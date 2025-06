"GeForce NOW" พร้อมให้สัมผัสประสบการณ์ Cloud Gaming ระดับโลกแล้ว!

GeForce NOW คือระบบ Cloud Gaming จาก NVIDIA ที่ให้ผู้เล่นสามารถสตรีมเกมคุณภาพสูงผ่านคลาวด์โดยตรงไปยังอุปกรณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก หรือแม้แต่ Smart TV เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีเกมให้เล่นกว่า 2,200 เกม สามารถเล่นเกมโปรดจากแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ Steam, Epic Games หรือ Ubisoft Connect ได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดเกมหรือลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมความพิเศษของ GeForce NOW คือเป็นอนาคตของเกมมิ่ง ที่พร้อมเปิดประตูให้คนไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเล่นเกมผ่านระบบคลาวด์อย่างเต็มตัว ทั้งความสะดวกในการเข้าถึง และมาพร้อมเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง Ray Tracing และ DLSS จากการ์ดจอ RTX ของ NVIDIA ที่จะมอบประสบการณ์ภาพกราฟิกคมชัด สมจริง ลื่นไหล ราวกับเล่นผ่านคอมพิวเตอร์สเปกสูง โดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ ราคาแพงเลย ด้วยสโลแกน “คอมไม่แพง ก็แรงได้” สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำด้วยราคาที่สบายกระเป๋าโดย Bro.game ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ GeForce NOW เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบช่วง Beta ได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.bro.game โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 26 มิถุนายน 2568 พร้อมให้ทุกคนได้ลองสัมผัสเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมการเล่นเกมแบบเดิม ๆและเตรียมพบกับงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ GeForce NOW powered by Bro.game ในวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน เวลา 14:30 น. เป็นต้นไป ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์เกมของคนไทยไปตลอดกาล และเซอร์ไพรส์อีกมากมายจากเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังระดับประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bro.game และ Facebook: bro.game