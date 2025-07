สมุนไพรไทย...ไปไกลถึงเวทีโลก! “Wonder Smile” รับรางวัลใหญ่จาก KIDE 2024 ที่ไต้หวัน พรีเมียมแค่ไหน ดูจากคนใช้ เท่ากับตัวแม่วงการบันเทิงทั้งนั้น!

เป็นอีกแบรนด์ของไทยที่สร้างความภาคภูมิใจในระดับโลกให้กับคนไทยทั้งประเทศ สำหรับยาสีฟันที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่จากเวทีระดับนานาชาติ KIDE 2024 (เค-ไอ-ดี-อี) ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งการได้รับรางวัลนี้สามารถการันตีได้ว่า ยาสีฟัน Wonder Smile เป็นสินค้าดี มีคุณภาพ จนคณะกรรมการระดับโลกร่วมโหวตให้คะแนนกันอย่างล้นหลามนอกจากรางวัลนี้แล้วยาสีฟัน Wonder Smile ยังเคยได้รับรางวัล Platinum Awards ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมโดดเด่นและมีคุณค่าในระดับสากล จัดโดยคณะกรรมการจาก WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) และรางวัล Gold Medal (โกลด์-เมดัล) รางวัลเหรียญทองที่ได้รับการยืนยันคุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศทั่วโลกทั้งนี้จุดเด่นของ Wonder Smile ที่ทำให้คว้ารางวัลต่างๆเป็นเพราะว่ามี Nano Micellar & Aquanized Ion Technology เทคโนโลยีการทำความสะอาดล้ำลึก ที่ช่วยลดคราบและปกป้องฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสารสกัดสมุนไพรเข้มข้น โดยมีสารสกัด SCS จากน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ สูตรอ่อนโยนแต่ทรงพลัง ปราศจากสารระคายเคือง พร้อมบำรุงเหงือก ลดการอักเสบ และขจัดกลิ่นปากได้ในหลอดเดียวการันตีคุณภาพโดยการใช้จริงจากดาราพิธีกรแนวหน้าของประเทศไทยที่ใช้กันเกือบทั้งวงการ อาทิ “มดดํา คชาภา, รัศมีแข, คุณบุ๋มปนัดดาและตอนนี้ทางยาสีฟัน Wonder Smile มีโปรโมชั่นสุดพิเศษ ซื้อ 1 หลอด แถม 1 หลอด และแถมแผ่นเทียบสีฟันทุกออเดอร์ ราคาเพียง 490 บาท และอีกหนึ่งโปรโมชั่นโดนใจเซท ซื้อ 1 หลอด คู่แปรงสีฟัน 1 ด้าม เพียง 390 บาท จัดส่งฟรีทุกออเดอร์ สนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้ได้เลย1.FB page = WL333-บริษัท2.Line Add = @wlsmile3. IG = wondersmile_wl4. ตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศ5. Tiktok : wondersmile_official