ส.ค. 68การแข่งขัน E-Sport เกม “Mobile Legend” ในงาน “MOBILE LEGEND BY TRUE” รอบคัดเลือกภาคเหนือ เฟ้นหาสุดยอดทีมตัวแทนสู่เวทีระดับประเทศ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง
1 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 “PHUKET HOTELS FOOD & BEVERAGE” รวมอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศจากโรงแรมชื่อดังทั่วภูเก็ต
2 ส.ค. 68 “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและน้ำใจ
2 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68การแข่งขันอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะภูเก็ต “PHUKET E-SPORT ROV & TEKKEN 8” รอบชิงชนะเลิศชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
10 ส.ค. 68ฉลองความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก กับ “MOM & KIDS FASHION SHOW” ที่เหล่าเซเลบแม่ลูกแห่งเมืองภูเก็ตจะมาอวดโฉมในชุดแฟชั่นหลากสไตล์
12 ส.ค. 68คอนเสิร์ต “POWER OF LOVE HARMONY MUSIC CONCERT” ถ่ายทอดความรัก ความหวัง และแรงบันดาลใจในวันแม่แห่งชาติ ปี 2568
16 ส.ค. 68 – 18 ส.ค. 68งาน “MUAYTHAI PHUKET EXPO” ที่รวมใจนักสู้จากทั่วประเทศ สู่เวทีสุดมันส์ พร้อมพบคุณแมทธิว ดีน และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง รวมถึงโซนอาหารและกิจกรรมสนุกๆ
21 ส.ค. 68 – 23 ส.ค. 68 และ 28 ส.ค. 68 – 30 ส.ค. 68
เทศกาลอร่อยของสายกิน “CHALONG CHILL X FOOD TRUCK FEST” ขนทัพฟู้ด ทรัคชื่อดังมาเสิร์ฟความฟิน
24 ส.ค. 68พบกับแฟชั่นโชว์สุดน่ารักจากน้องๆ ในงาน “A LITTLE CLUB SHOWCASE” ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกครอบครัว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
1 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68เปิดประสบการณ์ย้อนเวลาไปสู่โลกดึกดำบรรพ์ใน “DINOSAUR DAY CAMP” แคมป์สุดมันส์สำหรับน้องๆ
9 ส.ค. 68สายเหมียวเตรียมพบกับความน่ารักละลายใจใน “HEY MAMA IT’S A CAT SHOW” การประกวดแมวมาตรฐานสายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมและโซนสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
9 ส.ค. 68 – 10 ส.ค. 68ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่อย่างอบอุ่นในกิจกรรม “รักแม่ TOGETHER” กับการประกวดแต่งกายคู่แม่-ลูก และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น–ลูกกตัญญูของจังหวัดนนทบุรี
9 ส.ค. 68 – 10 ส.ค. 68พิเศษ! เมื่อช้อปสินค้าภายในศูนย์ครบ 1,000 บาท รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม “KIDS & MOM WORKSHOP” กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับคู่แม่ลูก พร้อมทำของที่ระลึกสุดน่ารัก
15 ส.ค. 68 – 21 ส.ค. 68เปิดโลกสัตว์แสนรู้ใน “ENJOY ZOO” งานแสดงสัตว์เลี้ยงสุดน่ารัก และสัตว์แปลกหายากหลากหลายสายพันธุ์
23 ส.ค. 68 – 24 ส.ค. 68“BLACKTUNERS THAILAND” การประลองความเร็วของรถบังคับที่รวมเหล่านักบังคับรถฝีมือเด็ดมาแข่งขันกันแบบมันส์ๆ บนสนามแข่งสุดเร้าใจ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง
2 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 “TRANG CROSS WORD GAME 2025” มหกรรมวิชาการ เพื่อการศึกษาครั้งสำคัญภาคใต้ Supreme KST Logic Game ที่รวบรวมนักเรียน นักคิด มาแข่งขันอย่างเข้มข้น
10 ส.ค. 68 “TRANG MUSIC SCHOOL CONTEST 2025” การแข่งขันวงดนตรีระดับเยาวชน เพื่อเฟ้นหาวงดนตรีหน้าใหม่ของภาคใต้ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท และของรางวัลสุดพิเศษ
12 ส.ค. 68เติมเต็มความสุขในวันแม่ กับ “MOM & ME FASHION SHOW” แฟชั่นโชว์สุดอบอุ่นของคู่แม่ลูกกว่า 50 คู่ พร้อมกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี! จากโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ และโซนถ่ายภาพสุดน่ารัก
17 ส.ค. 68เตรียมพบกับคอนเสิร์ตอำลาครั้งประวัติศาสตร์จากวง “COCKTAIL” ใน “COCKTAIL 77 EVERTOUR @ TRANG” ที่จะส่งท้ายความประทับใจด้วยเพลงฮิตตลอดกาล
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
1 ส.ค. 68 – 31 ส.ค. 68ชวนทุกคนมาเดินชิลที่ “WINNER NIGHT MARKET” ตลาดกลางคืนสุดฮิป รวมของกินหลากหลาย พร้อมดนตรีสด
9 ส.ค. 68 – 10 ส.ค. 68กิจกรรมสุดอบอุ่น “LET’S DANCE MOMENT STAGE” การเดินแบบคู่แม่ลูกกลางศูนย์การค้า
30 ส.ค. 68งาน “LIFESTYLE MOTORCYCLE MEET” งานมีตติ้งสุดพิเศษของเหล่าคนรักรถมอเตอร์ไซค์ทั่วภาคตะวันออก พบกับรถแต่ง รถคลาสสิก และกลุ่มนักขับที่มีสไตล์ พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และความสนุก
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
31 ก.ค. 68 – 6 ส.ค. 68 “หม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์” เทศกาลอาหารสุดพิเศษจาก “คุณหม่ำ จ๊กมก” ที่ยกทัพร้านดังและร้านเด็ดมาให้เลือกชิมแบบจัดเต็ม
9 ส.ค. 68งานเปิดตัวรอบสื่อพิเศษของภาพยนตร์ “ท่าแร่” ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมการปรากฏตัวของนักแสดงนำสุดฮอต “เจมส์ จิรายุ” ที่จะมาสร้างสีสันและร่วมพูดคุย
10 ส.ค. 68ร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับนักกีฬารุ่นเยาว์ใน “การแข่งขัน เทควันโด” พร้อมเสริมสร้างวินัย ความมั่นใจ และทักษะการแข่งขันในแบบมืออาชีพ
20 ส.ค. 68 – 24 ส.ค. 68ค้นหาดาวดวงใหม่ของวงการบิวตี้กับ “REVLON MAKEUP STAR CHALLENGE” รอบคัดเลือกประจำจังหวัด ที่เปิดเวทีให้เมคอัพอาร์ติสต์รุ่นใหม่ได้โชว์ฝีมือการแต่งหน้า พร้อมลุ้นโอกาสเข้าสู่รอบระดับประเทศ
20 ส.ค. 68 – 24 ส.ค. 68สายกินเตรียมตัวให้พร้อมกับ “ROBINFOOD” ที่จะเสิร์ฟความอร่อยแบบจัดเต็มถึง 5 วันรวด
31 ส.ค. 68ระเบิดความมันส์ส่งท้ายเดือนกับการแข่งขัน “BEYBLADE” ลูกข่างสายฟ้าสุดเร้าใจ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน
1 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68พบกับที่สุดของงานบิวตี้ “FLAWLESS BY CHOICE BY INFINITY MEDICAL CLINIC” กับโปรโมชันพิเศษและของรางวัลมากมาย ไฮไลต์สุดพิเศษกับการมาร่วมงานของ “วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์”
2 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68เปิดศึกความมันส์ใน “BEYBLADE X BY NB HOBBY” สนามประลองสำหรับแฟนลูกข่าง Beyblade และ Crush Gear ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ
10 ส.ค. 68ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันแม่ด้วยกิจกรรม “MOM & KIDS FASHION SHOW CONTEST” ชวนแม่-ลูกแต่งธีมสีฟ้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์สุดอบอุ่น พร้อมโชว์ร้อง เล่น เต้น อย่างสร้างสรรค์ ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลเกียรติยศ
24 ส.ค. 68 เปิดเวทีให้น้องๆ แสดงความสามารถกับ “JUNIOR DANCING CONTEST” ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมากมาย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
11 ส.ค. 68ส่งต่อความรักด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อป “กำมะหยี่ร้อยใจ มาลัยให้แม่” ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างพวงมาลัยสุดพิเศษด้วยตนเอง เพื่อมอบให้แม่
11 ส.ค. 68ร่วมสร้างโมเมนต์แสนซึ้งในกิจกรรม “DIY การ์ดวันแม่” ด้วยการประดิษฐ์การ์ดสุดน่ารักเพื่อบอกรักคุณแม่
12 ส.ค. 68ขอเชิญร่วมงานประกวดร้องเพลง “ร้อยเพลงรัก บอกรักแม่” ที่จะถ่ายทอดความรักผ่านเสียงเพลงอันไพเราะ เพื่อสร้างความทรงจำดีๆ แด่คุณแม่ที่รัก
12 ส.ค. 68เฉลิมฉลองวันแม่ด้วยกิจกรรม “FASHION SHOW แม่ลูก” เติมเต็มบรรยากาศให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น
20 ส.ค. 68 “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและน้ำใจ
30 ส.ค. 68ร่วมชมการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “นางไหลีลา กั๊บแก๊บสร้างสรรค์” ในหัวข้อ “ภูมิสะเร็น”
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
3 ส.ค. 68 “BUDDY GO CHAMPIONSHIP 2025” การแข่งขันหมากล้อมสุดเข้มข้นที่เปิดโอกาสให้นักหมากล้อมทุกระดับ ทั้งมือสมัครเล่นหรือมือโปร
9 ส.ค. 68ฉลองเทศกาลวันแม่แห่งชาติ กับกิจกรรมสุดพิเศษ “HAPPY MOTHER'S DAY” ตั้งแต่การประกวดลูกดีเด่น การเดินแบบคู่แม่ลูก และการแข่งขันร้องเพลง “แม่แห่งวัฒนธรรมไทย”
16 – 17 ส.ค. 68เฟ้นหาสุดยอดเชฟรุ่นใหม่กับ “THE CHEF CHALLENGE 2025” การแข่งขันทำอาหารสำหรับนักเรียนระดับ ปวช., ปวส. และการศึกษาระยะสั้น เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน
20 ส.ค. 68“BEAUTY CONTEST 2025” การแข่งขันทำเล็บสุดสร้างสรรค์ ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล พร้อมกิจกรรม Beauty Workshop และโซนช้อปผลิตภัณฑ์เสริมความงามหลากหลายแบรนด์
31 ส.ค. 68ขอเชิญสายเกมรวมทีมเข้าสนามใน “TRUE MOBILE LEGENDS CHAMPIONSHIP”
การแข่งขัน E-Sport สุดมันส์ พร้อมของรางวัลแจกภายในงานมากมาย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
2 ส.ค. 68 – 3 ส.ค. 68 เอาใจสายกรีนและคนรักงานศิลป์ กับ “GREEN & CRAFT MARKET” ที่รวมตลาดต้นไม้ ของตกแต่งสวน และงานคราฟท์สุดอาร์ต พร้อมกิจกรรมจัดสวนขนาดย่อม
9 ส.ค. 68 – 12 ส.ค. 68เติมเต็มวันแม่ให้พิเศษยิ่งขึ้นกับ “HAPPY MOTHER'S DAY” เชิญคุณแม่และคุณลูกมาร่วมประกวดแม่ลูกคู่เหมือน สนุกกับ Workshop สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และร่วมบอกรักแม่
9 ส.ค. 68 – 18 ส.ค. 68พบกับ “MOTOR SHOW EV & EXPO” มหกรรมรถยนต์และยานยนต์พลังงานทางเลือก พร้อมข้อเสนอและโปรโมชันสุดพิเศษภายในงาน
17 ส.ค. 68ร่วมลุ้นและเชียร์แบบติดขอบสนามกับ “CHAMPION LEAGUE 2025” การแข่งขัน
เทควันโดที่เฟ้นหาสุดยอดนักสู้แห่งร้อยเอ็ด
23 ส.ค. 68 – 24 ส.ค. 68ROIET BEYBLADE X การแข่งขัน “Beyblade X Tournament” ที่จะพาเด็กๆ และแฟนพันธุ์แท้มาร่วมประลองความเร็วและพลังลูกข่างในสนามแข่งขันสุดเร้าใจของชาวร้อยเอ็ด
29 ส.ค. 68 – 31 ส.ค. 68เอาใจคอกาแฟตัวจริงกับ “COFFEE FEST” ที่รวมร้านกาแฟชื่อดังกว่า 20 ร้าน มาให้คุณเลือกชิม กลิ่นหอมกรุ่นละมุนใจ พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษ