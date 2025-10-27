เกมปาร์ตี้ตะลุมบอน "Sonic Rumble" พร้อมเปิดตัวทั่วโลก 5 พ.ย.นี้

SEGA ประกาศว่า "Sonic Rumble" เกมปาร์ตี้ใหม่ล่าสุดในซีรีส์โซนิคที่ผู้เล่นจะได้แข่งขันตะลุยฝ่าด่านสุดคุ้นเคยเพื่ออยู่รอดเป็นสุดท้าย พร้อมเปิดให้บริการทั่วโลกทั้งบนมือถือและพีซีในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้
ใน Sonic Rumble ผู้เล่นจะได้พบกับโลกของของเล่นที่สร้างขึ้นโดยดร.เอ้กแมน ซึ่งจะมีตัวละครยอดนิยมจากซีรีส์โซนิคในรูปแบบของเล่นมาประลองกันในสนามแข่งและลานประลองอารีน่าที่เต็มไปด้วยอุปสรรคสุดตื่นเต้น ผู้เล่นยังสามารถปลดล็อกตัวละครจากซีรีส์โซนิค เช่น โซนิค, เทลส์, นัคเคิลส์, ชาโดว์, ดร.เอ้กแมน และตัวละครอื่น ๆ เพื่อสะสมและสนุกไปกับการเก็บคอลเลกชันได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ในเกม Sonic Rumble ยังมีกำหนดจัดอีเวนต์ครอสโอเวอร์ที่ข้ามโลกของโซนิคอีกมากมาย ไม่เพียงแต่ตัวละครจากเกมของ SEGA เท่านั้น แต่ยังมีตัวละครรับเชิญจากหลากหลายซีรีส์ที่เข้าร่วมด้วย โดยจะมีการประกาศเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
■โหมดแข่งขันสุดหลากหลายและสไตล์การเล่นแสนอิสระ
เกมนี้รองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างสมาร์ตโฟนและ PC คุณจึงสามารถสนุกกับการต่อสู้แบบเรียลไทม์กับผู้เล่นจากทั่วโลกได้ โหมดการเล่นหลักคือ "ชิงแหวนเซอร์ไววัล" ที่ผู้เล่นต้องผ่าน 3 ด่าน พร้อมแข่งขันกันเก็บแหวนให้ได้มากที่สุด แต่ละด่านก็มีกติกาให้เลือกเล่นหลากหลาย เช่น "วิ่งแข่ง" ที่ต้องไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุด, "เซอร์ไววัล" ที่ต้องหลบหลีกกิมมิกต่างๆ เพื่อเอาชีวิตรอด, "ทีม" ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อคว้าชัยชนะ และ "การต่อสู้ชิงแหวน" ที่ต้องเก็บแหวนให้มากกว่าผู้เล่นคนอื่น นอกจากนี้ยังมีด่านมากกว่า 75 ด่านที่มาพร้อมธีมและกิมมิกสุดคุ้นเคยจากซีรีส์โซนิคเช่น "กรีนฮิลล์" และ "โรงงานสารเคมี" เป็นต้น
นอกจากนี้ ตัวละครแต่ละตัวจะสามารถใช้ "ทักษะ" ได้ ซึ่งผู้เล่นสามารถปรับแต่งทักษะให้เข้ากับสไตล์การเล่นของตัวเองได้อย่างอิสระ ตัวละครแต่ละตัวจะมีสล็อตทักษะหลายสล็อตให้ได้ผสมผสานเพื่อสร้างกลยุทธ์การต่อสู้อย่างไร้ขีดจำกัด และสนุกกับการค้นหาสไตล์การเล่นสุดแกร่งในแบบของตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีโหมดใหม่ "การต่อสู้แบบร่วมมือ" ให้ผู้เล่นรวมพลังกันวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคและบททดสอบต่าง ๆ พร้อมสนุกไปกับการเล่นแบบร่วมมือกัน
■แคมเปญลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับไอเทมภายในเกม
สำหรับแคมเปญลงทะเบียนล่วงหน้าที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้ ได้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทะลุ 1,400,000 คนแล้ว จึงมีแผนจะแจกแหวน x5000 วง, สติกเกอร์ "มีความสุข" ของเชา, คู่หู "คริสตัลเชา", สกิน "การ์เนตนัคเคิลส์ " และสกินพิเศษ "มูฟวี่โซนิค" จากภาพยนตร์โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก 3 โดยสิทธิพิเศษเหล่านี้จะถูกมอบให้แก่ผู้เล่นทุกคนเมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
Sonic Rumble เกมปาร์ตี้รอยัลที่จะแข่งขันกันในโหมดมัลติเพลเยอร์ ตะลุยฝ่าด่าน 3 ด่านเพื่อเป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้าย ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินกับการเล่นปาร์ตี้เกมแนวสบาย ๆ ที่ได้เปลี่ยนโลกแห่งของเล่นเป็นเวทีการแข่งขัน นอกจากนี้ ผู้เล่นยังจะได้สนุกกับหลากหลายกิมมิกที่คุ้นเคย และได้สัมผัสกับความเร็วอันเป็นจุดเด่นของซีรีส์โซนิคอีกด้วย มีกำหนดเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม iOS/Android/PC (Steam/Google Play Games) ในรูปแบบ Free-to-play ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sonicrumble.sega.com/en/
