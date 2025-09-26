"ROG Xbox Ally" เปิดพรีออเดอร์ในไทย รับเครื่อง 17 ต.ค.นี้

เอซุส ประกาศเปิดพรีออเดอร์ ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X เครื่องเล่นเกมพกพาเครื่องแรกจากแบรนด์ Xbox พร้อมให้สั่งจองแล้วในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 16 ตุลาคมนี้
โดยราคา ROG Xbox Ally เครื่องสีขาว อยู่ที่ 18,990 บาท มาพร้อมขุมพลัง AMD Ryzen Z2 A ที่มีซีพียู 4 คอร์ Zen 2 และ 8 เธรด พร้อมจีพียู AMD RDNA™ 2 จำนวน 8 คอร์ ให้ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน จับคู่กับ RAM 16GB แบบ LPDDR5X-6400 และ SSD M.2 ขนาด 512GB พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 60Wh เพื่อการเล่นเกมที่ยาวนานขึ้น
ส่วนราคาของ ROG Xbox Ally X เครื่องสีดำ อยู่ที่ 29,990 บาท จัดเต็มด้วยซีพียู AMD Ryzen AI Z2 Extreme ชิป APU รุ่นใหม่แบบ 8 คอร์ 16 เธรด สถาปัตยกรรม Zen 5 พร้อมจีพียู RDNA 3.5 จำนวน 16 คอร์ และ NPU ในตัว นอกจากนี้ยังมาพร้อม RAM 24GB แบบ LPDDR5X-8000, SSD M.2 ขนาด 1TB และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 80Wh เพื่อการเล่นที่ยาวนานกว่าเดิม คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกค้าที่สั่งจองพรีออเดอร์ ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X จะได้รับของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่มีเฉพาะในประเทศไทย รวมมูลค่า 4,430 บาท ได้แก่
• ROG x Street Fighter Boxing Gloves มูลค่า 2,490 บาท
• Street Fighter Game Code มูลค่า 1,940 บาท
โดยทาง ROG ได้ร่วมมือกับ Capcom จัดทำแคมเปญสุดพิเศษนี้ เพื่อแฟน ๆ ชาวเกมในประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครสกัด (SAGAT) จักรพรรดิมวยไทยจากเกม Street Fighter ซึ่งนอกจากที่ลูกค้าจะได้รับนวมชกมวยเวอร์ชันพิเศษนี้แล้ว ยังได้โค้ดเกม Street Fighter 6 ไปเล่นฟรี แถมยังได้ชุดเนื้อหาเสริม (Character Pass) ซึ่งจะมีตัวละครสกัดอยู่ในเกมด้วย
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสั่งจอง ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 16 ตุลาคม 2568 ได้ผ่านทางช่องต่าง ๆ ดังนี้
• ASUS Exclusive Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลเชียงราย, เซ็นทรัลชลบุรี, เซ็นทรัลขอนแก่น, เซ็นทรัลนครราชสีมา, เซ็นทรัลระยอง และสาขาใหม่ เซ็นทรัลเชียงใหม่ เร็ว ๆ นี้
• ROG Exclusive Store สาขาฟอร์จูนทาวน์ พระราม 9
• ASUS Online Store: https://th.asus.click/fsxiv7
• Shopee: https://s.shopee.co.th/AUiL1paQRR
• Lazada: https://s.lazada.co.th/s.C97OC?cc
พร้อมกำหนดรับเครื่องในวันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2568 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/ASUSROG.TH
