"StoneAge: Pet World" เปิดให้บริการในประเทศไทยแล้ววันนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศความพร้อม "StoneAge: Pet World" เกมมือถือวางกลยุทธ์เลี้ยงไดโนเสาร์ ปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุด พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ววันนี้
ในตัวอย่างใหม่ล่าสุดเน้นการต่อสู้แบบใช้เด็คขนาดใหญ่ของเกม ให้ผู้เล่นจัดทีมโดยประกอบไปด้วยผู้ฝึก 6 คนและไดโนฯ 18 ตัว ก่อเกิดกำลังสุดปังถึง 24 หน่วย โดยไดโนฯ ยอดนิยมจากซีรีส์ดั้งเดิมอย่างโมคารอส, เบร์กา, และยันกีโร ยังได้กลับมาอีกครั้ง พร้อมด้วยไดโนฯ ใหม่อีกมากมาย แต่ละไดโนฯ และผู้ฝึกมีทักษะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป มอบหลากหลายทางเลือกเชิงกลยุทธ์และการผสมผสานสุดพิเศษให้กับผู้เล่น
นอกจากการต่อสู้ครั้งใหญ่แล้ว StoneAge: Pet World ยังมีหลากหลายโหมดเกมที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดทั้งผู้เล่นสายแคชชวลทั่วไปและผู้เล่นสายแข่งขัน คอนเทนต์เรดอย่างสงครามจุติที่ให้ไดโนฯ ถึง 100 ตัวเข้าสู่การต่อสู้พร้อมๆ กัน
หอคอยแห่งท้องนภาที่ท้าทายให้ผู้เล่นไต่อันดับเพื่อครอบครองความยิ่งใหญ่บนเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงคอนเทนต์แหล่งเพาะเลี้ยงที่ให้ผู้เล่นรุกล้ำแย่งชิงผลผลิตจากผู้เล่นคนอื่นแบบเรียลไทม์ เกมยังมอบประสบการณ์การร่วมมือกัน เช่น หมู่บ้านชนเผ่า และล่าไดโนฯ ยักษ์ ซึ่งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในระยะยาว
ขณะนี้การลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกสำหรับ StoneAge: Pet World ยังกำลังดำเนินการอยู่ ผู้เล่นที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลสุดพิเศษ อาทิ สองไดโนฯ พาหนะ และกล่องต้อนรับชนเผ่า เมื่อเปิดตัว เน็ตมาร์เบิ้ลวางแผนที่จะมอบไดโนฯ ที่เผยในช่วงตอนเปิดเกมทั้งหมดให้กับผู้เล่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่านกิจกรรมล็อกอินสุดพิเศษอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นสามารถสร้างทีมของตนเองได้ตั้งแต่วันแรก นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว StoneAge: Pet World จะมีการจัดกิจกรรมจับรางวัลพิเศษ เพื่อมอบ Galaxy Z Fold7(1TB), บัตรของขวัญ รวมไปถึงไอเทมการเงินภายในเกมให้แก่ผู้เล่นอีกด้วย
StoneAge: Pet World เป็นเกมภาคล่าสุดที่พัฒนาต่อยอดจาก IP อันเป็นที่รักอย่าง StoneAge ซึ่งมียอดผู้เล่นกว่า 200 ล้านผู้เล่นทั่วโลก ตัวเกมได้นำเอาเสน่ห์หลักของภาคดั้งเดิมกลับมาตีความใหม่ จับและเลี้ยงดูเหล่าไดโนฯ หลากหลายชนิด ซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์ ผ่านเกมเพลย์มือถืออันน่าสนใจที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกที่ได้รับการยกระดับและระบบใหม่ ๆ ที่ผู้เล่นไม่ควรพลาด
StoneAge: Pet World เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบน Google Play และ App Store ติดตามรายละเอียดและอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวทั่วโลกและรางวัลการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://stoneage.netmarble.com/th
