RoV จับมืออนิเมะ "เกิดใหม่เป็นสไลม์ฯ" จัดเต็มกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ!

Garena RoV ประกาศความร่วมมือสุดยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกกับอนิเมะอิเซไกชื่อดังระดับโลก “เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว (That Time I Got Reincarnated as a Slime)” โดยกิจกรรมภายในเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ภายใต้การร่วมมือครั้งนี้ เหล่าตัวละครสุดโด่งดังจากอนิเมะอย่าง “Rimuru Tempest” ราชาเกิดใหม่ผู้ทรงพลัง “Milim Nava” จอมทำลายล้างผู้ร่าเริง และ “Shion” เลขาสุดแกร่งผู้ภักดี จะทะลุมิติมาปรากฏตัวในสมรภูมิ RoV เพื่อเริ่มต้นการผจญภัยต่างโลกสุดยิ่งใหญ่! นอกจากนี้ ผู้เล่นสามารถรับสกิน “Taara X Shion” ไปครอบครองได้ฟรี เพียงทำภารกิจที่กำหนดภายในช่วงกิจกรรมให้สำเร็จ! เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ รางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และคอนเทนต์มากมายที่จะทยอยอัปเดตอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมออกเดินทางในตำนานข้ามโลกครั้งนี้ไปพร้อมกันใน RoV!
Iggy × Rimuru Tempest : เปิดตัวจอมมาร : ตำนานเกิดใหม่!
“Rimuru·Tempest” ผู้นำแห่งสหพันธรัฐจูร่า เทมเพสต์ ปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่บนสมรภูมิ RoV ผ่านสกินคอลแลบส์สุดพิเศษของ Iggy ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและออร่าแห่งความยิ่งใหญ่ นอกจากผู้เล่นจะได้เห็น Rimuru ขี่ “รันก้า” ออกตะลุยสนามรบ อย่างสง่างามและทรงพลังแล้ว ยังถ่ายทอดท่าไม้ตายสุดโดดเด่นจากอนิเมะต้นฉบับ โดยเฉพาะเอฟเฟกต์คำว่า “Megiddo” ที่จะปรากฏขึ้นบนสนามรบทันทีเมื่อปลดปล่อยอัลติเมต สร้างความตื่นตะลึงและความอลังการขั้นสุดในทุกการต่อสู้!
Qi ×Milim Nava : ทรราชแห่งการทำลายล้างปรากฏตัวบนสมรภูมิ!
ฮีโร่สาวสุดฮอตของ RoV อย่าง Qi มาพร้อมสกินคอลแลบส์สุดอลังการ “Milim Nava” ที่ถ่ายทอดท่วงท่าและสกิลสุดโด่งดังจากอนิเมะต้นฉบับไว้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น “Drago Buster” หรือ “Star Eater” การปล่อยสกิลแต่ละครั้งยิ่งใหญ่เสมือนอยู่ท่ามกลางฉากต่อสู้ในภาพยนตร์ และพลาดไม่ได้กับเอฟเฟกต์วาร์ปสุดน่ารักที่ถ่ายทอด Milim ที่หลงใหลในน้ำผึ้งได้อย่างมีชีวิตชีวา แต่เตือนไว้ก่อน การจะโค่นจอมทำลายล้างคนนี้ แค่พลังอย่างเดียวอาจไม่พอ แต่ต้องมีน้ำผึ้งที่จริงใจเท่านั้นถึงจะรอด!
Taara × Shion: เผยโฉมเลขาจอมมาร ทำภารกิจให้สำเร็จ เพื่อรับสกินฟรี!
เมื่อ “Shion” ผู้พิทักษ์อันทรงพลังแห่งสหพันธรัฐเทมเพสต์ ได้ร่วมมือกับนักรบหญิงไร้พ่ายแห่ง RoV อย่าง “Taara” พร้อมออกสู่สนามรบในสกินคอลแลบส์สุดพิเศษ Taara x Shion ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนไปพร้อมกับชิออนและทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับสกินสุดพิเศษนี้ไปครอบครองได้ฟรี มาร่วมต่อสู้เพื่อจอมมารในการผจญภัยครั้งใหม่ด้วยกันเถอะ!
ของรางวัลมากมาย แจกฟรีกว่า 15 ไอเทม!
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ มีกิจกรรมน่าตื่นเต้นมากมายสำหรับผู้เล่น โดยผู้เล่นสามารถทำภารกิจเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษ เช่น กรอบโปรไฟล์ อิโมจิ เอฟเฟกต์ในเกม และอีกมากมาย นอกจากนี้ ระหว่างช่วงกิจกรรม ทีม 5 คนยังสามารถใช้ “โปรไฟล์ทีมสไลม์” สุดน่ารักเพื่อลงสู่สมรภูมิ RoV อย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาด!
แจกโทเคนกิจกรรมคอลแลบส์ สูงสุด 1,800 โทเคน!
พิเศษสำหรับแฟนเกม RoV เพียงล็อกอินระหว่างช่วงกิจกรรม สามารถรับโทเคนเล่นกิจกรรมสกินคอลแลบส์ ฟรี เมื่อเติมคูปองครบตามเงื่อนไข รับเพิ่มทันที 1,000 โทเคน สำหรับเล่นกิจกรรม “Milim”และ 800 โทเคน สำหรับกิจกรรม “Rimuru” รีบเข้าเกมตอนนี้ แล้วคว้าสกินทั้งหมดมาครอบครองได้เลย!
สกินครีปสุดลิมิเต็ดวางขายแล้ว! เหล่าก็อบลิน! รวมตัว! เอาชนะมันเลย!
สกินครีปธีมพิเศษเผยโฉมบนสมรภูมิ ในการคอลแลบส์กับ “เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว” ครั้งนี้ เหล่าก็อบลินบุกตะลุยอย่างกล้าหาญ พร้อมกับเหล่าออร์คและออร์คลอร์ดราวกับหลุดออกมาจากป่าจูร่า โดยผู้เล่นสามารถรับ สกินครีปลิมิเต็ดเหล่านี้ได้จากกิจกรรม และรับ สิทธิ์เล่นฟรีวันละ 1 ครั้ง เพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมตอนนี้ แล้วเริ่มสะสมกันเลย!
เรื่องราวของ เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว เริ่มต้นขึ้นจากพนักงานออฟฟิศวัย 37 ปีที่ยังโสดและไม่เคยมีความรัก ต้องจบชีวิตลงอย่างกะทันหันจากเหตุฆาตกรรมโดยไม่ทราบสาเหตุ และกลับมาเกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีในร่างของ “สไลม์” ริมุรุ เทมเพสต์ ซึ่งเป็นตัวเอกได้ใช้ทั้งความรู้จากชาติก่อนและพลังพิเศษในฐานะ “มอนสเตอร์พิเศษ” เพื่อสร้างสหพันธ์จูร่า เทมเพสต์ ร่วมกับเหล่าสัตว์อสูรและเผ่าพันธุ์ต่าง ๆผ่านการพบปะและร่วมมือกับมนุษย์และเผ่าอื่น ๆ ริมุรุนำพาโลกไปสู่ความก้าวหน้าและสันติภาพ นี่คือเรื่องราวแฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่แห่งการอยู่ร่วมกันและการเติบโตในโลกต่างมิติที่เปล่งประกาย!
ติดตามข่าวสารกิจกรรมล่าสุดของ Garena RoV ได้ที่
Website: Garena RoV Thailand
Facebook: Garena RoV Thailand
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*