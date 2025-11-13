สวมบทเจ้านครโรมัน "Anno 117: Pax Romana" วางจำหน่ายแล้ว!

"Anno 117: Pax Romana" เกมวางแผนสร้างเมืองในยุคสมัยแห่งจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาจาก Ubisoft พร้อมวางจำหน่ายแล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี
"Anno 117: Pax Romana" พัฒนาโดย Ubisoft Mainz สตูดิโอเบื้องหลัง Anno 1800 จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่จักรวรรดิโรมัน ณ จุดรุ่งโรจน์ที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นครั้งแรกในซีรีส์ Anno ที่ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครของตัวเองเพื่อกำหนดเส้นทางการเดินทางในโหมดแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่อง โดยคุณจะเลือก Marcus ชายหนุ่มผู้แบกรับความสงสัยและถูกเลือกให้พิสูจน์คุณค่าในบทบาทที่ถูกกำหนดโดยการตัดสินใจที่ยากลำบาก หรือ Marcia หญิงสาวผู้พยายามกำหนดชะตากรรมของตนเองในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายทางการเมือง ในฐานะผู้ปกครองโรมัน การเลือกของคุณจะกำหนดชีวิตของพลเมืองและนิยามความหมายของการปกครองแบบโรมันขึ้นใหม่
ขณะที่ในโหมดแซนด์บ็อกซ์ ผู้เล่นสามารถปรับแต่งประสบการณ์การสร้างเมืองได้ตามใจชอบ และสามารถเลือกดินแดนเริ่มต้น ได้แก่ Latium - พื้นที่ใกล้ใจกลางจักรวรรดิ - หรือ Albion - จังหวัดอันลึกลับและดิบเถื่อนที่ชาวโรมันผู้เจริญแล้วไม่อยากอยู่ แต่ละภูมิภาคจะมีวัฒนธรรม เทพเจ้า และความเชื่อเฉพาะตัว ใน Albion คุณจะยอมรับประเพณีของชาวเคลต์หรือจะสนองความทะเยอทะยานของชาวโรมัน? เลือกเทพเจ้าของคุณ ตอบสนองความต้องการของพลเมือง และตัดสินใจว่าจะรักษาสันติภาพหรือเข้าร่วมการรบทั้งทางบกและทางทะเล ในฐานะผู้ปกครองโรมัน ราคาของสันติภาพขึ้นอยู่กับคุณเองที่จะตัดสินใจ
Anno 117: Pax Romana ฉบับ Standard Edition วางจำหน่ายแล้วบน PC, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ส่วน Gold Edition จะประกอบไปด้วยตัวเกมหลักและ Year 1 Pass วางจำหน่ายแล้วบน PC, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับส่วนเสริมใหม่ ๆ และความท้าทายที่น่าจดจำใน DLC เพิ่มเติมอีก 3 ตัวใน Year 1 Pass ได้แก่:
• ใน Prophecies of Ash, ภูมิภาคใน Latium จะเริ่มแผ่ขยาย พร้อมพื้นที่ตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ค้นพบเกาะที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน Anno 117: Pax Romana ที่มีภูเขาไฟสูงตระหง่านและเทพเจ้าองค์ใหม่ให้บูชา ดินแดนอันดุเดือดและดิบเถื่อนแห่งนี้มอบทรัพยากรใหม่ ๆ การพบปะทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร และกลยุทธ์อันล้ำลึก
• สร้าง The Hippodrome, อนุสรณ์สถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Anno ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Circus Maximus ในตำนาน จัดแข่งขันรถม้าสุดเร้าใจเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพลเมืองของคุณ เพิ่มพูนชื่อเสียง และดึงดูดผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดจากทั่วจักรวรรดิ
• Dawn of the Delta, ผจญภัยสู่ดินแดนใหม่ที่ล้อมรอบด้วยทะเลทรายและแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ พบกับเทพเจ้าที่ไม่คุ้นเคยและวัฒนธรรมใหม่ ขณะที่คุณสถาปนาอาณาจักรของคุณบนพรมแดนอันไกลโพ้นนี้ จงสร้างสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานของชาวโรมันกับประเพณีของชาวอียิปต์ และขยายอิทธิพลของคุณโดยแต่งตั้งเทพเจ้าองค์ใหม่และสั่งการหน่วยทหารใหม่
นอกจากการเปิดตัวเกมแล้ว ผู้เล่นยังสามารถฟังเพลงประกอบเกมฉบับเต็ม ของ Dynamedion ได้บนทุกแพลตฟอร์มเพลงและ YouTube อัลบั้มเพลงประกอบ Anno 117: Pax Romana นำเสนออาณาจักรโรมันให้มีชีวิตชีวาด้วยการแสดงดนตรีออร์เคสตราอันทรงพลังและเครื่องดนตรีโบราณที่สมจริง บรรเลงสดโดยวงซิมโฟนิกออร์เคสตราเต็มรูปแบบ อัลบั้มนี้จะมอบความเข้มข้นดุจภาพยนตร์และความลึกซึ้งทางอารมณ์ให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Anno 117: Pax Romana และการลงทะเบียนในอนาคต โปรดไปที่เว็บไซต์ Anno-Union.com นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตาม Anno 117: Pax Romana ได้บน Facebook ที่ facebook.com/annogame, Instagram ที่ instagram.com/annogame และบน X ที่ x.com/anno_en
