เปิดตัว "Football Manager 26" พร้อมลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก

แบ่งเบาภาระชาวม็อดได้เปราะหนึ่ง! สำหรับเกมบริหารทีมฟุตบอลภาคล่าสุดจาก เซก้า ที่เจรจาเซ็นสัญญาคว้าลีกสูงสุดของอังกฤษมาครองได้สำเร็จ
บริษัท SEGA จับมือทีมพัฒนา Sports Interactive ออกมาประกาศเปิดตัว Football Manager 26 ผลงานเกมซิมูเลชั่นจำลองการบริหารจัดการทีมฟุตบอลภาคล่าสุด ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นร่างอวตาร์จุติใหม่ของเกม Football Manager 25 ที่เคราะห์ร้ายโดนยกเลิกพับโปรเจกต์ไปก่อนหน้านี้
เกมคุมทีมฟุตบอลภาคนี้จะเปลี่ยนหันมาใช้ Unity เอนจิ้นใหม่ที่จะมาช่วยยกระดับภาพกราฟิกของแฟรนไชส์ โดยทางทีมผู้สร้างกล่าวเคลมว่าพวกเขาจะส่งมอบประสบการณ์แมตช์การแข่งขัน 3D ที่ดูสวยงามสมจริงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา
จากตัวอย่างทีเซอร์ ไฮไลท์หลักของ FM26 นั้นคือการคว้าลิขสิทธิ์ Premier League มาแบบจัดเต็ม ผู้เล่นจะได้เห็นรายชื่อนักเตะ, ชุดแข่งขัน และสนามที่อัปเดตทันโลกจริงครบถ้วนทั้ง 20 สโมสร ส่วนเกมเพลย์ตอนเล่นจริงทางผู้พัฒนาระบุจะเปิดเผยให้รับชมกันในภายหลัง
ณ ปัจจุบันเกม "Football Manager 26" ยังไม่มีกำหนดวันวางจำหน่ายและแพลตฟอร์มที่ชัดเจน แต่ก็คาดการณ์ได้ว่าคงหนีไม่พ้นช่วงปลายปีนี้บนทั้งพีซีและคอนโซล
