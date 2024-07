ไต้หวันผงาด! BanMei คว้าแชมป์ RoV นานาชาติ "APL2024"

Arena of Valor Premier League (APL) 2024 ศึกอีสปอร์ตระดับนานาชาติที่รวบรวม 16 ทีมแกร่งจากทั่วภูมิภาค มาประชันกันเพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์เพียงหนึ่งเดียว ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยรอบ Semi-Final และ Grand Final จัดขึ้นที่ยูโอบี ไลฟ์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมาวันที่ 6 กรกฎาคม รอบ Semi-Final แมตช์แรก เป็นการพบกันของสายบนระหว่างทีมไทย Buriram United Esports กับ BanMei Gaming จากไต้หวัน ทีม Buriram United ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างมั่นคง แม้จะพลาดเสียคะแนนไปบ้าง แต่ก็สามารถเอาชนะทีม BanMei Gaming มาได้ด้วยสกอร์ 4-2 เกม และเข้ารอบชิงไปเป็นทีมแรก พร้อมส่ง BanMei Gaming ลงไปสายล่างที่จะต้องรอเจอกับผู้ชนะของแมตช์ถัดไปแมตช์ที่สองการแข่งของทีมสายล่างทีม GG Live จากเวียดนาม ปะทะกับทีม Flash Wolves จากไต้หวัน ถือเป็นการแข่งที่สูสี ทั้งสองทีมผลัดกันเก็บสกอร์ขึ้นนำจนมาถึงเกมที่ 7 และสุดท้ายเป็นทีม Flash Wolves ที่คว้าชนะไปได้ เข้ารอบไปเจอกับ BanMei Gaming ส่วน GG Live จบที่อันดับ 4 รับเงินรางวัล 30,000 เหรียญสหรัฐฯวันที่ 7 กรกฎาคม เริ่มแมตช์แรกด้วยศึกตัดสินสายล่างระหว่าง BanMei Gaming กับ Flash Wolves ซึ่งทั้งสองมาจากไต้หวันเหมือนกัน ต่างฝ่ายต่างรู้ฝีมือของกันและกันเป็นอย่างดี แต่ดูเหมือน BanMei จะทำการบ้านมาดีกว่า ทำให้สามารถเอาชนะ Flash Wolves ไปด้วยสกอร์ 4-2 เกม พาตนเองเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับ Buriram United อีกครั้ง ส่วน Flash Wolves จบที่อันดับ 3 รับเงินรางวัล 70,000 เหรียญสหรัฐฯรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมไทย Buriram United Esports กับ BanMei Gaming จากไต้หวัน แข่งกันแบบ Best of 7 ทีมที่ชนะ 4 เกมก่อนจะเป็นผู้ชนะเกมแรก BanMei Gaming เน้นเลือกฮีโร่ที่สามารถสนับสนุนข้ามเลนได้ ทำให้ Buriram United ถูกกดดันอย่างหนักตั้งแต่ต้นเกม แม้จะพยายามโต้กลับ แต่ก็ไม่สามารถเก็บคิลจาก BanMei Gaming ได้เลย จบเกม BanMei Gaming ขึ้นนำไปก่อน 1-0เกมที่สอง Banmei Gaming ยังคงเล่นเกมเร็ว ขณะที่ Buriram United แก้เกมด้วยการเลือกเน้นฮีโร่ที่มีความอึด ซึ่ง Buriram United สามารถตั้งรับได้ดีในช่วงแรก แต่การบุกอันหนักหน่วงของ BanMei Gaming ก็ทำให้ Buriram United ไม่สามารถเล่นตามแผนที่ตั้งใจเอาไว้ได้ จบเกม BanMei Gaming ขึ้นนำเป็น 2-0เกมที่สาม Buriram United เน้นการเล่นที่รัดกุมมากขึ้น ขณะที่ BanMei Gaming เล่นด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยม แต่ก็ไม่ผลีผลามจนเกินไป เก็บคิลและป้อมแบบระมัดระวัง แม้ Buriram United จะสามารถโต้คืนได้บ้าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะคว้าแต้มแรกของตัวเอง BanMei Gaming ขึ้นนำเป็น 3-0 สร้างความกดดันมหาศาลให้กับ Buriram United เพราะจะพลาดอีกไม่ได้เกมที่สี่ Buriram United เลือกเล่นฮีโร่ที่ตนเองมั่นใจ และเดินเกมอย่างระมัดระวังที่สุด ส่วน BanMei Gaming พยายามที่จะปิดเกม แต่ด้วยความที่เร่งรีบเกินไป กลายเป็นโอกาสให้ Buriram United โต้กลับและคว้าแต้มแรกมาได้ Buriram United ทำสกอร์ตามมาเป็น 3-1เกมที่ห้า ทั้งสองทีมเน้นการฟาร์มอย่างใจเย็นเพื่อคุมเกมให้เข้าทางฝ่ายตัวเอง ซึ่งเป็น BanMei Gaming ที่คุมเกมได้ดีกว่า อาศัยจังหวะเพลี่ยงพล้ำของ Buriram United เก็บคิลและป้อมขึ้นนำ ขณะที่ Buriram United พยายามจะบุกคืน แต่ BanMei Gaming ยังคงตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่น สุดท้าย Buriram United ก็ไม่อาจต้านทานการบุกของ BanMei Gaming ได้ จบเกม BanMei Gaming ชนะไปด้วยสกอร์ 4-1 คว้าแชมป์ APL2024 พร้อมเงินรางวัล 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ส่วน Buriram United ได้อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐฯ