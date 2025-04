เกมจับหมาป่า "Among Us 3D" เผยโหมดใหม่ วางจำหน่าย 6 พ.ค.นี้

"Among Us 3D" เป็นเกมมัลติเพลเยอร์ที่ผู้เล่นร่วมกันทำภารกิจให้สำเร็จและจับฆาตกรที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มให้ได้ โดยตัวเกมพัฒนาต่อยอดจาก "Among Us VR" ที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับรูปแบบการเล่นที่คุ้นเคยของ "Among Us" ในสภาพแวดล้อมสามมิติที่สมจริง พร้อมรองรับการแชทด้วยเสียงเมื่ออยู่ระยะใกล้ในพื้นที่เดียวกันอีกด้วยนอกจากนี้ตัวเกมยังได้เพิ่มโหมดใหม่ "Infection" เพิ่มตัวละคร "ผู้ติดเชื้อ" ที่จะต้องแพร่เชื้อใส่ผู้เล่นทั้งหมด ซึ่งสามารถติดเชื้อได้ง่ายเพียงแค่สัมผัสตัว ฝ่ายผู้เล่นจะต้องรีบทำภารกิจโดยเร็วและวิ่งหนีก่อนจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อ"Among Us 3D" จะวางจำหน่ายบน Steam ในวันที่ 6 พฤษภาคม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.innersloth.com/games/among-us-3d/