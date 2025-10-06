"ฮันเตอร์ × ฮันเตอร์" เปิดตัวเกมโร้กไลต์บนมือถือ

มังงะชื่อดังจากญี่ปุ่น กำลังจะมีผลงานเกมภาคใหม่ที่เน้นเข้าถึงง่าย สนุกได้ทุกคน!
ค่ายจัดจำหน่าย Bushiroad Games ร่วมกับทีมพัฒนา WonderPlanet ออกมาประกาศเปิดตัว Hunter x Hunter: Nen x Survivor เกมแนวแอ็คชั่นโร้กไลต์เซอร์ไววอล ที่มีแผนกำหนดเปิดให้บริการดาวน์โหลดเล่นฟรีทั่วโลกภายในปี 2026 สำหรับมือถือทั้งระบบ iOS และ Android
ตัวเกมจะให้ผู้เล่นได้ควบคุมเหล่าตัวละครโปรดจากการ์ตูนเพื่อเข้าต่อสู้กับฝูงศัตรูที่ดาหน้าเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน ด้วยรูปแบบการบังคับที่สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ดีผู้เล่นจำเป็นต้องใช้สมองในการวางแผนกลยุทธ์และจัดทัพผสมผสานทักษะสกิลของสมาชิกในทีมแต่ละคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกเหนือจากกองกำลังลูกสมุนที่เราต้องฝ่าฟัน ภายในเกมยังมีฉากปะทะดวลสู้กับบอสอันดุเดือดที่ถ่ายทอดอารมณ์มาจากการ์ตูนต้นฉบับ โดยในส่วนของภาพตัวละครนั้นจะมีการวาดขึ้นมาใหม่ในหลายๆจุด
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
