TCL คว้ารางวัล EISA Awards 2025-2026 ตอกย้ำผู้นำด้านเทคโนโลยี QD-Mini LED และจอทีวีขนาดใหญ่

TCL ตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกด้าน Mini LED และทีวีขนาดใหญ่พิเศษ (Ultra-large) อันดับ 1 ของโลก กวาดรางวัล EISA Awards 2025-2026 หนึ่งในรางวัลด้านภาพและเสียงที่ทรงเกียรติสูงสุดของยุโรป ได้แก่ TV TCL C8K ขนาด 98 นิ้ว ยกระดับมาตรฐานของทีวีจอใหญ่ให้เหนือชั้น TV TCL รุ่น C7K ขนาด 75 นิ้ว และ TV TCL รุ่น C6K ขนาด 55 นิ้ว คว้ารางวัลทีวีสำหรับครอบครัวและเกมมิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของ TCL ในการส่งมอบความบันเทิงที่เหนือระดับ ภายใต้สโลแกน Inspire Greatness - แรงบันดาลใจสู่ความยิ่งใหญ่
นายแกรี่ จ้าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ TCL ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคและแบรนด์ทีวี QD-Mini LED และ Ultra-large อันดับ 1 ของโลก ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการคว้ารางวัล EISA ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด ด้านนวัตกรรมเสียงและภาพของยุโรป ซึ่ง TCL โชว์ความเหนือระดับในหมวด Home Theatre Display & Video และ Home Theatre Audio สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอันล้ำหน้า บริเวณของความสว่าง สีสันสดใส บนหน้าจอขนาดใหญ่และความแม่นยำของเทคโนโลยี QD-Mini LED ซึ่งแต่ละรุ่นได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและนวัตกรรม ดังนี้
TCL TV รุ่น C8K ขนาด 98 นิ้ว คว้ารางวัล EISA “Statement TV 2025-2026” ยกระดับมาตรฐานของทีวีจอใหญ่ให้เหนือชั้น
TCL TV รุ่น C8K ขนาด 98” ได้รับการยกย่องด้วยรางวัล “EISA STATEMENT TV FOR 2025–2026” โดยสร้างนิยามใหม่ของความเป็นเลิศในส่วนของหน้าจอขนาดใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมที่ TCL คิดค้นขึ้นเป็นรายแรกในอุตสาหกรรม การใช้วัสดุพรีเมียมชั้นเลิศทำให้ได้จอแสดงผลแบบ Virtually ZeroBorderลดขอบมืด ซึ่งขยายพื้นที่หน้าจอได้สูงสุด และสามารถมอบประสบการณ์การรับชมที่ดื่มด่ำกว่าเดิม นอกจากดีไซน์ที่สะดุดตาแล้ว TV C8K รุ่นนี้ยังได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยแผง CrystGlow WHVA เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ TCL ทีวีรุ่นนี้มอบอัตราคอนทราสต์ต้นกำเนิดสูงถึง 7,000:1 ด้วยแผงที่มาพร้อมฟิล์มลดการสะท้อนแสงเพียง 0.5% ประกอบกับมุมมองสีแบบมุมกว้าง (ultra-wide) ที่ดีขึ้น 40% และคุณสมบัติประหยัดพลังงานระดับสูง สามารถรองรับรายละเอียดหน้าจอที่คมชัดใส เมื่อจับคู่กับ All-domain Halo Control Technology เทคโนโลยีเฉพาะของ TCL ทำให้ TV รุ่น C8K ขนาด 98 นิ้ว สามารถควบคุมแสงและเงาได้อย่างแม่นยำ และยังมอบคุณภาพของภาพระดับเยี่ยมพร้อมความสว่าง คอนทราสต์ และรายละเอียดที่ไร้ข้อจำกัดในทุกเฟรม
TCL TV รุ่น C7K ขนาด 75 นิ้ว รับรางวัล EISA “FAMILY TV 2025-2026” ทีวีที่ออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความบันเทิงสำหรับครอบครัว
TCL TV รุ่น C7K ขนาด 75” คว้ารางวัล EISA “FAMILY TV 2025–2026” ในฐานะศูนย์กลางความบันเทิงที่เหมาะสำหรับครอบครัว เป็นหนึ่งในรุ่น Precise Dimming Series ทำให้รุ่น C7K ขนาด 75 นิ้ว ใช้เทคโนโลยี QD-Mini LED ขั้นสูง เพื่อมอบคุณภาพภาพอันน่าทึ่ง ตลอดจนความสว่าง คอนทราสต์ และความแม่นยำของสีเหนือระดับ ดีไซน์ที่บางพิเศษสไตล์มินิมอลที่เข้าได้กับทุกพื้นที่ใช้ชีวิต ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ AiPQ Pro ที่ช่วยขับเคลื่อนให้รุ่นนี้ สามารถปรับภาพได้อย่างอัตโนมัติตามเนื้อหาและความต้องการของผู้ใช้ ในขณะที่ Google TV ยังช่วยผสานการเข้าถึงเนื้อหาส่วนตัวและการควบคุมสมาร์ท โฮมได้อย่างลื่นไหล ฟีเจอร์สำหรับครอบครัวอย่าง Kid's Profile, Art Gallery และการป้องกันแสงสีฟ้าที่ได้รับรองจาก TÜV มอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยและความสนุกให้กับผู้ชมทุกวัย
TCL TV รุ่น C6K ขนาด 55 นิ้ว รับรางวัล EISA “GAMING TV 2025-2026” ทีวีสำหรับคอเกมโดยเฉพาะ
TCL TV รุ่น C6K ขนาด 55” ถือเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์เกมเมอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพขั้นสูงสุด ด้วยจอ QD-Mini LED ที่มาพร้อมอัตราการรีเฟรช 4K 144Hz แบบ native ทำให้การเล่นเกมลื่นไหลและภาพเคลื่อนไหวคมชัด ลดอาการกระตุกและภาพเบลอ นอกจากนี้ ยังมีระบบเสียง ONKYO 2.1 Hi-Fi ที่ช่วยสร้างความดื่มด่ำด้วยเสียงระดับโรงภาพยนตร์ในทุกช่วงของการเล่นเกม มาพร้อม คุณสมบัติ Game Master Mode, AMD FreeSync Premium Pro และ SuperWideGameView ถือเป็นฟีเจอร์สำหรับคอเกมที่ครบครันสำหรับการเล่นที่เข้มข้น เน้นการตอบสนองเร็ว และช่วยเพิ่มความดื่มด่ำได้อย่างแท้จริง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล EISA มีวางจำหน่ายแล้วในตลาดแล้ว แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ของ TCL ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียม ภายใต้สโลแกน Inspire Greatness - แรงบันดาลใจสู่ความยิ่งใหญ่