vivo ยืนยันเปิดตัว OriginOS 6 ทั่วโลก 15 ตุลาคมนี้ ประเดิมใช้ใน vivo X300 Series

vivo ยืนยันกำหนดการเปิดตัว OriginOS 6 ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทำงานบน Android 16 อย่างเป็นทางการในตลาดโลก ซึ่งจะเข้ามาแทนที่ Funtouch OS ที่ผู้ใช้คุ้นเคย โดยจะจัดงานเปิดตัวในชื่อ “Brave New Origin: 2025 vivo OriginOS 6 Global Launch Event” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
ที่ผ่านมา OriginOS เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากผู้ใช้งานในประเทศจีน ด้วยดีไซน์ที่สวยงาม ฟีเจอร์ที่โดดเด่น และประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหล แต่จำกัดการใช้งานเฉพาะสมาร์ทโฟนเวอร์ชันจีนเท่านั้น การมาถึงของ OriginOS 6 ในครั้งนี้จึงถือเป็นการทลายกำแพงและนำประสบการณ์ระดับพรีเมียมมาสู่ผู้ใช้งานทั่วโลก
สำหรับ OriginOS 6 ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Smooth at Origin” ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติในทุกการสัมผัส vivo ได้ออกแบบอินเทอร์เฟซใหม่ให้สบายตา ปรับปรุงองค์ประกอบสำคัญหลายรายการ ตั้งแต่ชุดฟอนต์, ไอคอน, วิดเจ็ต ไปจนถึงอนิเมชันการเคลื่อนไหวที่ทำให้ทุกการปัดและแตะหน้าจอเป็นไปอย่างราบรื่น
ยิ่งไปกว่านั้น OriginOS 6 ยังยกระดับความอัจฉริยะด้วย AI Integration เต็มรูปแบบ ทั้งผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Assistant) ที่ได้รับการอัปเกรดให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น และระบบบริหารจัดการพลังงานและหน่วยความจำด้วย AI ซึ่งจะช่วยให้สมาร์ทโฟนตอบสนองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ
สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย ก่อนหน้านี้ vivo ได้เปิด Preview Program ให้เจ้าของสมาร์ทโฟน vivo X200 Pro จำนวน 500 ท่าน ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทดลองใช้ OriginOS 6 เวอร์ชันทดลองก่อนใคร ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มนี้จะได้รับการอัปเดตในวันที่ 15 ตุลาคมนี้เป็นกลุ่มแรก
ในส่วนของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ คาดว่า vivo X300 Series ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในประเทศจีนวันที่ 13 ตุลาคมนี้ จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่มาพร้อมกับ OriginOS 6 บน Android 16 ตั้งแต่ออกจากโรงงาน
สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่, รายชื่อสมาร์ทโฟน vivo รุ่นที่จะได้รับการอัปเดต และกำหนดการปล่อยอัปเดตอย่างเป็นทางการ จะมีการประกาศให้ทราบพร้อมกันในงานเปิดตัววันที่ 15 ตุลาคมนี้ นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนแบรนด์ในเครืออย่าง iQOO ที่จะได้รับการอัปเดตเป็น OriginOS 6 ด้วยเช่นกัน โดยรายละเอียดรุ่นและช่วงเวลาจะมีการเปิดเผยอีกครั้งภายในปลายปีนี้