"Project Retrograde" ไบโอฯจีนแดง ที่แรงกว่านรก

ผลงานแอ็คชั่นสยองขวัญตัวใหม่จากแดนมังกร เมื่อผู้เล่นสวมบทเป็นนักฆ่าปีศาจ ที่แม้แต่เหล่าปรสิตติดเชื้อยังต้องขยาด
ล่าสุดทางทีมพัฒนาสายเลือดจีน Invercity Game Works ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Project Retrograde: The Becoming โปรเจกต์เกมแนวแอ็คชั่นเซอร์ไววอลขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวไอพีใหม่สำหรับเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series และ PC ที่ดูยังไงก็เหมือนจับเอาสองแฟรนไชส์ที่พวกเรารักทั้งหนังและเกมมายำผสมรวมเข้าด้วยกัน
เรื่องราวของเกมเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1995 เมื่อมหานครใต้ดินที่เป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติเกิดล่มสลาย อันเนื่องมาจากการรุกรานแพร่ระบาดของเชื้อปรสิตโบราณที่เรียกกันว่า L.U.C.A.เพื่อกอบกู้ทวงโลกกลับคืนมาหนุ่มนักล่าค่าหัวอย่างเราจึงต้องใช้ทุกทักษะที่เขามีเพื่อกำราบพวกอสูร
ตัวละครเอกของเกมนั้นมีความพิเศษน่าสนใจตรงที่ตัวเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อปรสิตเหมือนกัน แต่แทนที่จะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาด เขากลับสามารถซึมซับทั้งความทรงจำทั้งศาสตร์วิชาการต่อสู้จากร่างโฮสต์ก่อนหน้า ทำให้เขากลายเป็นสุดยอดนักฆ่าที่มีทั้งวิชากังฟูเตะต่อยและทักษะการใช้ปืนที่แม่นยำคล่องแคล่วราวกับบาบายาก้า
ความสามารถที่เก่งกาจย่อมมาพร้อมกับอันตราย เมื่อตัวเอกต้องต่อสู้กับทั้งอสูรภายนอกและเชื้อปรสิตภายในที่พยายามกัดกินจิตใจของเขา แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะเรายังมีสาวสวยสายลับคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ข้างๆ ซึ่งในตัวอย่างเทรลเลอร์ยืนยันแล้วว่าเราสามารถเล่นเป็นเธอคนนี้ได้ แถมลีลาเธอก็เด็ดดวงไม่แพ้ เอดา เลย
