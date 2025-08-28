xs
"Ghost of Yotei" เปิดตัวชุดบันเดิลเครื่อง PS5 ราคา 20,490 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โซนี่ เปิดตัวคอนโซล PlayStation 5 ชุดบันเดิลเกม Ghost of Yotei Gold รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน และอุปกรณ์เสริม ราคาเริ่มต้น 2,290 บาท เตรียมเปิด Pre-order ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน เป็นต้นไป ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

เครื่อง PS5 รุ่นพิเศษ Ghost of Yotei Limited Edition Bundle มาพร้อมกับดีไซน์เครื่องใหม่อันประณีตบรรจง พร้อมคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ที่เข้าชุดกัน ดีไซน์อันน่าทึ่งเหล่านี้ถ่ายทอดภาพจำลองของ Ezo (ซึ่งปัจจุบันคือฮอกไกโด) ในจินตนาการของ Sucker Punch และโลกที่ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจเรื่องราวการล้างแค้นของ Atsu


ลวดลายบนเครื่องและบนคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะญี่ปุ่นที่เรียกว่า คินสึงิ ซึ่งเป็นกระบวนการซ่อมแซมเซรามิกที่แตกหักด้วยแล็กเกอร์และทองคำแบบดั้งเดิม ดีไซน์นี้ถ่ายทอดแก่นแท้และสุนทรียศาสตร์ของคินสึงิ สื่อถึงความงามในความไม่สมบูรณ์แบบ และสะท้อนถึงการเดินทางส่วนตัวของ Atsu ในการเยียวยาและฟื้นฟูตัวเองท่ามกลางความยากลำบากที่เธอต้องเผชิญตลอดเส้นทาง






ชุดเครื่องคอนโซล PS5 – Ghost of Yotei Limited Edition ประกอบด้วยเครื่องคอนโซล PS5 รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นพร้อมช่องใส่แผ่น คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ที่เข้าชุดกัน และโค้ดเกม Ghost of Yotei Standard Edition ที่มาพร้อมเนื้อหาสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้า ด้วยหน้ากากในเกมที่ไม่ซ้ำใคร และชุดอวาตาร์ PSN จำนวน 7 ตัวที่มีภาพคอนเซ็ปต์อาร์ตของ Atsu และสมาชิกแต่ละคนของ Yotei Six


สำหรับผู้ที่มีเครื่อง PS5 อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Slim หรือ PS5 Pro สามารถซื้อ Console Covers – Ghost of Yotei Gold Limited Edition ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคินสึกิและตราประทับของผู้ผลิตเหมือนกับชุดคอนโซล PS5 – Ghost of Yotei Gold Limited Edition และคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense – Ghost of Yotei Gold Limited Edition ซึ่งจะวางจำหน่ายแยกต่างหาก ในจำนวนจำกัด


ราคาและการวางจำหน่าย
• คอนโซล PS5 ชุดบันเดิลเกม Ghost of Yotei Gold รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ราคา 20,490 บาท
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense Ghost of Yotei Gold รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ราคา 2,890 บาท
• ฝาปิดคอนโซล PlayStation 5 (รุ่น Slim) Ghost of Yotei Gold รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ราคา 2,290 บาท
• ฝาปิดคอนโซล PlayStation 5 Pro Ghost of Yotei Gold รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ราคา 2,290 บาท

เครื่องคอนโซล PS5 – Ghost of Yotei Limited Edition และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ มีกำหนดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ โดยจะเปิด Pre-order ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน เป็นต้นไป ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

