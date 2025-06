"GeForce NOW" นำการเล่นเกมบนคลาวด์มาสู่ประเทศไทย 26 มิ.ย.นี้

GeForce NOW คือบริการ Cloud Gaming ระดับโลกจาก NVIDIA ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถสตรีมเกมมากกว่า 2,200 เกมได้แทบทุกอุปกรณ์โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเกมหรืออัปเกรดอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่ ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมโปรดจากร้านค้าเกมชั้นนำ อาทิ Steam, Epic Games Store, Xbox PC Games Pass และ Ubisoft Connect รวมถึงเกมฟรีอย่าง Genshin Impact ก็จะได้รับระบบประมวลผลภาพที่ทรงประสิทธิภาพ จากการ์ดจอ RTX พร้อมเทคโนโลยี ray tracing และ DLSS ที่ให้ภาพคม ชัดสมจริง ลื่นไหลบนทุกอุปกรณ์ ตั้งแต่สมาร์ทโฟน เครื่องเล่นเกมแบบพกพา แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก ไปจนถึง Smart TV โดยใช้เพียงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเท่านั้น ด้วยสโลแกนสมาชิกสามารถสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำของคลาวด์เกมมิ่งด้วยราคาที่สบายกระเป๋ากล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการเกมไทย เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำ GeForce NOW มาสู่ผู้เล่นชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบ ความร่วมมือครั้งนี้กับ NVIDIA ไม่ใช่แค่การเปิดแพลตฟอร์ม แต่คือการเปิดโอกาสให้เกมเมอร์ทุกคนเข้าถึงเกมคุณภาพระดับ AAA ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนกับอุปกรณ์แพง ๆ อีกต่อไป GeForce NOW จึงไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มเกม แต่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีเล่นเกมในยุคใหม่อย่างแท้จริง”ความพิเศษของ GeForce NOW คือประตูสู่การเข้าถึงเกมและเครื่องคอมพิวเตอร์สเปกสูง ให้คนไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเล่นเกมอย่างเต็มตัว ทั้งความสะดวกในการเข้าถึง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดอุปกรณ์เล่นเกมลง การเปิดตัว GeForce NOW ในไทยยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตลาด Cloud Gaming ไปยังภูมิภาคอาเซียน โดย Bro.game ตั้งเป้าที่จะเป็นฮับหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมดิจิทัล และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศGeForce NOW มาพร้อมระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยผ่านความร่วมมือกับ Telehouse Thailand เพื่อมอบประสบการณ์เล่นเกมที่ภาพสวย ลื่นไหล ลดความหน่วง ปิงต่ำ และไม่กระตุก พร้อมการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) รายใหญ่ของประเทศ เช่น TRUE DTAC และ AISผู้ใช้สามารถเลือกแพ็กเกจตามสไตล์การเล่นของตนเอง และยังสามารถทดลองใช้งานฟรีได้ภายในงานเปิดตัว รวมถึงรับสิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำในวงการเกมและเทคโนโลยีงานเปิดตัวสุดอลังการเพื่อต้อนรับ GeForce NOW สู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน ภายในงานจัดเต็มทั้งโซนทดลองเล่นเกมฮิตใน Experience Zone การแสดงสุดพิเศษจากศิลปินชื่อดัง โชว์เดโมเกมยอดฮิตรวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดโปรแกรม Affiliate ที่เปิดโอกาสให้ผู้สร้างคอนเทนต์และอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสร้างรายได้ไปกับ Bro.gameร่วมสัมผัสประสบการณ์ Cloud Gaming ระดับโลกได้แล้ววันนี้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องใช้คอมแรง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bro.game และ Facebook: bro.game