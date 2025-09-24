โซนี่ ผุดแคมเปญแลกซื้อสินค้าด้วยถ้วยโทรฟี่

แคมเปญใหม่ล่าสุดสำหรับแฟนเกมตัวยง ซึ่งให้ผู้เล่นสามารถอวดความสำเร็จในเกมกับเพื่อนๆในโลกความเป็นจริงได้ ถึงแม้มันมีราคาที่ต้องจ่าย
ถือเป็นสิ่งที่เกมเมอร์ต่างใฝ่ฝันเรียกหามาตลอด สำหรับการที่เราจะได้รับอะไรตอบแทนกลับคืนจากความพากเพียรพยายามปลดล็อคถ้วยรางวัลโทรฟี่ภายในเกม และนั่นจึงเป็นที่มาของ Ghost Rewards แคมเปญใหม่จากบริษัท โซนี่ ที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถเอาถ้วยรางวัลไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่จับต้องได้จริง เพียงแต่ว่ามันอาจไม่ได้เป็นการยื่นหมูยื่นแมวอย่างที่คิด
เริ่มตั้งแต่วันนี้หากคลิกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ ghostrewards.playstation.com คุณจะเห็นลิสต์รายชื่อสินค้าจำนวน 2 ชิ้นด้วยกัน ที่เราสามารถนำเอาถ้วยรางวัลโทรฟี่ที่เล่นปลดล็อคได้มาจากเกม Ghost of Tsushima ไปแลกซื้อหามันมาครอบครองได้
สำหรับสินค้าชิ้นแรกคือ เสื้อทีเชิร์ตสีดำตัดกับลวดลายสีทอง ที่เราจำเป็นต้องปลดล็อคถ้วยโทรฟี่ทองคำ "Mono No Aware"จากการเคลียร์เกม Ghost of Tsushima จนจบมิชชั่นสุดท้าย ไปแลกรับสิทธิ์ขอสั่งซื้อเสื้อทีเชิร์ตดังกล่าวได้ในราคา 30 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 960 บาท
ส่วนสินค้าชิ้นที่สองนั้นจะเป็น เข็มกลัดเงินสลักรูปหน้ากาก ที่ผู้เล่นจำเป็นต้องปลดล็อคถ้วยโทรฟี่แพลตทินั่ม "Living Legend" จากการไล่เก็บความลับทุกอย่างภายในเกม Ghost of Tsushima เพื่อนำไปแลกรับสิทธิ์ขอสั่งซื้อเข็มหมุดดังกล่าวได้ในราคา 25 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 800 บาท
โดยผู้เล่นมีระยะเวลาเก็บถ้วยรางวัลโทรฟี่ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมปี 2025 และจำเป็นต้องกดสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จทันภายในวันที่ 30 มกราคมปี 2026 ลิมิตสินค้าหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งผู้เล่นเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันแคมเปญดังกล่าวยังจำกัดวงแค่เหล่าผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ, แคนาดา, ออสเตรเลีย และยุโรปบางประเทศ แต่ในอนาคตพวกเขามีแผนจะขยายเพิ่มเติมพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมไปถึงผลงานเกมภาคใหม่ที่กำลังจะออกวางจำหน่ายอย่าง Ghost of Yotei เองมันก็จะมีสินค้าพิเศษให้เหล่านักล่าโทรฟี่ได้แลกซื้อเช่นเดียวกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
playstation
