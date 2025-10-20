"Anno 117: Pax Romana" เผยรายละเอียดแคมเปญและพาสปี 1

Ubisoft เผยรายละเอียดแคมเปญและพาสปี 1 ของ "Anno 117: Pax Romana" ที่จะขยายขอบเขตของจักรวรรดิ นำเสนอความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ในการสำรวจแคว้นโพรวองซ์ที่ได้รับอิทธิพลในหลายด้านมาจากอียิปต์ โดยตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้
ในบทใหม่ของซีรีส์ Anno นี้ ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งสำคัญเพื่อก้าวขึ้นเป็นเจ้านครแห่งโรมัน เผชิญกับการตัดสินใจที่ซับซ้อนและกำหนดอนาคตของแว่นแคว้นของตน โดยเนื้อหาในแคมเปญและพาสปี 1 มีรายละเอียดดังนี้
แคมเปญ
เป็นครั้งแรกในซีรีส์ Anno ที่ผู้เล่นจะสามารถเลือกตัวละครและกำหนดเรื่องราวของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง
- สวมบทบาทเป็น มาร์คัส ชายผู้ต้องเผชิญกับความไม่แน่ใจในตนเองหลังจากได้รับการแต่งตั้งอย่างไม่คาดคิดให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐ แห่งจักรวรรดิโรมัน (Roman Governor) นี่คือโอกาสของคุณในการพิสูจน์คุณค่าของตนเอง เมื่อได้อำนาจแล้ว คุณจะเป็นผู้กำหนดความหมายที่แท้จริงของการเป็นชาวโรมัน และราคาของความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นนั้น ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง
- หรือเดินตามรอยเท้าของ มาร์เซียผู้ซึ่งการก้าวขึ้นสู่อำนาจอันเป็นปริศนานั้น ได้ท้าทายบรรทัดฐานของจักรวรรดิที่ผู้ชายเป็นใหญ่ คว้าโอกาสอันหาได้ยากนี้เพื่อโดดเด่นและเป็นผู้นำด้วยความเชื่อมั่น ในฐานะผู้ว่าการ การตัดสินใจของคุณจะกำหนดชีวิตของพลเมืองและนิยามแก่นแท้ของการปกครองในระบอบโรมันขึ้นใหม่
คอนเทนต์สำหรับพาสปี 1
ปีแรกของ Anno 117: Pax Romana มาพร้อมกับส่วนเสริมใหม่สุดอลังการและความท้าทายที่ยากจะลืมเลือน:
- DLC 1 – Prophecies of Ash
ค้นพบเกาะที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน Anno ที่มีภูเขาไฟสูงตระหง่านและเทพเจ้าองค์ใหม่ให้บูชา ดินแดนอันดุเดือดและดิบเถื่อนแห่งนี้มอบทรัพยากรใหม่ ๆ การพบปะทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร และกลยุทธ์อันล้ำลึก
- DLC 2 – The Hippodrome
สร้างอนุสรณ์สถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Anno ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Circus Maximus ในตำนาน จัดแข่งขันรถม้าสุดเร้าใจเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพลเมืองของคุณ เพิ่มพูนชื่อเสียง และดึงดูดผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดจากทั่วจักรวรรดิ
- DLC 3 – Dawn of the Delta
ผจญภัยสู่ดินแดนใหม่ที่ล้อมรอบด้วยทะเลทรายและแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ พบกับเทพเจ้าที่ไม่คุ้นเคยและวัฒนธรรมใหม่ ขณะที่คุณสถาปนาอาณาจักรของคุณบนพรมแดนอันไกลโพ้นนี้ จงขยายขอบเขตและอิทธิพลของอารยธรรมโรมันให้รุ่งเรือง
ในฐานะผู้ปกครองแห่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ การตัดสินใจของผู้เล่นจะมีความสำคัญในทุกย่างก้าว และไม่มีวันไร้ผล Anno 117: Pax Romana พัฒนาโดย Ubisoft Mainz นี่คือเกมสร้างเมืองระดับพรีเมียมที่ผู้เล่นสามารถเลือกดินแดน, เทพเจ้า, เทคโนโลยี และกองทัพได้ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จของจักรวรรดิ ในโลกที่สมจริงแห่งนี้ ราคาของความสงบสุขขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นนั่นเอง
"Anno 117: Pax Romana" จะวางจำหน่ายในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ พร้อมกันบน PlayStation 5, Xbox Series X | S, Amazon Luna รวมถึง Windows PC ผ่าน Steam, Epic Games Store และ Ubisoft Connect ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Anno-Union.com
