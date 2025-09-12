"PlayStation Family" ตัวช่วยคุมการเล่นเกมของลูกหลาน เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว!

โซนี่ เปิดตัว "PlayStation Family" แอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครองในการควบคุมดูแลการเล่นเกมของลูกหลาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัย พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบน iOS และ Android
"PlayStation Family" คือประสบการณ์ใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตั้งค่าและจัดการประสบการณ์การเล่นเกมของบุตรหลานบน PlayStation ได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือที่รองรับ แอปนี้มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ปรับแต่งได้มากมาย เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถจัดการเวลาเล่นเกมของบุตรหลานได้ ซึ่งรวมถึงรายงานกิจกรรม การมองเห็นสิ่งที่บุตรหลานกำลังเล่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และการอนุมัติคำขอเวลาเล่นเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
Guided Onboarding – เพลิดเพลินกับประสบการณ์การตั้งค่าบัญชีเด็กพร้อมคำแนะนำได้อย่างง่ายดายด้วยแอป PlayStation Family
Real-Time Notifications – รับการแจ้งเตือนว่าเด็กกำลังเล่นเกมอะไรอยู่แบบเรียลไทม์ อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเวลาเล่นเพิ่มเติม จำกัดเกมที่สามารถเล่นได้ และสื่อสารจากอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณมีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
Activity Reports – ดูรายงานกิจกรรมรายวันและรายสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเวลาเล่นและกิจกรรมของเด็ก ๆ ได้
Manage Playtime – กำหนดเวลาเล่นของเด็ก ๆ ในแต่ละวัน เด็ก ๆ สามารถขอเวลาเล่นเพิ่มเติมจากคอนโซล ขณะที่ผู้ปกครองสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้
Manage Spending – จัดการกิจกรรมการใช้จ่าย ดูยอดคงเหลือ และกำหนดวงเงินใช้จ่ายรายเดือนสำหรับเด็กในการซื้อคอนเทนต์จาก PlayStation Store
Content Filters – เลือกและกำหนดค่าเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยได้ง่าย ๆ ด้วยพรีเซ็ตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ และยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้อีกด้วย
Social Interactions – จัดการการเข้าถึงฟีเจอร์โซเชียล ปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและวิธีที่เด็ก ๆ เชื่อมต่อและเล่นในโลกออนไลน์
"PlayStation Family" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งใน App Store และ Google Play
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*