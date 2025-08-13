Tencent เผยไลน์อัปเกมเด่นเปิดตัวในงาน gamescom 2025

Tencent Games ประกาศเข้าร่วมงาน gamescom 2025 มหกรรมเกมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคมนี้ เผยไลน์อัปเกมจากสตูดิโอและพันธมิตร ครอบคลุมทั้งแฟรนไชส์ชื่อดัง ผลงานสร้างสรรค์ใหม่ และเทคโนโลยีเกมล้ำสมัย
เพื่อเปิดฉากการเข้าร่วมงาน gamescom ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Tencent Games ได้ตอกย้ำบทบาทผู้นำในการสร้างอนาคตเกมที่ยั่งยืน โดย Rick Li โปรดิวเซอร์เกม PUBG MOBILE จะร่วมบรรยายในเวที Playing for the Planet (P4P) Panel ที่งาน gamescom congress ในวันที่ 21 สิงหาคม ร่วมกับผู้บริหารจาก Ubisoft, Unity Technologies และ Xbox ในหัวข้อ “Level up for impact: How Consoles, Engines and AAA games are driving efficiency upstream and inspiring action downstream with players” เพื่อหารือว่าภาคส่วนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเกมสามารถลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต (upstream) และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เล่นเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (downstream) ได้อย่างไร
นอกจากนี้ Tencent Games ยังจะร่วมแบ่งปันความรู้ที่งาน devcom ซึ่งเป็นงานประชุมสำหรับนักพัฒนาเกม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม โดยในวันที่ 18 สิงหาคม จะมีการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น AI และระบบป้องกันการโกง ตามด้วยวันที่ 19 สิงหาคม ในหัวข้อการใช้ภาษาทางภาพและเสียงในเกม Delta Force: Black Hawk Down
พร้อมกันนี้ Tencent Games จะเปิดตัวโซลูชันพัฒนาเกมด้วย AI VISVISE เป็นครั้งแรกในระดับโลกที่งาน gamescom และ devcom โดยนำเสนอเครื่องมือ GoSkinning และ MotionBlink ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาเกมด้วยการทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการสกินตัวละครและการทำโมชั่นแคปเจอร์ ทั้งหมดนี้จะจัดแสดงที่บูธ B2B ของ Tencent Games (Hall 4 และ 4.2) เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก
เกมเด่นที่แฟน ๆ จะได้พบในปีนี้ ได้แก่:
• Fate Trigger (Saroasis Studios) – เกม Battle Royale สไตล์อนิเมะที่ผสมผสานแอ็กชันเชิงกลยุทธ์ เล่นง่ายแต่ท้าทาย เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกระดับ หลังจาก Closed Beta Test ล่าสุด เกมได้เพิ่มตัวละคร โหมด และไอเทมใหม่มากมาย ที่งาน gamescom จะมีการเปิดตัวเทรลเลอร์ใหม่ใน Opening Night Live และเปิดให้ทดลองเล่นที่ Hall 6, Booth B-051
• Honor of Kings: World (TiMi Studio Group) – เกมผจญภัย RPG มัลติเพลเยอร์แนวแฟนตาซีตะวันออกที่ต่อยอดจากจักรวาล Honor of Kings เปิดตัวครั้งแรกใน Opening Night Live 2025 พร้อมเดโมให้ทดลองเล่นที่ Hall 9, Booth B040 รองรับทั้งเมาส์/คีย์บอร์ดและจอยสติ๊ก มีกิจกรรมล่าบอสบนเวทีและมุมถ่ายรูป
• Interstellar Utopia (Pixel Software) – เดิมชื่อ Silicon Universe เกมสำรวจจักรวาลแบบโอเพนเวิลด์ครอสแพลตฟอร์มไร้หน้าจอโหลด ให้ผู้เล่นออกสำรวจดวงดาว อารยธรรมต่างดาว และชีวิตไซบอร์ก ทดลองเล่นได้ที่ Hall 10.1, Booth B-053
• PUBG MOBILE (ร่วมพัฒนาโดย LIGHTSPEED STUDIOS ของ Tencent Games และ KRAFTON, Inc.) –
อัปเดตเวอร์ชัน 4.0 มาพร้อมโหมดธีมภูตผีและโหมด Asymmetric PvP ใหม่ “Unfail” ทดลองเล่นได้ที่ Hall 6.1, Booth C-071-A070
• Rust Mobile (ได้รับลิขสิทธิ์จาก Facepunch Studios) – ถ่ายทอดประสบการณ์เกมเอาชีวิตรอดสุดเข้มข้นจากเวอร์ชันดั้งเดิมสู่มือถือ เปิดให้ทดลองเล่นครั้งแรกที่ Hall 6, Booth C-051g
• Terminull Brigade (PewPew Games) – เกม Co-op Action-Roguelike Shooter ในโลกเสมือนที่กำลังล่มสลาย ซึ่งเรียกว่า Nullverse โดยผู้เล่นจะสวมบทเป็น Rogueteers นักรบดิจิทัลที่รวมพลังกันต่อสู้เพื่อปลดปล่อย Nullverse จากอัลกอริทึมเงามืดอันชั่วร้าย หลังเปิดตัวทั่วโลกเมื่อ 30 กรกฎาคม พร้อมประสบการณ์ทดลองเล่นและกิจกรรมพิเศษที่ Hall 6, Booth C-051g
