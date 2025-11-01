สสส. เผยตัวเลขคนไทยเหงาพุ่ง 83% ผนึก 100 องค์กรเปิดพื้นที่ “รับฟังด้วยหัวใจ”

สสส. เปิด “เดือนแห่งการฟังแห่งชาติ ปีที่ 2” ชวนคนไทยร่วมสร้างวัฒนธรรม “ฟังด้วยหู ดูด้วยใจ” ตลอด พ.ย.68 เผยตัวเลขคนไทยเหงา พุ่ง 83% กลุ่มออฟฟิศเหงาสูงสุด เสี่ยงซึมเศร้า–เครียดสะสม ผนึก 100 องค์กร เปิดพื้นที่ “รับฟังด้วยหัวใจ”
วันนี้( 1 พ.ย. 2568 )ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับธนาคารจิตอาสา และภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา จัดงานแถลงข่าว “ฟังด้วยหู ดูด้วยใจ Conference” เนื่องในวาระเดือนการฟังแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน (National Month of Listening) มุ่งส่งเสริมให้คนในสังคมมีทักษะ “การฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสิน” หวังลดปัญหาความรู้สึกโดดเดี่ยวและเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า คนไทยกำลังเผชิญปัญหาความผันผวนของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม หลายคนเกิดความเหนื่อยล้าในการใช้ชีวิต ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง จากผลสำรวจความเหงาสำหรับบริบทของสังคมไทย ในกลุ่มประชาชนอายุ 18-75 ปี ในปี 2568 โดย สสส. ธนาคารจิตอาสา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า คนไทยมีความเหงาสูงถึง 83% สาเหตุจากการขาดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งทางจิตใจและสังคม เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ พบว่า พนักงานออฟฟิศมีความเหงาสูงที่สุด ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังเข้าสู่ภาวะที่ผู้คนรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นเรื่อยๆ นำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพใจ เช่น โรคซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล และเครียดสะสม สสส. จึงเดินหน้าจัดทำแคมเปญ “ทุกปัญหาดีขึ้นได้ด้วยการฟัง” ในวาระเดือนการฟังแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งส่งเสริมให้คนในสังคมมีทักษะการฟัง เพื่อประคับประคองความสัมพันธ์กับคนตรงหน้า และช่วยให้เกิดความเข้าใจตัวเอง ถือเป็นการเรียนรู้สุขภาวะทางปัญญาอย่างแท้จริง
“ในวาระเดือนการฟังแห่งชาติ สสส. ชวนองค์กร 100 แห่งทั่วไทย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมสร้างพื้นที่แห่งการรับฟังตลอดเดือน พ.ย. นี้ และส่งเสริมให้นำนวัตกรรมการ์ดฟังสร้างสุข (Listenian Card) เครื่องมือเพิ่มทักษะการฟังเบื้องต้น ไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการรับฟังให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับฟังด้วยใจ ไม่ด่วนตัดสิน เพื่อให้การสื่อสารในองค์กรเป็นพลังบวก ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะกลายเป็นอาสาผู้รับฟังที่มีคุณภาพ พร้อมออกไปรับฟังคนรอบข้างด้วยหัวใจ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ครอบครัว บรรเทาความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว พร้อมสร้างให้เกิดสังคมที่เกื้อกูลกัน” นางญาณี กล่าว
ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา กล่าวว่า ตลอดเดือน พ.ย. 68 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เดือนการฟังแห่งชาติ https://Listen.HappinessisThailand.com เพื่อทำแบบทดสอบสังเกตพฤติกรรมการรับฟังของตัวเองและประเมินศักยภาพทักษะที่ต้องเรียนรู้ ผ่านเนื้อหารูปแบบ e-Learning นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ งานเสวนา “ฟังด้วยหู ดูด้วยใจ Dialogue” ชวนผู้มีชื่อเสียงมาร่วมรับฟังอย่างไม่ตัดสิน อาทิ อาทิ เอ๋ นิ้วกลม, โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ, ใหม่ No One Else, แพท วงเคลียร์ และตุ๊ก ชนกวนัน และงานเสวนา “ฟังด้วยหู ดูด้วยใจ Summit” ร่วมแลกเปลี่ยนความสำเร็จของกิจกรรมการรับฟัง โดยภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ความสุขประเทศไทย”
พญ.รัชฎา สหะวรกุลศักดิ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ปัจจุบันผู้คนรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการรับฟังและสื่อสารกันน้อยลง นำไปสู่ปัญหาสุขภาพใจ ในวาระเดือนการฟังแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟัง 3 ระดับ
1.ระดับองค์กร โรงพยาบาลฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรม Human Resource Development ชวนบุคลากรภายในเรียนรู้ทักษะการฟังด้วยหู ดูด้วยใจ
2.ระดับหน่วยงานสนับสนุนให้หน่วยงานภายในองค์กรจัดกิจกรรมพื้นที่รับฟัง เช่น กิจกรรม “คุณเล่า เราฟัง” ชวนเพื่อนร่วมงานมาเล่าความรู้สึกที่อยู่ภายในและสร้างความเข้าใจระหว่างกัน กิจกรรม “พื้นที่รับฟัง สร้างสุขใจ ผู้สูงวัย อภัยภูเบศร” ชวนผู้สูงอายุร่วมแลกเปลี่ยนทุกความรู้สึกและรับฟังอย่างไม่ตัดสิน
3.ระดับบุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแชร์ประสบการณ์การฟังที่ดี ผ่านกิจกรรม “ฟังด้วยหู ดูด้วยใจ ณ อภัยภูเบศร” สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”