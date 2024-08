มหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี "Thailand International Game Showcase 2024" พร้อมระเบิดความสนุก 30 ส.ค. - 1 ก.ย.นี้

ภายในงานเตรียมพบกับโซนสุดมันและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นไปกับศิลปินชื่อดัง เช่น โบกี้ ไลอ้อน, Atlas และอีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างความบันเทิง รวมถึงโซนต่าง ๆ ที่จะรวมรวมเกี่ยวกับงานเกมแบบ All in one อาทิ โซน Game Developer สัมผัสกับผลงานสุดล้ำจากนักพัฒนาเกมไทย, โซน E-Sport Player ล้วงลึกถึงเบื้องหลังและโอกาสทางอาชีพในวงการอีสปอร์ต, โซน University เปิดโลกการศึกษาในสายเกมและอีสปอร์ต และ Cosplay Zone ที่เต็มไปด้วยคอสเพลเยอร์ที่จะมาสร้างสีสันอย่างจัดเต็มยังไม่หมดเท่านี้ ภายในงานยังมีโซน Thai Board Game ที่เปิดให้ทดลองเล่นบอร์ดเกมสนุก ๆ ฝีมือคนไทย และสุดท้ายโซน Thai PC/Console Game ที่รวบรวมเกมจากบริษัทชั้นนำ มาให้คุณได้ทดลองเล่นก่อนใคร พร้อมกับกิจกรรมพิเศษตลอดงานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเกมแห่งปีกับ "Thailand International Game Showcase 2024" (TIGS 2024) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม เข้างานฟรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thailand International Game Showcase