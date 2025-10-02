"FIFA Heroes" เกมมือถือฟาดแข้ง รวมดาราและมาสคอต

ภาคใหม่ของแฟรนไชส์กีฬาลูกหนังชื่อดัง ที่เปลี่ยนหันมาเจาะกลุ่มตลาดเกมเมอร์สายแคชชวลในวันที่ไร้เงา EA
FIFA จับมือสตูดิโอพันธมิตรอย่าง Solace และ Enver ประกาศเปิดตัว FIFA Heroes ผลงานเกมฟุตบอลสุดฉับไวสไตล์อาร์เขต 5 ต่อ 5 ที่เตรียมแผนเปิดให้บริการบนทั้งเครื่องคอนโซล PlayStation, Xbox, Switch รวมถึงมือถือระบบ iOS และ Android ภายในปี 2026
จุดมุ่งหมายของเกมคือการนำพาผู้เล่นที่หลงรักชื่นชอบกีฬาฟุตบอลให้มาสนุกสนานร่วมกัน ด้วยระบบเกมเพลย์ที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน โดยเราสามารถสร้างทีมสโมสรแบบมัลติเวิร์สที่ผสมผสานรวมทั้งดารานักเตะจริง เหล่าฮีโร่จากหนัง-รายการโชว์ต่างๆ ไปจนถึงตัวละครมาสคอตประจำการแข่งขัน
ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์ฟาดแเข้งเหนือจินตนาการ เมื่อทุกตัวละครล้วนต่างมีพลังความสามารถพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อาจทำพื้นสนามแตกเป็นเสี่ยงๆ ซึ่งภายในเกมจะมีทั้งโหมดอาชีพแบบ PvE และโหมดแข่งขันออนไลน์กับเพื่อนๆ
หนึ่งในตัวละครมาสคอตที่ตัวเกมเปิดเผยยืนยันมาแล้ว ก็คือสามสหายกวางมูส Maple, เสือจากัวร์ Zayu และนกอินทรีหัวล้าน Clutch ที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ของสามประเทศเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดา, เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกาตามลำดับ นั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
