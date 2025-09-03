"Anno 117: Pax Romana" เปิดเดโมให้เล่นฟรีบน PC แล้ววันนี้!

Ubisoft ปล่อยเดโมให้ดาวน์โหลดฟรีสำหรับเกม "Anno 117: Pax Romana" เปิดให้เล่นสำหรับผู้เล่นทุกคนบน Ubisoft Store, Steam และ Epic Games Store ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2568
Anno 117: Pax Romana เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Gamescom และเปิดให้ผู้เล่นหลายพันคนได้ทดลองเล่นกันเป็นครั้งแรก และเกมนี้ยังได้รับเกียรติเป็นรางวัล Best PC Game และ Best Booth อีกด้วย บัดนี้ผู้เล่นทั่วโลกจะได้สัมผัสกับเกมสร้างเมืองที่ทะเยอทะยานที่สุดของแฟรนไชส์แล้ว
หลังจากที่ Anno 1800 ฉลองจำนวนผู้เล่น 6 ล้านคนไปก่อนหน้านี้นั้น เดโมเล่นฟรีตัวนี้จะเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมที่ผู้เล่นจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตีระดับโลกและได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในฐานะผู้ว่าการที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเช่นกัน
เผยรายละเอียดสเป็กและฟีเจอร์บน PC
Anno 117: Pax Romana มีเป้าหมายในการสร้างนิยามใหม่ให้กับเกมแนวกลยุทธ์สร้างเมืองโดยนำเสนอประสบการณ์ในการเล่นระดับพรีเมียร์ ซึ่งวิสัยทัศน์นี้จะแสดงให้เห็นผ่านการสร้างสรรค์ระบบจำลองการสร้างเมืองที่มีขอบเขตกว้างใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา ด้วยขุมพลังของ Ubisoft Mainz Empire Engine และเสริมด้วยความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย:
• การเคลื่อนไหวของใบหญ้าและการสร้างพื้นผิวภูมิประเทศที่ขับเคลื่อนโดย GPU – สำหรับผู้ว่าการที่ภาคภูมิใจในการได้เห็นผืนแผ่นดินของตนเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ต้นไม้ใบหญ้าแกว่งไกวอย่างธรรมชาติในสายลมและภูมิประเทศที่ตอบสนองอย่างสมจริงเมื่อคุณขยายแว่นแคว้นของคุณออกไป
• เรย์เทรซซิง, ระบบแสงโดยรวม และการสร้างบรรยากาศของเกม – สำหรับผู้ว่าการที่ชื่นชอบความงดงามของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ซึ่งแสงสะท้อนพื้นผิวต่าง ๆ อย่างสมจริง หมอกที่ปกคลุมไปทั่วหนองบึงแห่งอัลเบียน และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตตลอดวัน
• การจำลองฝูงชนและวัฏจักรกลางวันและกลางคืน – สำหรับผู้ว่าการที่อยากออกสำรวจท้องถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนในแว่นแคว้นของตนเองไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม หรือรับชมชีวิตชีวาของฝูงชนในโคลิเซียมที่เพิ่มขึ้นตามเวลาของวัน
"Anno 117: Pax Romana" จะวางจำหน่ายวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ บน Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna รวมถึงบน PC ผ่าน Ubisoft Store, Epic Games Store, และ Steam ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนในอนาคตที่เว็บไซต์ Anno-Union.com และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Facebook, Instagram และ X
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*