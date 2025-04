ตลท.เปิดช่อง YouTube “SET Zooom in”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายช่องทางติดตามข้อมูลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนบุคคล เปิดตัวช่อง YouTube ใหม่ "SET Zooom in" ให้ข้อมูลที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคดิจิทัล พร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวสำคัญตลาดทุน แม่นยำ ฉับไว ทุกวันทำการ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคดิจิทัล ชมสดได้ตลอดวัน ทุกวันทำการ รายการหลากหลายครอบคลุมทุกมิติการลงทุน และความรู้ด้าน ESG

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบการดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าพัฒนาช่องทางการสื่อสารใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนทุกวัยในยุคดิจิทัล เปิดตัว "SET Zooom in" YouTube Official (www.youtube.com/@SETZooomin) ส่งตรงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรในตลาดทุน เชื่อว่าจะส่งเสริมการลงทุนอย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องและมีความรู้ความเข้าใจ"SET Zooom in" YouTube Official ครอบคลุมเนื้อหาทุกมิติการลงทุน ตั้งแต่ความรู้การลงทุน ผลิตภัณฑ์การลงทุน แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG: Environmental, Social, Governance) ตลอดจนประเด็นตลาดทุนที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ ผ่านหลากหลายรายการที่น่าสนใจ ชมสดได้ตลอดวัน ตั้งแต่เวลา 9.15-18.00 น. ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ· รายการ SET Navigator เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกแบบเรียลไทม์ตั้งแต่ก่อนเปิดตลาดจนถึงปิดตลาด อัปเดตข่าวด่วนข่าวเตือนที่ผู้ลงทุนต้องรู้ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย แนะกลยุทธ์การลงทุนจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างเจาะลึกและการประเมินมูลค่าหุ้นรายตัวโดยนักวิเคราะห์มืออาชีพ เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ รวม 3.5 ชั่วโมง เวลา 10.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น.· รายการ Financial Lens เจาะลึกงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน ผ่านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงินใน www.set.or.th เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นความจริงเบื้องหลังตัวเลข และนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการวิเคราะห์อย่างละเอียดในทุกบรรทัดของงบการเงิน เพื่อหาสัญญาณที่ซ่อนอยู่ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาหรือโอกาสในการลงทุน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.· รายการ ESG Go Grow มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ESG ผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้นำไปต่อยอดการลงทุนได้อย่างยั่งยืน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 11.30-12.00 น.กดติดตาม "SET Zooom in" และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญในตลาดทุนได้แล้ววันนี้ ที่ www.youtube.com/@SETZo