ออสซี่ระทึก!มือปืนรัวกระสุน100นัดใส่ถนนพลุกพล่านซิดนีย์ ผู้คนบาดเจ็บหลายสิบราย

ชายคนหนึ่งถูกควบคุมตัว หลังโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุรัวกระสุนปืนกว่า 100 นัด ใส่ท้องถนนเส้นหนึ่งที่มีผู้คนพลุกพล่าน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 ราย อย่างไรก็ตามตำรวจในวันจันทร์(6ต.ค.) ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่มันจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือแก๊งอาชญากรรมใดๆ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งในช่วงเย็นวันอาทิตย์(5ต.ค) ให้รุดไปยังถนนสายหนึ่งในย่านอินเนอร์เวสต์ของเมืองซิดนีย์ บริเวณที่ว่ากันว่ามีมือปืนกราดยิงแบบไม่เลือกหน้าเข้าใส่รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาและตำรวจ
โจ อาซาร์ พนักงานออฟฟิศ เล่าว่าเขากำลังทำงานอยู่ฝั่งตรงข้าถนน ระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ตอนแรกเขาคิดว่าคงเป็นแค่พลุไฟหรือมีการขว้างปาก้อนหินเข้าใส่กระจก "กระจกรถบางคันระเบิดออก จากนั้นกระจกหน้าต่างรถบัสก็แตกกระจัดกระจาย" อาซาร์ ให้สัมภาษณ์กับซิดนีย์ มอร์นิง เฮรัลด์
สเตฟาน พาร์รี รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนิวเซาท์เวลส์ เผยว่าคนร้ายรัวกระสุนปืนออกมาราว 50 ถึง 100 นัด
กำลังตำรวจจำนวนมากถูกส่งเข้าไปปิดล้อมพื้นที่และปิดตายถนนสายดังกล่าว ก่อนทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยสัย 60 ปีรายหนึ่ง หลังจากยึดปืนไรเฟิล 2 กระบอกได้จากที่เกิดเหตุ
รายงานข่าวระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล และรักษาอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับระหว่างที่พวกเจ้าหน้าที่เข้าจัมกุม เบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อหากับมือปืนรายนี้
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 19 ราย จากการถูกของมีคมและเศษกระจกบาด ในนั้นหลายรายถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีชายอีกคน ที่เดินทางทางไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง ในสภาพที่มีบาดแผนกระสุนปืน อ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุรัวยิงดังกล่าวด้วยเช่นกัน และเวลานี้อาการของเขายังคงสาหัส
เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของนิวเซาท์เวลส์อีกราย ให้คำนิยามเหตุกราดยิงครั้งนี้ว่า "ร้ายแรงและน่าสยดสยอง" เขาบอกว่ายังไม่ทราบชัดเจนเกี่ยวกับแรงจูงใจของคนร้าย แต่เท่าที่ทราบ "มันไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อการร้ายหรือกิจกรรมแก๊งอาชญากรรมใดๆ" และบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนคดีนี้
เหตุกราดยิงพบเห็นได้น้อยมากในออสเตรเลีย ดินแดนที่มีการแบนอาวุธอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติมาตั้งแต่ 1996 ครั้งที่เกิดเหตุคนร้ายลงมือเพียงลำพัง กราดยิงผู้คนในเมืองพอร์ตอาร์เทอร์ รัฐแทสเมเนีย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 35 ราย
(ที่มา:เอเอฟพี)