"BLACKWOOD" แอ็คชั่นหนุ่มมือสังหาร ผู้เปิดร้านวิดีโอ

เตรียมสวมชุดสูทออกไล่ฆ่าคนบนท้องถนนยามราตรี ในผลงานเกมชูตติ้งยิงระห่ำที่ทำพวกเรานึกถึงหนังของเฮียคีอานู
AttritoM7 Productions สตูดิโอพัฒนาที่เคยสร้างชื่อมาจากเกมยิงยุทธการ Zero Hour ล่าสุดพวกเขากลับมาเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งด้วยการประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ภายใต้ชื่อ BLACKWOOD เกมแอ็คชั่นมุมมองผ่านหลังที่ทุกท่วงท่าลีลาการยิงเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์เรื่อง John Wick
เรื่องราวของเกมจะเกิดขึ้นในมหานครนิวยอร์กช่วงปี 2012 กล่าวถึงตัวละครเอก "แอนทอน แบล็ควู้ด" (Anton Blackwood) หนุ่มผู้ดำรงหาเลี้ยงชีพด้วยการเปิดร้านขายแผ่น DVD เล็กๆในย่านบรู๊คลิน ซึ่งเวลากลางวันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป แต่ทว่าเมื่อตกดึกเขากลับมีอาชีพเสริมเป็นนักฆ่า
ตัวเกมเป็นแนวซิงเกิลเพลย์เยอร์ที่นำเสนอมุมมองของเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งผู้เล่นต้องคอยจัดการบริหารร้านวิดีโอของตนเองให้อยู่รอด ส่วนอีกด้านเราจะได้ใช้ทักษะทั้งการยิงปืน พุ่งตัว กลิ้งหลบ สไลด์ ไปจนถึงศิลปะการต่อสู้ระยะประชิดเพื่อเผด็จศึกศัตรู แน่นอนว่าการใช้ชีวิตสองหน้าแบบนี้ย่อมมีผลลัพธ์ตามมาถึงตัวเขาและแฟนสาวเข้าสักวัน
เกม "BLACKWOOD" มีกำหนดแผนวางจำหน่ายลงบนแพลตฟอร์ม PC ผ่านสตีม ในช่วงไตรมาสที่สาม (ก.ค.-ก.ย.) ของปี 2026
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
