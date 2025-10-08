Xbox ยกทัพเกมฟอร์มยักษ์บุกงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025

Xbox เตรียมเนรมิตบูธสุดยิ่งใหญ่ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show ให้สายเกมมาร่วมทดลองเล่นเกมฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอย พร้อมสัมผัสเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง ROG Xbox Ally X และ ROG Xbox Ally รวมถึงโซน Xbox Game Pass ที่จัดเต็มพร้อมให้เหล่าเกมเมอร์ได้สำรวจโลกของเกมได้อย่างจุใจ
พบกับ Xbox ได้ที่ บูธ S8, โซน Entertainment, ชั้น G, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมต้อนรับเกมเมอร์ทุกคนด้วยไฮไลท์กิจกรรมสุดตื่นเต้นเร้าใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
• การเปิดตัว ROG Xbox Ally X & ROG Xbox Ally: สัมผัสประสบการณ์จริงกับเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาร่วมกับ ASUS ให้ทุกคนพกพาคลังเกมโปรดไปได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมให้ลองเล่นได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว
• โซน Xbox Game Pass Experience: เปิดประสบการณ์สุดคุ้มในการเล่นเกมบน PC ที่บูธของเรา สำรวจคลังเกมมากกว่าร้อยเกม รวมถึงเกมฟอร์มยักษ์ที่พร้อมให้เล่นตั้งแต่วันแรกบน Xbox Game Pass อย่าง NINJA GAIDEN 4 และ Call of Duty: Black Ops 7 โดย Xbox ยังคงเดินหน้าขยายขอบเขตความสนุก และมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับผู้เล่นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ลองเล่นเกมใหม่และเกมเด็ด ๆ ก่อนใคร: สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมกับไฮไลท์สุดพิเศษจากหลากหลายเกมม ไม่ว่าจะเป็นแอ็กชันสุดเดือดใน NINJA GAIDEN 4, การต่อสู้สุดล้ำแห่งอนาคตใน Call of Duty: Black Ops 7 หรือการผจญภัยของสัตว์ตัวน้อยสุดน่ารักของ TANUKI: Pon’s Summer พร้อมด้วยเกมดังที่เพิ่งเปิดตัว และเกมยอดนิยมจากแฟน ๆ อย่าง Hollow Knight: Silksong และ DOOM: The Dark Ages
• สปอตไลต์ผลงานเกมจากนักพัฒนาไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: พบกับผลงานจากทีมพัฒนาเกมชั้นนำในภูมิภาค เช่น Nightmare Circus จาก Fairplay Studios, Acts of Blood จาก Eksil Team, Grim Trials จาก Glory Jam, SEDAP! จาก Kopiforge, Kriegsfront Tactics จาก Toge Productions และ Overhours จาก CtrlD Studio ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ID@Xbox ที่ให้การสนับสนุนนักพัฒนาอิสระด้วยเครื่องมือ ทรัพยากร และโอกาสในการเผยแพร่เกมสู่ตลาดโลก
• กิจกรรมและของรางวัลสุดพิเศษ: ร่วมสนุกกับกิจกรรม Xbox Passport Quest ที่ให้ผู้ร่วมงานเล่นเกมภายในบูธเพื่อรับโทเคนทดลองใช้ Xbox Game Pass ฟรี และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย
อย่าพลาดโอกาสที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความมันครั้งนี้กับ Xbox ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show วันที่ 16–19 ตุลาคมนี้ ณ บูธ S8 โซน Entertainment ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*