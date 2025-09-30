PlayStation จับมือ Klook เปิดตัวทัวร์ตามรอย "Ghost of Yotei"

โซนี่ ร่วมกับ Klook ประกาศจัดทัวร์พิเศษตามรอยเกม "Ghost of Yotei" ชวนแฟนเกมท่องเที่ยวทั่วฮอกไกโด เยือนสถานที่จริงที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ฉากต่าง ๆ ในเกม เปิดจองแล้ววันนี้ เริ่มเดินทางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
Ghost of Yotei Hokkaido Tour จะพาแฟน ๆ เกมเมอร์ และนักเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่จริงตั้งแต่หมู่บ้านสมัยเอโดะไปจนถึงหุบเขาภูเขาไฟที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมพัฒนา Sucker Punch ในการสร้างเกมนักรบปีศาจแห่งโยเท (Ghost of Yotei) โดยมีสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
Noboribetsu Date Jidai Mura
สัมผัสประสบการณ์ยุคเอโดะ ณ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ลองฝึกยิงธนูญี่ปุ่น ขว้างดาวกระจาย และแต่งตัวเป็นซามูไร สำรวจพิพิธภัณฑ์ดาบคาตานะ ซึ่งจำลองบ้านพักซามูไรของคาตาคุระ โคจูโร และปีนขึ้นไปบนหอสังเกตการณ์ เพื่อสัมผัสมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในยุคเอโดะ
Noboribetsu Jigokudani (Hell Valley)
ภูมิประเทศภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยปล่องภูเขาไฟและหน้าผาสูงชันแห่งนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้กับป้อมปราการและอาณาจักรอสูรที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบในเกม ตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับปีศาจและรูปปั้นอสูรมากมายที่พบเห็น ณ ที่แห่งนี้ ล้วนมีอิทธิพลโดยตรงต่อตำนานและบรรยากาศของเกม
Lake Toya
ด้วยผืนน้ำอันเงียบสงบ วัฒนธรรมออนเซ็น และภูเขาโยเทอันสง่างามเป็นฉากหลัง ทะเลสาบโทยะจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดฉากบ่อน้ำพุร้อนอันเงียบสงบในเกม ผ่อนคลาย แช่น้ำพุร้อน และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันเงียบสงบ
Mount Yotei
ภูเขาโยเทย์ ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเกม เป็นที่รู้จักของชาวไอนุในนาม "ภูเขาหญิงสาว" เป็นสัญลักษณ์ของฮอกไกโดและยังคงปรากฏอยู่ในภูมิทัศน์ของเกมมาโดยตลอด เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันน่าทึ่งจากช่องเขานากายามะและฟาร์มเลคฮิลล์ พร้อมชมภูเขาที่เป็นหัวใจสำคัญของทั้งเรื่องราวและทิวทัศน์
แฟนเกมและนักท่องเที่ยวสามารถจอง Ghost of Yotei Hokkaido Tour ผ่านแอปและเว็บไซต์ของ Klook ได้แล้ววันนี้ โดยกิจกรรมทัวร์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ เพื่อฉลองความร่วมมือกับ Klook ทาง PlayStation ได้เปิดตัวแคมเปญ "Experience Ghost of Yotei" ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ และเกมเมอร์ได้ร่วมสนุก พร้อมโอกาสรับของรางวัลสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Ghost of Yotei Collector’s Edition, อุปกรณ์เสริม PS5 Ghost of Yotei รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน, สินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และบัตรกำนัลท่องเที่ยวจาก Klook สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ที่นี่
เกมนักรบปีศาจแห่งโยเท (Ghost of Yotei) จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*