"Project Motor Racing" เผยตัวอย่างโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์!

SEGA เผยตัวอย่างโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์ของ "Project Motor Racing" พร้อมยืนยันแบรนด์รถยนต์ชื่อดังจากญี่ปุ่น 4 ราย ได้แก่ Toyota, Nissan, Honda และ Mazda จะปรากฏตัวในเกม โดยจะมีการเปิดเผยแบรนด์และรุ่นรถเพิ่มเติมในอนาคต
รายละเอียดใหม่เกี่ยวกับโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์!
เมื่อผู้เล่นเข้าสู่โหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์ครั้งแรก ผู้เล่นจะได้ทดสอบใบอนุญาต เมื่อได้รับคะแนนนักแข่งแล้ว จะสามารถเข้าสู่การแข่งขันจัดอันดับได้ แต่ละคลาสจะมีคะแนนนักแข่งที่แตกต่างกัน ให้ผู้เล่นมีอิสระในการเลือกประเภทที่ชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น GT4 หรือ Group C หรือสร้างอาชีพเป็นนักแข่งที่เก่งรอบด้าน ในการแข่งขันอีสปอร์ตและการแข่งขันหลายคลาส ผู้เล่นจะถูกจับคู่กับนักแข่งที่มีทักษะใกล้เคียงกันเสมอ เมื่อผู้เล่นสะสมชัยชนะได้ จะได้ปลดล็อกการแข่งขันชิงแชมป์และการแข่งขันที่เน้นความอึด มั่นใจได้ว่าจะมีวิธีใหม่ ๆ ในการทดสอบขีดจำกัดของผู้เล่นอยู่เสมอ
*ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก PlayStation Plus, Xbox Game Pass Core หรือบริการอื่น ๆ เพื่อเล่นโหมดผู้เล่นหลายคน
ลงสนามแข่งด้วยรถยนต์ Toyota, Nissan, Honda และ Mazda
Project Motor Racing นำเสนอรถยนต์จาก Toyota, Nissan, Honda และ Mazda ชมการแข่งขันของพวกเขาได้ในตัวอย่างโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์
"Project Motor Racing" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam/Epic Games Store/Windows) ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://projectmotorracing.com/ และแฟนเพจ ProjectMotorRacing
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*