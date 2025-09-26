Xbox ระเบิดความมันส์ในงาน Tokyo Game Show 2025

Xbox กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทอดสดในงาน Tokyo Game Show 2025 ที่เพิ่งจบไป อัดแน่นด้วยข่าวสารและ ไฮไลท์จากกว่า 25 เกม สร้างความมันส์และความตื่นเต้นให้แฟน ๆ ทั่วโลก รวมถึงเกมเมอร์ชาวไทย
ไฮไลท์เด็ดจากงาน Tokyo Game Show 2025
• FORZA HORIZON 6 บุกแดนอาทิตย์อุทัย
จาก Playground Games สตูดิโอผู้สร้างซีรีส์ Forza Horizon ที่กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลก ประกาศเปิดตัว FORZA HORIZON 6 เกมแข่งรถ Open-World ภาคใหม่ล่าสุดที่จะพาผู้เล่นไปซิ่งทะลุญี่ปุ่นในปี 2026 เตรียมสัมผัสทัศนียภาพสุดตระการตาและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมก้าวสู่การเป็นตำนานแห่ง Horizon Festival ในแบบฉบับญี่ปุ่น โดย FORZA HORIZON 6 จะเริ่มวางจำหน่ายบน Xbox Series X|S และ PC ในปี 2026 และพร้อมให้เล่นบน Game Pass Ultimate และ PC Game Pass ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว นอกจากนี้ทางสตูดิโอยังยืนยันว่า FORZA HORIZON 6 จะตามไปเปิดตัวบน PlayStation 5 อีกด้วย
• Microsoft Flight Simulator 2024 บินสำรวจญี่ปุ่นแบบสมจริงราวกับตาเห็น
สัมผัสความงดงามอันน่าทึ่งของชนบทญี่ปุ่น และแสงสีของมหานครใหญ่จากฟากฟ้าด้วย World Update XX ล่าสุดสำหรับ Microsoft Flight Simulator 2024 ที่อัปเดตกราฟิกทั้งประเทศญี่ปุ่นให้สมจริงยิ่งขึ้น พร้อมเน้นย้ำจุดสนใจทางวัฒนธรรม และธรรมชาติอันโดดเด่นมากมายทั่วประเทศ เปิดให้ผู้เล่น ดาวน์โหลดฟรี แล้ววันนี้บน Xbox Series X|S และ PC รวมถึงทาง Game Pass Ultimate และ PC Game Pass
• Age of Mythology: Heavenly Spear ตำนานบทใหม่จากแดนญี่ปุ่น
กลับมาพร้อมส่วนเสริมใหม่ล่าสุด “Heavenly Spear” ที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่ดินแดนญี่ปุ่นโบราณ ที่ซึ่งเต็มไปด้วยเทพเจ้า มอนสเตอร์ พลังใหม่ และแคมเปญ 12 ภารกิจสุดเข้มข้นเรื่องราวของเกมจะเปิดโอกาสให้คุณได้ติดตาม Yasuko ลูกสาวชาวนาที่ค้นพบหอกวิเศษและต้องแบกรับชะตากรรมอันหนักหน่วง ท่ามกลางสงครามและความวุ่นวาย เธอต้องปกป้องหอกนี้ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของ Kagemasa ขุนศึกผู้โหดเหี้ยมที่หมายจะกักขังเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์ Amaterasu และสถาปนาตัวเองเป็นเทพเจ้า Heavenly Spear พร้อมเปิดตัววันที่ 30 กันยายน 2025 นี้
• Ninja Gaiden 4: ความท้าทายบทใหม่
เตรียมลับคมดาบให้พร้อม เพราะ NINJA GAIDEN 4 กลับมาพร้อมระดับความยากที่ออกแบบมาเพื่อผู้เล่นทุกระดับฝีมือ ด้วยตัวเลือกระดับความยาก 3 ระดับหลัก (Hero, Normal, Hard) พร้อมฟีเจอร์ช่วยเหลืออย่าง Auto Evade, Auto Block และ Auto Assist ให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้และปรับตัวไปกับเกมได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสำหรับสายฮาร์ดคอร์ที่ต้องการความท้าทายขั้นสุด เกมยังมี Purgatory trials และ Master Ninja difficulty รอให้ผู้เล่าร่วมพิสูจน์ความสามารถได้อย่างจุใจ ยิ่งไปกว่านั้นยังมี Deluxe Edition ที่มาพร้อม DLC "The Two Masters" และสกินตัวละครเพิ่มเติม พร้อมโบนัส พรีออเดอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ Dark Dragon Descendant Yakumo เตรียมวางจำหน่ายวันที่ 21 ตุลาคม 2025 บน Xbox Series X|S, Windows PC, PlayStation 5 และรวมอยู่ใน Game Pass ที่เล่นได้ตั้งแต่วันแรก!
• Call of Duty: Black Ops 7 – สมรภูมิเดือดในโตเกียว
พาผู้เล่นดำดิ่งสู่ใจกลางญี่ปุ่น ดื่มด่ำกับฉากหลังที่สวยงามและทรงพลังที่สุดของแฟรนไชส์ ด้วยแผนที่ Multiplayer กว่า 18 แบบ โดยสองแผนที่แรกที่ถูกเปิดเผย คือ "Den" ป้อมปราการญี่ปุ่นโบราณที่ผสมผสานเทคโนโลยีปี 2035 และ "Toshin" ที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่ใจกลางโตเกียวที่เต็มไปด้วยแสงสีนีออน พร้อมพื้นที่เล่นสุดยูนีค เช่น คาเฟ่แมวและห้องคาราโอเกะ เตรียมตัวเข้าสู่ Open Beta ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2025 และสำหรับผู้ที่พรีออเดอร์เกมและสมาชิก Game Pass ที่มีสิทธิ์จะได้รับ Early Access ในวันที่ 2 ตุลาคม ก่อนใคร โดยเกมจะพร้อมวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025
• Fallout 76: ชุมชนญี่ปุ่นสุดสร้างสรรค์
ปีนี้ Appalachia คึกคักกว่าที่เคย! Fallout 76 ได้อัปเดตฟรีมากมาย เช่น The Ghoul Within (ให้ผู้เล่นกลายเป็น Ghoul ได้เป็นครั้งแรก), Gone Fission (ตกปลาได้ทุกที่) และล่าสุด Fallout 76: C.A.M.P. Revamp ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างสรรค์ C.A.M.P.s ได้อย่างอิสระมากขึ้น นักพัฒนา Fallout 76 ยังมาปรากฏตัวในงานเพื่อขอบคุณผู้เล่นชาวญี่ปุ่นที่ให้การตอบรับ พร้อมโชว์ผลงาน C.A.M.P.s สุดสร้างสรรค์จากแฟน ๆ ชาวญี่ปุ่นอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับเกมเมอร์ เกมเด็ดหลาย ๆ เกม รวมถึง FORZA HORIZON 6 , Terminull Brigade และ Winter Burrow จะเปิดให้เล่นบน Game Pass โดยบริการนี้ยังคงขยายคลังเกมคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่ยังรองรับ Xbox Play Anywhere ให้ผู้เล่นสนุกได้ทั้งบนคอนโซล, PC และพกพาไปได้ทุกที่กับ ROG Xbox Ally รุ่นใหม่ที่จะวางจำหน่ายในวันที่ 16 ตุลาคมนี้
และยังมีข่าวน่าตื่นเต้นจากพันธมิตร ได้แก่ Square Enix ที่สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการปล่อย Romancing Saga 2: Revenge of the Seven แบบไม่ทันตั้งตัว นับเป็นการกลับมาของตำนาน RPG ที่แฟน ๆ รอคอย, IO Interactive เผยโฉม Gemma Chan นักแสดงสาวมากฝีมือในบทของ 007 First Light เตรียมพบกับประสบการณ์สายลับสุดเข้มข้นในอีกมิติ และ Capcom ที่โชว์เกมเพลย์ใหม่จาก Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ที่จะพาผู้เล่นออกผจญภัยไปกับเหล่า Monstie คู่ใจ พร้อมประกาศข่าวดีว่าสองภาคแรกของซีรีส์นี้ก็กำลังจะมาลง Xbox ด้วยเช่นกัน
