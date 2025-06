True x GeForce NOW จัดช่องเน็ตพิเศษสำหรับคอเกมโดยเฉพาะ แรง ลื่น ไม่สะดุด

True x GeForce NOW คือคำตอบที่เกมเมอร์ชาวไทยรอคอย! จัดเต็มด้วยแพ็กเกจสุดพิเศษ สำหรับลูกค้า True dtac5G และ True Online เท่านั้น!- GeForce Now Lite และ เน็ต 5GB- ส่วนลดเติมเกม 10% บน Gaming Nation- GeForce Now Premium และ เน็ต 10GB- ส่วนลดเติมเกม 10% บน Gaming Nation- GeForce Now Ultimate และ เน็ต 15GB- ส่วนลดเติมเกม 15% บน Gaming Nation- GeForce Now Ultimate และ อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด ทุกการใช้งาน- อินเทอร์เน็ตเลนพิเศษ Super Lane สำหรับการเล่น GeForce NOW โดยเฉพาะ- ส่วนลดเติมเกม 15% บน Gaming Nation- แพ็กเกจไฮไลต์สำหรับเกมเมอร์สายจริงจัง ครบทั้งสปีดและสิทธิประโยชน์- GFN Lite Package – 219 บาท/เดือน- GFN Premium Package – 399 บาท/เดือน- GFN Ultimate Package – 649 บาท/เดือนสำหรับลูกค้า True Online มาพร้อม VIP Priority Service จัดลำดับความสำคัญการใช้งานเน็ตบ้านสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเล่นเกมลื่นไหล ปิงต่ำ ไม่แลค เร็วที่สุด! แรงที่สุดในโหมดเกม- ความเร็ว 1000/1000 Mbps ราคาเริ่มต้น 999 บาท/เดือน (รวมแพ็กเสริม)- เลือกสิทธิ์ใช้งาน GFN Lite / Performance / Ultimate ได้ตามแพ็กเกจ- รับสิทธิ์เสริมเพิ่มเติม เช่น NOW POP 6 เดือน , Viu 24 เดือน , โปรแกรมความปลอดภัย F-Secure , ส่วนลด 15% สำหรับซื้อไอเทมบน Gaming Nation , อุปกรณ์ Mesh Wi-Fi หรือกล่อง trueID TV (ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ)- Lite + Speed 1000/500 Mbps – 339 บาท/เดือน- Premium + Speed 1000/500 Mbps – 499 บาท/เดือน- Ultimate + Speed 1000/500 Mbps – 729 บาท/เดือน