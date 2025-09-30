xs
xsm
sm
md
lg

PlayStation จับมือ Klook เปิดตัวทัวร์ตามรอย "Ghost of Yotei"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โซนี่ ร่วมกับ Klook ประกาศจัดทัวร์พิเศษตามรอยเกม "Ghost of Yotei" ชวนแฟนเกมท่องเที่ยวทั่วฮอกไกโด เยือนสถานที่จริงที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ฉากต่าง ๆ ในเกม เปิดจองแล้ววันนี้ เริ่มเดินทางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

Ghost of Yotei Hokkaido Tour จะพาแฟน ๆ เกมเมอร์ และนักเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่จริงตั้งแต่หมู่บ้านสมัยเอโดะไปจนถึงหุบเขาภูเขาไฟที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมพัฒนา Sucker Punch ในการสร้างเกมนักรบปีศาจแห่งโยเท (Ghost of Yotei) โดยมีสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้


Noboribetsu Date Jidai Mura
สัมผัสประสบการณ์ยุคเอโดะ ณ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ลองฝึกยิงธนูญี่ปุ่น ขว้างดาวกระจาย และแต่งตัวเป็นซามูไร สำรวจพิพิธภัณฑ์ดาบคาตานะ ซึ่งจำลองบ้านพักซามูไรของคาตาคุระ โคจูโร และปีนขึ้นไปบนหอสังเกตการณ์ เพื่อสัมผัสมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในยุคเอโดะ


Noboribetsu Jigokudani (Hell Valley)
ภูมิประเทศภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยปล่องภูเขาไฟและหน้าผาสูงชันแห่งนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้กับป้อมปราการและอาณาจักรอสูรที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบในเกม ตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับปีศาจและรูปปั้นอสูรมากมายที่พบเห็น ณ ที่แห่งนี้ ล้วนมีอิทธิพลโดยตรงต่อตำนานและบรรยากาศของเกม


Lake Toya
ด้วยผืนน้ำอันเงียบสงบ วัฒนธรรมออนเซ็น และภูเขาโยเทอันสง่างามเป็นฉากหลัง ทะเลสาบโทยะจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดฉากบ่อน้ำพุร้อนอันเงียบสงบในเกม ผ่อนคลาย แช่น้ำพุร้อน และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันเงียบสงบ


Mount Yotei
ภูเขาโยเทย์ ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเกม เป็นที่รู้จักของชาวไอนุในนาม "ภูเขาหญิงสาว" เป็นสัญลักษณ์ของฮอกไกโดและยังคงปรากฏอยู่ในภูมิทัศน์ของเกมมาโดยตลอด เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันน่าทึ่งจากช่องเขานากายามะและฟาร์มเลคฮิลล์ พร้อมชมภูเขาที่เป็นหัวใจสำคัญของทั้งเรื่องราวและทิวทัศน์

แฟนเกมและนักท่องเที่ยวสามารถจอง Ghost of Yotei Hokkaido Tour ผ่านแอปและเว็บไซต์ของ Klook ได้แล้ววันนี้ โดยกิจกรรมทัวร์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป


นอกจากนี้ เพื่อฉลองความร่วมมือกับ Klook ทาง PlayStation ได้เปิดตัวแคมเปญ "Experience Ghost of Yotei" ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ และเกมเมอร์ได้ร่วมสนุก พร้อมโอกาสรับของรางวัลสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Ghost of Yotei Collector’s Edition, อุปกรณ์เสริม PS5 Ghost of Yotei รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน, สินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และบัตรกำนัลท่องเที่ยวจาก Klook สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ที่นี่

เกมนักรบปีศาจแห่งโยเท (Ghost of Yotei) จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

PlayStation จับมือ Klook เปิดตัวทัวร์ตามรอย "Ghost of Yotei"
PlayStation จับมือ Klook เปิดตัวทัวร์ตามรอย "Ghost of Yotei"
PlayStation จับมือ Klook เปิดตัวทัวร์ตามรอย "Ghost of Yotei"
PlayStation จับมือ Klook เปิดตัวทัวร์ตามรอย "Ghost of Yotei"
PlayStation จับมือ Klook เปิดตัวทัวร์ตามรอย "Ghost of Yotei"
กำลังโหลดความคิดเห็น