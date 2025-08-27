"RAVEN2" มหาสงครามดาร์กแฟนตาซี เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

เน็ตมาร์เบิ้ล เปิดตัว "Raven2" เกมมหาสงคราม MMORPG แห่งโลกดาร์กแฟนตาซี พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกบน Google Play และ App Store และพร้อมให้กด Wishlist บน Epic Games Store แล้ว
Raven2 เป็นเกม MMORPG ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน และได้รับการยอมรับจากนักวิจารณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของเอเชีย อาทิ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ฮ่องกง, และมาเก๊า ด้วยความสำเร็จในระดับภูมิภาคนี้ เกมได้กำลังเตรียมเปิดตัวทั่วโลกในอเมริกาเหนือ, ยุโรป, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, และอื่น ๆ
เกม Raven2 ขับเคลื่อนด้วยพลัง Unreal Engine นำเสนอกราฟิกอันยอดเยี่ยมและจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่ตั้งอยู่ในดินแดนแฟนตาซีอันมืดมน โดยผู้เล่นจะได้เป็นสมาชิกของหน่วยรบพิเศษที่แบกรับ ‘สติกมาที่ถูกสาป’ ในขณะที่พวกเขาสืบสวนปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดสุดอันตรายที่เกิดขึ้นทั่วโลก
พวกเขาร่วมออกเดินทางเพื่อปราบปีศาจและค้นพบความลับเบื้องหลังชะตากรรมของโลก การต่อสู้แบบกิลด์ขนาดใหญ่ของ Raven2 ถือเป็นจุดเด่นของประสบการณ์ MMORPG คุณภาพสูงอันน่าดื่มด่ำอย่างแท้จริง เกมจะเปิดให้บริการทั้งบนมือถือและ PC พร้อมรองรับการเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์ม
ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าบน Google Play และ App Store ได้แล้ววันนี้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเกมลง Wishlist บน Epic Games Store ได้แล้วเช่นกัน ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกคนจะได้รับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ คอสตูมระดับวีรชนและแพ็กเกจลงทะเบียนล่วงหน้าสุดพิเศษเมื่อเกมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ คอสตูมระดับวีรชนจะช่วยยกระดับพลังการต่อสู้ของตัวละครอย่างมากอีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เกม Raven2 มอบรางวัลสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าอีกด้วย
ผู้เล่นสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการและเพจ Facebook เพื่อติดตามคอนเทนต์เพิ่มเติมซึ่งมีการแนะนำจักรวาล, คลาส, ฟีเจอร์หลักของเกมและอีกมากมาย
