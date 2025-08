BLCดันClena EXโตทะลุเป้า

“บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค” เดินหน้ากลยุทธ์สร้าง Brand Awareness ให้กับผลิตภัณฑ์ Clena EX ภายใต้แบรนด์ Clena ดันยอดขายทะลุเป้าถึง 100% พร้อมลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตสู่ 200,000 หลอดต่อเดือน รับดีมานด์พุ่ง และขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าการเติบโตแบบ Double Growth สำหรับแบรนด์ Clena ทั้งหมดในปี 2568

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC เปิดเผยว่า Clena EX เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการสกัดสารสกัดขิงเข้มข้น ผ่านเทคโนโลยี Supercritical Fluid Extraction ที่ให้สารสกัดบริสุทธิ์ เข้มข้น ทำให้ได้ “Ginmela” สารสกัดขิงสิทธิบัตรเฉพาะของ Clena EX ที่มีคุณสมบัติ ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใส และดูเรียบเนียน อีกทั้งเป็นเครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากธรรมชาติที่อ่อนโยน ไม่มีสเตียรอยด์ สามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวัน และใช้ร่วมกับสกินแคร์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ วิตามินซี เรตินอล เป็นต้นสำหรับผลตอบรับจากลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ Clena EX เป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากมีสารสกัดจากขิงและฟักข้าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ BLC ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมสมุนไพรไทยด้วยการวิจัย พัฒนา และกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ผสานกับภูมิปัญญาของไทย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกันในทุกมิติทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้ Clena EX ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือการเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ผสานกับการทำการตลาดเชิงรุกโดยใช้ดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ การวางจำหน่ายในร้านขายยาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทำให้ยอดขายในช่องทางร้านขายยาเติบโตมากกว่าเท่าตัวโดยกลุ่มลูกค้าหลักของ Clena EX คือผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผิวหน้า โดยเฉพาะเรื่องความกระจ่างใส จุดด่างดำ อย่างไรก็ตาม เพื่อต่อยอดความสำเร็จ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งดำเนินงานผ่านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และการออกผลิตภัณฑ์ (SKU) ใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของแบรนด์ Clena โดยมีแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในช่วงปี 2568 - 2569 รวมทั้งแผนลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 100,000 หลอดต่อเดือน เป็น 200,000 หลอดต่อเดือน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดย บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสการเติบโตครั้งสำคัญในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 156.6 พันล้านบาทในปี 2567 โดยแบ่งเป็นตลาดในประเทศ 122.0 พันล้านบาท และการส่งออก 34.6 พันล้านบาท คาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโตประมาณ 13.20% ในปี 2568 และจะเข้าสู่ระดับที่สูงกว่าก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่ม Clean Beauty ที่มีมูลค่าตลาด 354.712 พันล้านบาท ในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15.9% ต่อปี บริษัทจึงมุ่งเน้นการเข้าสู่ตลาดคอนเซ็นเทรตสกินแคร์ เพื่อตอบรับเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคที่ตระหนักถึงการเลือกใช้เครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น“เป้าหมายของ Clena คือการเติบโตแบบ Double Growth และเราต้องพาทั้งซีรีส์ของแบรนด์ Clena ให้เติบโตไปด้วยกัน เราจะทำการตลาดเชิงรุกออก SKU ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมารองรับการเติบโตของแบรนด์ Clena ด้วย เราเล็งเห็นโอกาสและพร้อมจะเข้าไปสู่ตลาดของ Concentrate Skin Care การที่ผลิตภัณฑ์ Clena EX ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Clena ได้รับความสำเร็จอย่างสูง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และตอกย้ำว่าเราก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ BLC เติบโตต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด” ภก.สุวิทย์ กล่าว