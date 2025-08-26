Level Infinite เตรียมมุ่งหน้าสู่ Tokyo Game Show 2025!

Level Infinite ประกาศเข้าร่วมงาน Tokyo Game Show 2025 หนึ่งในงานเกมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ขน 4 เกมดังเปิดให้ทดลองเล่นในงาน นำทัพโดย "Monster Hunter Outlanders"
งาน TGS ปีนี้จะจัดขึ้นที่หอประชุม Makuhari Messe ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2568 ภายใต้ธีม "Unlimited, Neverending Playground" โดยที่บูธ Level Infinite ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองเล่น Monster Hunter Outlanders เป็นครั้งแรกของโลก พร้อมด้วยไฮไลท์อื่น ๆ เช่น เกม RPG ยิงปืนสาวสวยในโลกหลังหายนะ Goddess of Victory: NIKKE, เกมยิงเอาตัวรอดแบบ Extraction Shooter อย่าง ‘Exoborne’ และเกม FPS เชิงกลยุทธ์ข้ามแพลตฟอร์ม Delta Force นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษบนเวที กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และการแจก Merchandise พิเศษภายในงานอีกด้วย
แคมเปญแจกของรางวัล TGS 2025
เพียงกดติดตาม @LevelInfiniteJP บน X และกดรีโพสต์ (repost) โพสต์แคมเปญที่กำหนด ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้างาน Tokyo Game Show และบัตรของขวัญ Amazon (จำนวน 10 รางวัลต่อประเภท)
Monster Hunter Outlanders
เกมมือถือใหม่ล่าสุดในซีรีส์ Monster Hunter ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ CAPCOM ที่พัฒนาโดย TiMi Studio Group สตูดิโอเกมหลักในเครือ Tencent Games โครงการความร่วมมือนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 และประกาศชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
• แพลตฟอร์ม: iOS / Android
• วันวางจำหน่าย: TBA
• ราคา: เล่นฟรี (มีระบบซื้อสินค้าภายในเกม)
• เว็บไซต์ทางการ: https://monsterhunteroutlanders.com
• X ทางการ: https://x.com/MHO_English
• YouTube: https://www.youtube.com/@MHO_English
• Facebook: https://www.facebook.com/MHO.English
• ลิขสิทธิ์: ©2025 Proxima Beta Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดโดย ©CAPCOM
Goddess of Victory: NIKKE
เกม RPG ยิงปืนไซไฟสุดอลังการที่พัฒนาโดย SHIFT UP สตูดิโอที่ก่อตั้งโดยนักวาดชื่อดัง Kim Hyung-tae และ Publish โดย Level Infinite จะพาผู้เล่นเข้าสู่โลกหลังหายนะที่เต็มไปด้วยเนื้อเรื่องเข้มข้น ตัวละครสุดตระการตา เสียงพากย์ และระบบการต่อสู้ที่มีมิติลึกซึ้ง
• แพลตฟอร์ม: iOS / Android / PC
• วันวางจำหน่าย: เปิดให้บริการแล้ว (4 พฤศจิกายน 2565)
• ราคา: เล่นฟรี (มีระบบซื้อภายในเกม)
• เว็บไซต์ทางการ: https://nikke-en.com/
• X ทางการ: https://x.com/NIKKE_en
• YouTube: https://www.youtube.com/c/NIKKEEN
• ลิขสิทธิ์: ©PROXIMA BETA PTE. LTD. ©SHIFT UP CORP.
Delta Force
เกมใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์ Delta Force ซึ่งพัฒนาโดย Team Jade เกมยิงเชิงกลยุทธ์แบบ Free-to-play ที่มีโหมด PVP มัลติเพลเยอร์ขนาดใหญ่ รวมถึงโหมด Extraction รุ่นใหม่ และโหมด PvE Black Hawk Down พร้อมระบบปรับแต่งอาวุธอย่างละเอียด
• แพลตฟอร์ม: PlayStation®5 / Xbox Series X|S / iOS / Android / PC
• วันวางจำหน่าย PC & Mobile: 21 เมษายน 2568
• วันวางจำหน่าย Console: 19 สิงหาคม 2568
• ราคา: เล่นฟรี (มีระบบซื้อภายในเกม)
• เว็บไซต์ทางการ: https://www.playdeltaforce.com/en/
• X ทางการ: https://x.com/DeltaForce_Game
• YouTube: https://www.youtube.com/@DeltaForceGame
Exoborne
เกมยิงเชิงกลยุทธ์แบบ Open-world Extraction Shooter ที่ตั้งอยู่ในโลกที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยพลังแห่งธรรมชาติ ผู้เล่นสามารถปรับแต่ง Exo-Rig เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังคู่แข่ง ศัตรู และภัยธรรมชาติในภารกิจที่เดิมพันสูงทุกตา
• แพลตฟอร์ม: PC / Console
• วันวางจำหน่าย: ยังไม่มีกำหนด
• ราคา: ยังไม่มีกำหนด
• เว็บไซต์ทางการ: https://www.exoborne.com/en/
• X ทางการ: https://x.com/Exoborne
• YouTube: https://www.youtube.com/@Exoborne
• ลิขสิทธิ์: ©2025 Proxima Beta Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ©2025 Sharkmob AB. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
