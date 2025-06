กรมพัฒน์เดินหน้าเสริมแกร่ง 52 ธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 68

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้คิกออฟโครงการ Franchise Standard โดยปี 2568 มี 52 ธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแฟรนไชส์เข้าสู่มาตรฐานที่เป็นสากล แบ่งเป็น 6 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ อาหาร 22 ราย เครื่องดื่ม 12 ราย บริการ 10 ราย การศึกษา 4 ราย ค้าปลีก 2 ราย และความงาม สปา 2 ราย ซึ่งทั้ง 52 ราย จะได้รับการบ่มเพาะความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 เดือน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ และสามารถขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตได้ต่อไปสำหรับกิจกรรมระยะเวลา 5 เดือน (มิ.ย.-ต.ค. 2568) เริ่มต้นจากกิจกรรมแรกการสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพ ระหว่างวันที่ 16, 23, 25 มิ.ย. 2568 เป็นการอบรมปูพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์ (Total Quality Franchise Management - TQFM) จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย วันที่ 14 ก.ค. 2568 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และต่อยอดธุรกิจในอนาคตไฮไลต์ของโครงการ คือ การลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการของทั้ง 52 ราย จำนวน 2 ครั้ง ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 2568 ผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์และการบริหารจัดการธุรกิจแบบตัวต่อตัวในลักษณะ on the job training เข้าถึงทุกปัญหาที่ธุรกิจกำลังเจอ พร้อมให้แนวทางต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ภายใต้บริบทที่มีความแตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ เมื่อธุรกิจได้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองจะต้องนำไปปรับใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรม จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินธุรกิจอีกครั้งว่าพบอุปสรรคหรือสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่ ทำให้เมื่อจบกิจกรรมนี้แล้ว ธุรกิจสามารถนำเอาความรู้ทั้งหมดไปดำเนินการพัฒนาในธุรกิจได้ทันที และในช่วงเดือน ต.ค. 2568 จะพาไปศึกษาดูงาน ณ ธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมต่อยอดแนวความคิดจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วมาใช้ในธุรกิจแฟรนไชส์ของตนเองทั้งนี้ ก่อนปิดโครงการ Franchise Standard ประจำปี 2568 ธุรกิจที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับประกาศนียบัตร โดยพิธีมอบกำหนดจัดช่วงเดือน ต.ค. 2568 พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น การใช้ตราสัญลักษณ์ DBD Franchise Standard เพื่อการันตีธุรกิจ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง สิทธิ์ในการได้รับเลือกเพื่อออกบูทงานแฟรนไชส์ที่จัดขึ้นโดยกรม หรือพันธมิตรของกรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ ของกรม และในปีนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มเติม คือ สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน SME D Bank ที่ธุรกิจสามารถขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วยนอกจากนี้ สำหรับธุรกิจที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ Franchise Standard ที่สามารถบริหารจัดการระบบธุรกิจจนเป็นมืออาชีพแล้ว ประกอบกับมีความพร้อม และมีศักยภาพในการขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global) เพื่อร่วมไปออกบูธแสดงธุรกิจในงาน Franchise Expo Malaysia ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2568 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยธุรกิจที่สนใจสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ทาง www.dbd.go.th