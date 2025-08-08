สวธ. เดินหน้าจัด "Thailand International Game Showcase 2025" มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าจัดงานมหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่ “THAILAND INTERNATIONAL GAME SHOWCASE 2025” หรือ TIGS 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตั้งเป้าผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีโลก ผ่านการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่และนักพัฒนาเกมไทย ได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมชูวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยผ่านเกมในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พิเศษ! เปิดเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า "จากความสำเร็จของงาน THAILAND INTERNATIONAL GAME SHOWCASE ในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกมไทยในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ นำมาซึ่งแรงผลักดันในการสานต่อสู่การจัดงาน THAILAND INTERNATIONAL GAME SHOWCASE 2025 ในฐานะเวทีที่รวมพลังคนในวงการเกมทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเกม ผู้เล่นเกม ผู้ประกอบการในวงการเทคโนโลยีและสื่อบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ซึ่งในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังคงตั้งเป้าเดินหน้ายกระดับเกมไทยสู่สากล พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกันในวงการเกม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ผ่านการสนับสนุนอย่างรอบด้าน ทั้งแพลตฟอร์ม ทรัพยากร เครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ และองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์เกมคุณภาพ นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเกม เพื่อขับเคลื่อนสังคม อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจยุคดิจิทัลให้เติบโตไปพร้อมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ”
ภายในงาน THAILAND INTERNATIONAL GAME SHOWCASE 2025 ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่สนุกและได้ประโยชน์ผ่านโซนกิจกรรมสุดเข้มข้น ประกอบด้วย
• Game Developer Zone รวมทีมนักพัฒนาเกมไทยมากกว่า 40 บริษัทชื่อดัง พร้อมเปิดโอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนโดยตรงกับนักพัฒนา รวมถึงบูธจาก Publisher ชั้นนำและอุปกรณ์เกมมิ่งครบครัน
• Board Game & Game Card Zone สนุกกับเกมกระดานยอดฮิตทั้งของไทยและสากล เช่น Summoner Master, Age of Bitcoin และอีกมากมาย
• Cosplayer Zone พบกับคอสเพลย์เยอร์ชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ Saki จากประเทศญี่ปุ่นและ Miss N จากกรปะเทศฮ่องกง รวมถึงคอสเพลย์เยอร์ชั้นนำของประเทศไทย อย่าง Shoshang, Jasper Z, Onnies, Katto, CMYK, Emil, Anong Noon, Sesiah และ Yolkler
• E-Sport Zone เจาะลึกเบื้องหลังวงการอีสปอร์ตกับตัวแทนจาก King of Gamers และ Buriram United Esports พร้อมคำแนะนำและแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ
• University Gameker Zone โชว์ผลงานสุดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจาก คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะเผยไอเดียเกมใหม่ ๆ แสดงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเกม
• สัมมนาเกมระดับนานาชาติ รับฟังมุมมองจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวงการเกมระดับโลก อาทิ ทีมผู้บริหารจาก Talon Esports ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และแนวทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจเกมระดับโลก
• Special Stage & Mini Concert เพลิดเพลินกับโชว์จากศิลปินวัยรุ่นขวัญใจแฟน ๆ ไม่ว่าจะเป็นวง Perses, LYKN และ อิงค์ วรันธร พร้อมด้วยวงไอดอลและ Vtuber อีกมากมาย
นางยุถิกา กล่าวเพิ่มเติมว่า "กิจกรรมทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนเกม ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยให้ก้าวไกลและเติบโตอย่างมั่นคงในเวทีโลก โดยการจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 30,000 คน และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท"
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสความสนุกและศักยภาพของเกมไทยได้ในงาน Thailand International Game Showcase 2025 วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานนี้เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย มาร่วมสร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลไปด้วยกัน
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*