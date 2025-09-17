"Ghost Soul M" พร้อมปลุกวิญญาณนักสู้ เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้!

"Ghost Soul M" เกมมือถือ MMORPG สุดคลาสสิก เปิดให้เหล่าผู้ปลดปล่อยวิญญาณ ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
เหล่าผู้ปลดปล่อยวิญญาณ นักสู้ไม่มีวันดับทั้งหลาย มาเตรียมหวนคืนสู่ตำนานอีกครั้งกับ "Ghost Soul M" การคืนชีพของเกมออนไลน์ระดับตำนานของ IP Ghost Online ที่เคยสร้างความทรงจำให้เหล่าเกมเมอร์ชาวไทย โดยเวอร์ชันมือถือนี้ยังคงเสน่ห์ของต้นฉบับ ทั้งระบบอาชีพ, การเลือกฝ่ายธรรมะ–อธรรม, เควสต์และดันเจี้ยนที่ท้าทาย พร้อมปรับปรุงกราฟิก ฟีเจอร์ Auto-Navigator และ Auto-Farm ให้เล่นง่าย เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกที่แฟน ๆ คุ้นเคย
กิจกรรมพิเศ Milestone Pre-register: ยิ่งลงทะเบียนมาก ยิ่งได้ของเพิ่ม!
Ghost Soul M มาพร้อมกิจกรรมพิเศษชวนเพื่อน ๆ มาลงทะเบียนกันให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด เพื่อปลดล็อกไอเทมในเกมสำหรับทุกคน ยิ่งลงทะเบียนมากเท่าไหร่ รางวัลยิ่งคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://rzr.to/gsm_preregist_mdup
● ลงทะเบียนครบ 50,000 คน: รับ กล่องทอง 50,000 Golds + กล่องเพชรแดง 500 Diamonds
● ลงทะเบียนครบ 100,000 คน: รับ กล่องทอง 100,000 Golds + กล่องเพชรแดง 1,000 Diamonds + ตั๋วอารีน่า 10 ใบ
● ลงทะเบียนครบ 200,000 คน: รับ กล่องทอง 200,000 Golds + กล่องเพชรแดง 2,000 Diamonds + Set Fashion "แพ็กเกจชุดวีรบุรุษแห่งยุทธภพ"
หมายเหตุ: ของรางวัลจะถูกส่งให้ผู้เล่นทุกคนทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้หลังจากเกมเปิดให้บริการ OBT ตามจำนวนยอดลงทะเบียนที่ปลดล็อกได้สำเร็จ
ระบบอาชีพ
ออกผจญภัยไปพร้อมกับฝั่งธรรมะ หรือ อธรรมมีอาชีพให้ เลือกเล่นทั้งหมด 5 อาชีพได้แก่ Swordman , Assassin , Mage , Fighter และ Archer พร้อมกราฟฟิตใหม่ และระบบต่าง ๆ ที่อัพเดทมันกว่าเดิม
ระบบภูต
เพื่อนร่วมทางที่คอยซัพพอร์ตผู้เล่นตลอดการผจญภัย ภูตจะช่วยเสริมค่าพลังทุกด้าน ฟาร์มได้มันส์กว่าเดิม พร้อมปลดปล่อยพลังสนับสนุนให้การต่อสู้ของคุณรุนแรงยิ่งขึ้น
ระบบสัตว์เลี้ยง
เพื่อนคู่ใจสุดน่ารัก ที่ไม่ใช่แค่เพิ่มความเพลิดเพลิน แต่ยังช่วยผู้เล่นได้จริง ทั้งคอยเก็บของระหว่างผจญภัย และเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเพิ่มพลังโจมตี เลือกสัตว์เลี้ยงที่ใช่ แล้วแชร์ตัวเด็ดกับเพื่อน ๆ ได้เลย
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page: https://rzr.to/gsm_fangpage
Facebook Group: https://rzr.to/gsm_fbgroup
Discord: https://rzr.to/gsm_discord
TikTok: https://rzr.to/gsm_tiktok
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*