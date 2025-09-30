"R.O.H.A.N.2" พร้อมเปิดให้เล่นทั่วโลกแล้ววันนี้!

Playwith Korea ประกาศความพร้อม "R.O.H.A.N.2" เกม MMORPG ภาคต่อของเกมออนไลน์ระดับตำนาน เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ ดาวน์โหลดได้ทั้งบนมือถือและพีซี
"R.O.H.A.N.2 Global" คือภาคต่ออย่างเป็นทางการของตำนาน Rohan IP หนึ่งในแฟรนไชส์ที่เป็นตัวแทน MMORPG จากเกาหลีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี และเป็นที่รักของผู้เล่นทั่วโลก ซีรีส์นี้มีชื่อเสียงจากระบบ PvP (Player vs Player) และ PK (Player Killing) ที่ดุเดือด รวมถึงศึก Siege Battles ขนาดใหญ่ระหว่างกิลด์ ที่ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของความท้าทายและการแข่งขัน ทำให้ Rohan เป็น MMORPG ที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ที่รักการต่อสู้แบบถึงใจอย่างแท้จริง
R.O.H.A.N.2 Global ยังคงรักษาความดั้งเดิมของ MMORPG ไว้ พร้อมทั้งเพิ่มระบบใหม่ที่ยกระดับอิสระในการซื้อขายตัวละคร ไอเท็ม และสกุลเงินภายในเกม ผู้เล่นจะได้พบกับการต่อสู้ Territory Boss Battles ขนาดใหญ่ ระบบ auto-combat system ที่พัฒนาแล้ว ระบบ unified account system บัญชีรวมที่ช่วยให้การเก็บเลเวลสำหรับตัวละครถัดไปที่สะดวกขึ้น รวมถึงระบบเศรษฐกิจเสรีผ่าน Crone Market และการแลกเปลี่ยน 1:1
ในช่วงเปิดให้บริการ จะมี 5 เผ่าพร้อมให้เลือก:
• Human – Knight (ดาบ / ค้อน): ผู้พิทักษ์แนวหน้าผู้ปกป้องเพื่อนร่วมทีมในสนามรบ
• Elf – Healer (คทา / ไม้เท้าเวท): ผู้ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ ฟื้นฟูพลังชีวิตและคงการต่อสู้ของปาร์ตี้
• Half-Elf – Archer (ธนู / หน้าไม้): นักแม่นธนูผู้ว่องไว ยิงโจมตีด้วยความแม่นยำและความเร็วรุนแรง
• Dhan – Assassin (กรงเล็บ / มีดสั้น): นักฆ่าเงาที่เชี่ยวชาญการซุ่มโจมตีและการโจมตีที่รุนแรงแม่นยำ
• Dekan – Dragon Fighter (Zhen / Charr): นักรบสายเลือดมังกร ผู้แปรเปลี่ยนร่างกลางศึกเพื่อปลดปล่อยพลังอันมหาศาล
นอกจากนี้ R.O.H.A.N.2 Global ยังเปิดตัวโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Rohanomics ซึ่งสร้างขึ้นบนระบบนิเวศ CROSS โดยออกแบบให้เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยผู้เล่นเอง, ทรัพยากรภายในเกมจะหมุนเวียนอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมการเล่นเกม สร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและมีชีวิตชีวาสำหรับผู้เล่นทุกคน
หัวใจของระบบนี้คือ RUBY สกุลเงินหลักเพื่อการเติบโตของ R.O.H.A.N.2 โดยการขายในช่วง Early Access ของ RUBY ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรง มียอดขายหมดลงอย่างรวดเร็ว และรอบต่อไปกำลังจะเปิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ผู้เล่นที่ครอบครอง RUBY ได้เร็วกว่าจะได้เปรียบในการพัฒนา การซื้อขาย และระบบเศรษฐกิจโดยรวม RUBY เป็นพลังงานหลักทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเสริมแกร่งอุปกรณ์, การปลดล็อก CRON สำหรับคราฟต์และสังเคราะห์ ไปจนถึงการซื้อ SAPPHIRE เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษ เช่น สัตว์เลี้ยง, พาหนะ, ช่องเก็บของเพิ่มเติม และการเสริมพลังขั้นสูง
โฆษกของ Playwith กล่าวว่า “การตอบรับที่ล้นหลามในเวลาอันสั้น แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังอันแรงกล้า ต่อระบบการเล่นและระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของ R.O.H.A.N.2 Global เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดเมื่อเปิดให้บริการ สำหรับผู้เล่นที่โหยหาความตื่นเต้นของ PvP ที่แท้จริง R.O.H.A.N.2 Global คือ MMORPG ที่คุณรอคอยอยู่”
"R.O.H.A.N.2 Global" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบนมือถือและพีซี ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rohan2.com/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*