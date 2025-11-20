"Anno 117: Pax Romana" ทุบสถิติขายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์!

Ubisoft เผยความสำเร็จของ "Anno 117: Pax Romana" หลังวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เปิดตัวด้วยสถิติใหม่ ทั้งมียอดผู้เล่นสูงสุด ขายเร็วที่สุด และทำลายสถิติจำนวนผู้เล่นต่อวัน นับเป็นก้าวสำคัญครั้งใหม่ของแฟรนไชส์
หลังจาก 25 ปีกับ 7 ภาค ซีรีส์ Anno ได้ตอกย้ำจุดยืนในตลาดเกมวางแผนด้วยเกมล่าสุด "Anno 117: Pax Romana" พัฒนาโดย Ubisoft Mainz เกมนี้เชื้อเชิญให้ผู้เล่นกำหนดโชคชะตาของจักรวรรดิโรมันในยุคที่รุ่งเรืองที่สุด ผสมผสานกลยุทธ์การสร้างเมืองเข้ากับการจำลองเศรษฐกิจที่ล้ำลึกและองค์ประกอบ 4x เข้าด้วยกันในโลกที่สมจริง ขนาดของเกมที่อลังการและภาพกราฟิกอันโดดเด่นได้สะท้อนเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทั้งแฟนเกมที่ติดตามมานานและผู้เล่นหน้าใหม่ ด้าน IGN ให้คะแนนเกมนี้ 9/10 โดยยกย่องให้เป็น "เกมสร้างเมืองยุคโบราณอันงดงามที่คู่ควรแก่การยืนปรบมือให้เกียรติเป็นอย่างยิ่ง"
ไฮไลท์สำคัญระหว่างการเปิดตัว
• ยอดขายช่วงเปิดตัวที่ไม่เคยมีมาก่อน: เกมนี้เป็นเกมที่ขายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ 25 ปีของแฟรนไชส์ ติดอันดับ 2 เกมขายดีบน Steam ทั่วโลก รวมถึงติดอันดับ 3 เกมขายดีที่สุดในเยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
• ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์: ด้วยคะแนนเฉลี่ย 85 บน Metacritic และ 94% ของนักวิจารณ์แนะนำ (Critics Recommend) บน OpenCritic เกมนี้ได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางจากนักวิจารณ์ ทำให้นี่คือเกม Anno ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์
• สถิติการมีส่วนร่วม: ภายในสัปดาห์แรกและด้วยเวลาเล่นเฉลี่ยต่อวัน 3.7 ชั่วโมง Anno 117: Pax Romana ได้สร้างจำนวนผู้เล่นที่สูงอย่างไม่เคยทำได้มาก่อน ทำให้เป็นเกมที่เติบโตเร็วที่สุดในซีรีส์
“Anno 117: Pax Romana ออกเดินทางอย่างเป็นทางการแล้ว นับเป็นบทใหม่ของแฟรนไชส์อันเป็นที่รักของเรา และสำหรับทุกคนที่ทุ่มเทความหลงใหล ความคิดสร้างสรรค์ และเวลาอันยาวนานให้กับเกมนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เล่นของเรา” สเตฟาน ยานคอฟสกี ผู้อำนวยการบริหารของ Anno กล่าว “ทีมงานของเรายังคงทุ่มเท รับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคอนเทนต์ Year 1 อันทะเยอทะยานที่จะขยายขอบเขตโลกเกมของเราไปยังประเทศอียิปต์ต่อไป!”
Anno 117: Pax Romana วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X | S, Geforce Now รวมถึงพีซี Windows ผ่าน Steam, Epic Games Store และ Ubisoft Connect ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Anno-Union.com
