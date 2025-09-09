เปิดแล้วสาขาใหม่ล่าสุด ‘ดอง ดอง ดองกิ’ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต

สิ้นสุดการรอคอย! เซ็นทรัล เวสต์เกต ต้อนรับ ‘ดอง ดอง ดองกิ’ สาขาแรกของย่าน พร้อมโซนใหม่ “Self-Pick Sushi & Cake” ครั้งแรกในไทย ครบทุกความเป็นญี่ปุ่นในที่เดียว
ห้ามพลาด! ครั้งแรกในไทย “Self-Pick Sushi & Cake” ให้เลือกหยิบซูชิแบบนิกิริสดใหม่และเค้กญี่ปุ่นหลากหลายชนิดด้วยตัวเอง, อร่อยกับเมนูฟิวชั่นสุดพิเศษ เช่น “ชุดหมูกระทะ” และ “ข้าวกะเพราเนื้อปลาไหลญี่ปุ่น”, “ตู้แคปซูลทอย” กว่า 50 เครื่องส่งตรงจากญี่ปุ่น และไฮไลต์อื่นๆอีกเพียบ!
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดตัว “ดอง ดอง ดองกิ เซ็นทรัลเวสต์เกต” ซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติญี่ปุ่น สาขาใหม่ล่าสุด โดยจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันอังคารที่ 9 กันยายน 2568 นับเป็นสาขาที่ 8 ในประเทศไทย และสาขาแรกของนนทบุรี ถือเป็นแม็กเน็ตใหม่ล่าสุดเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครัน ตอบรับดีมานด์และกำลังซื้อขนาดใหญ่ของทำเลศักยภาพฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ PPIH Group ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ แบรนด์ ดอง ดอง ดองกิ ในฐานะ “Japan Specialty Store” ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “อร่อย น่ารัก สนุกสนาน” สร้างประสบการณ์แตกต่างสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการนำเสนอวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่ไทย เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00–22.00 น. ณ ชั้น G เซ็นทรัลเวสต์เกต ฝั่งห้างสรรพสินค้า
เปิดลิสต์ไฮไลต์ห้ามพลาด ‘ดอง ดอง ดองกิ เซ็นทรัล เวสต์เกต’
· ครั้งแรกในไทย! โซน “Self-Pick Sushi & Cake” ให้เลือกหยิบซูชินิกิริสดใหม่และเค้กญี่ปุ่นหลากหลายได้เองทุกสุดสัปดาห์ สนุกกับการเลือกสรรเมนูในแบบที่ชอบ ด้วยแนวคิด Experience-driven shopping
· อร่อยกับเมนูฟิวชันไทย–ญี่ปุ่น ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนไทย เช่น “ชุดหมูกระทะ” เมนูครอบครัวยอดนิยม และ “ข้าวกะเพราเนื้อปลาไหลญี่ปุ่น” ที่ผสานรสจัดจ้านแบบไทยกับวัตถุดิบญี่ปุ่นพรีเมียม สะท้อนความเข้าใจผู้บริโภค คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ญี่ปุ่น
· ครบทุกไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นในที่เดียว ตั้งแต่สินค้าคาแรกเตอร์อนิเมะ เครื่องเขียน เครื่องสำอาง ไปจนถึงสินค้าเบ็ดเตล็ด และ “ตู้แคปซูลทอย” กว่า 50 เครื่องส่งตรงจากญี่ปุ่น ที่รวมทั้งคาแรกเตอร์ยอดนิยมและของเล่นดั้งเดิม สร้างสีสันและความสุขให้ทุกเพศทุกวัย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรอคอย ได้แล้ววันนี้ที่ ‘ดอง ดอง ดองกิ’ ชั้น G โซนห้างสรรพสินค้า พบกับสินค้าไฮไลต์ตัวดังครบครันรวมไว้ในที่เดียว ครั้งแรกของย่านที่เซ็นทรัล เวสต์เกต ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชั่นที่รวมแบรนด์ดังชั้นนำเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งกิน-ช้อป-เที่ยวครบจบในที่เดียว พร้อมย้ำศักยภาพความเป็น Super Regional Mall ศูนย์กลางกรุงเทพฯ ตะวันตกอย่างแท้จริง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว่า 15 ล้านคน
ดอง ดอง ดองกิ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต ตั้งอยู่บนทำเลศูนย์กลางการเชื่อมโยงผู้คนในย่านชานเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พื้นที่ในโซนห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ซึ่งเป็นเดสติเนชันแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตถือเป็นเดสติเนชันแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต รวบรวมทั้งแบรนด์ชั้นนำและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และทุกครอบครัวไว้อย่างครบครัน ผ่านสินค้าและเมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ากับรสนิยมแบบไทย พร้อมก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความอร่อย ความสนุก และทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนในพื้นที่เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00–22.00 น. ณ ชั้น G เซ็นทรัลเวสต์เกต ฝั่งห้างสรรพสินค้า
